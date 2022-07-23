https://crimea.ria.ru/20220723/gotov-li-simferopol-k-obilnym-osadkam--mnenie-1123933610.html

Готов ли Симферополь к обильным осадкам – мнение

Готов ли Симферополь к обильным осадкам – мнение - РИА Новости Крым, 22.07.2022

Готов ли Симферополь к обильным осадкам – мнение

Симферопольское водохранилище заполнено на 86% и может принять еще 5 млн кубометров воды. В случае обильных осадков экстренного сброса не будет. Такое мнение... РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-23T08:01

2022-07-23T08:01

2022-07-22T18:08

радио "спутник в крыму"

вода в крыму

мнения

симферополь

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Симферопольское водохранилище заполнено на 86% и может принять еще 5 млн кубометров воды. В случае обильных осадков экстренного сброса не будет. Такое мнение высказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский в эфире радио "Спутник в Крыму"."Симферопольское водохранилище наполнено на 86% – это около 31 миллиона кубометров воды, соответственно сейчас в нем есть около 5 миллионов свободного объема. Сброса, по крайней мере такого большого, как осуществлялся (в период июньских паводков – ред.), в авральном режиме производиться не будет", – считает эксперт.Однако, по его словам, проблему подтоплений необходимо рассматривать в комплексе, поскольку на фоне урбанизации Симферополя наполненность водохранилищ – лишь один из аспектов.Специалист пояснил, что сегодня распределение дождевой воды происходит в ускоренном режиме – в первую очередь она "спешит" в пониженные точки, где в результате образовываются подтопления, и в Салгир, что приводит к переполнению русла.Копачевский считает, что решить задачу поможет увеличение пропускной способности главного городского водотока, то есть Салгира, или создание разгрузочных резервуаров на территории крупных инфраструктурных объектов, в том числе супермаркетов, парковок, разгрузочных площадок и жилых комплексов."Когда проектировщик строит тот или иной комплекс, он всегда решает локальную задачу, которую ему ставят, потому что инвестор отвечает только за тот кусок, куда он вкладывает свои деньги. Соответственно, он обеспечивает ливневку внутри выделенной ему земельной площадки, обеспечивает подключение в ту точку, которую ему выделили соответствующие службы и на этом все", – рассуждает специалист.При этом, если подключение идет к Салгиру и является массовым, то происходит переполнение водотока. Именно с этим город столкнулся при июньских паводках."Как мы видели, последствия более высокого уровня – это выход из русла самой реки, а если она будет переполнена, то и ливневки перестанут работать, потому что они будут иметь подпор и воде не куда будет выходить. А может наблюдаться и обратное явление, когда через ливневку вода движется обратным способом от реки на какую-то прилегающую территорию, как это было на улице Менделеева и бульваре Франко", – привел пример Копачевский.Кроме того, по его словам, нередко домовладельцы самостоятельно устанавливают дополнительные укрепительные конструкции, что влияет на движение воды по руслу и увеличивает риск подтопления других территорий."То есть кто-то себя защитил, а кто-то от этого имеет отложенные последствия", –констатировал он.Ранее эксперт рассказал, сколько воды пришлось вылить в море после сильных ливней в Крыму и объяснил, почему полуостров нуждается в новых водохранилищах.Аксенов рассказал о выплатах пострадавшим от подтоплений в Крыму >>

https://crimea.ria.ru/20220627/razliv-salgira-chto-seychas-proiskhodit-na-reke---shokiruyuschie-foto-1123672308.html

https://crimea.ria.ru/20220626/za-dokumentami-na-lodkakh-chto-proiskhodit-v-podtoplennykh-selakh-kryma-1123657957.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, мнения, симферополь, городская среда