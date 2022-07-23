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Хроники спецоперации: сбиты 11 БПЛА, повреждены 12 пунктов управления ВСУ - РИА Новости Крым, 23.07.2022
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Хроники спецоперации: сбиты 11 БПЛА, повреждены 12 пунктов управления ВСУ
Хроники спецоперации: сбиты 11 БПЛА, повреждены 12 пунктов управления ВСУ - РИА Новости Крым, 23.07.2022
Хроники спецоперации: сбиты 11 БПЛА, повреждены 12 пунктов управления ВСУ
Российские военные в ходе спецоперации за сутки поразили 12 украинских пунктов управления, сбили 11 беспилотников и подавили взводы РСЗО "Град". Об этом... РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-23T13:38
2022-07-23T13:38
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Российские военные в ходе спецоперации за сутки поразили 12 украинских пунктов управления, сбили 11 беспилотников и подавили взводы РСЗО "Град". Об этом сообщили в Минобороны РФ."За сутки поражено 12 пунктов управления, четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Никаноровка Донецкой Народной Республики и города Николаев, а также живая сила и военная техника в 226-ти районах", - говорится в сообщении.По данным оборонного ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы российскими военными подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах Адамовки, Славянска и Северска, три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок "Мста-С", 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 15 артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" в районах населенных пунктов ДНР.Кроме того, российскими средствами ПВО за сутки уничтожены 11 украинских беспилотников в районе населенных пунктов Харьковской, Николаевской и Херсонской областей, а также над территорией ДНР.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции— освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://crimea.ria.ru/20220723/rossiyskie-voennye-likvidirovali-boevikov-natsbatalona-donbass-1123937381.html
https://crimea.ria.ru/20220723/senator-ob-otkaze-postavok-rszo-kievu-ssha-bolshe-ne-igrayut-v-supergeroev-1123936785.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Хроники спецоперации: сбиты 11 БПЛА, повреждены 12 пунктов управления ВСУ

ВС РФ сбили за сутки 11 беспилотников и поразили 12 пунктов управления ВСУ

13:38 23.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Российские военные в ходе спецоперации за сутки поразили 12 украинских пунктов управления, сбили 11 беспилотников и подавили взводы РСЗО "Град". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"За сутки поражено 12 пунктов управления, четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Никаноровка Донецкой Народной Республики и города Николаев, а также живая сила и военная техника в 226-ти районах", - говорится в сообщении.
Освобожденный Лисичанск возвращается к мирной жизни - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
13:28
Российские военные ликвидировали боевиков нацбатальона "Донбасс"
По данным оборонного ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы российскими военными подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах Адамовки, Славянска и Северска, три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок "Мста-С", 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 15 артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" в районах населенных пунктов ДНР.
Кроме того, российскими средствами ПВО за сутки уничтожены 11 украинских беспилотников в районе населенных пунктов Харьковской, Николаевской и Херсонской областей, а также над территорией ДНР.
Американская ракетная установка M142 . Фото GIUSEPPE CACACE / AFP
12:34
Сенатор об отказе поставок РСЗО Киеву: США больше не играют в супергероев
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции— освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФ
 
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