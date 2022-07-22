https://crimea.ria.ru/20220722/aksenov-rasskazal-o-vyplatakh-postradavshim-ot-podtopleniy-v-krymu-1123931213.html
Аксенов рассказал о выплатах пострадавшим от подтоплений в Крыму
Аксенов рассказал о выплатах пострадавшим от подтоплений в Крыму - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Аксенов рассказал о выплатах пострадавшим от подтоплений в Крыму
Более тысячи пострадавших от летних потопов крымчан получили компенсации от 10 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T16:35
2022-07-22T16:35
2022-07-22T16:36
сергей аксенов
крым
аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Более тысячи пострадавших от летних потопов крымчан получили компенсации от 10 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Всего пострадавшими в трех муниципалитетах признано более 2,5 тысяч человек. Однако власти Крыма не исключают, что их количество вырастет."В городском округе Симферополь признано пострадавшими 625 человек, в Симферопольском районе - 1750 человек, и в Белогорском районе – 217. Кроме того, ожидается, что в Симферопольском районе число пострадавших жителей вырастет до 3 тысяч из-за того, что существуют сложности с подтверждением проживания в пострадавших домовладениях", - сообщил Аксенов.Он напомнил, что для получения компенсаций гражданам требуется предоставить свои паспортные данные, копии паспортов членов семьи, которые прописаны в домовладении, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, при необходимости - подтверждение факта проживания по адресу пострадавшего домовладения, а также действующий банковский счет. И добавил, что выплаты за пострадавшие автомобили будут производиться из внебюджетных источников после оценки полученного ущерба.Как сообщалось, в конце июня в Крыму прошли сильные ливни. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. Второй раз ливни обрушились на полуостров в начале июля и также привели к подтоплениям многоквартирных и частных домов, придомовых участков.
https://crimea.ria.ru/20220715/eksperty-obyasnili-prichiny-podtopleniy-v-krymu-1123856854.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей аксенов, крым, аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года
Аксенов рассказал о выплатах пострадавшим от подтоплений в Крыму
Глава Крыма Аксенов: более тысячи пострадавших от потопов крымчан получили компенсации
16:35 22.07.2022 (обновлено: 16:36 22.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Более тысячи пострадавших от летних потопов крымчан получили компенсации от 10 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В Симферопольском районе выплаты уже получили 502 человека, в городском округе Симферополь — 340 граждан, в Белогорском районе – 187. Продолжается процесс согласования ведомствами поданных гражданами документов. Люди получат компенсации в самое ближайшее время", — написал он в соцсетях.
Всего пострадавшими в трех муниципалитетах признано более 2,5 тысяч человек. Однако власти Крыма не исключают, что их количество вырастет.
"В городском округе Симферополь признано пострадавшими 625 человек, в Симферопольском районе - 1750 человек, и в Белогорском районе – 217. Кроме того, ожидается, что в Симферопольском районе число пострадавших жителей вырастет до 3 тысяч из-за того, что существуют сложности с подтверждением проживания в пострадавших домовладениях", - сообщил Аксенов.
Он напомнил, что для получения компенсаций гражданам требуется предоставить свои паспортные данные, копии паспортов членов семьи, которые прописаны в домовладении, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, при необходимости - подтверждение факта проживания по адресу пострадавшего домовладения, а также действующий банковский счет. И добавил, что выплаты за пострадавшие автомобили будут производиться из внебюджетных источников после оценки полученного ущерба.
Как сообщалось
, в конце июня в Крыму прошли сильные ливни. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. Второй раз ливни обрушились на полуостров в начале июля и также привели к подтоплениям многоквартирных и частных домов, придомовых участков.