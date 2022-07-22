https://crimea.ria.ru/20220722/aksenov-rasskazal-o-vyplatakh-postradavshim-ot-podtopleniy-v-krymu-1123931213.html

Аксенов рассказал о выплатах пострадавшим от подтоплений в Крыму

Аксенов рассказал о выплатах пострадавшим от подтоплений в Крыму - РИА Новости Крым, 22.07.2022

Аксенов рассказал о выплатах пострадавшим от подтоплений в Крыму

Более тысячи пострадавших от летних потопов крымчан получили компенсации от 10 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T16:35

2022-07-22T16:35

2022-07-22T16:36

сергей аксенов

крым

аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1b/1123669501_0:29:1280:749_1920x0_80_0_0_3a4a4e46cf4559346115a1499ca8a635.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Более тысячи пострадавших от летних потопов крымчан получили компенсации от 10 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Всего пострадавшими в трех муниципалитетах признано более 2,5 тысяч человек. Однако власти Крыма не исключают, что их количество вырастет."В городском округе Симферополь признано пострадавшими 625 человек, в Симферопольском районе - 1750 человек, и в Белогорском районе – 217. Кроме того, ожидается, что в Симферопольском районе число пострадавших жителей вырастет до 3 тысяч из-за того, что существуют сложности с подтверждением проживания в пострадавших домовладениях", - сообщил Аксенов.Он напомнил, что для получения компенсаций гражданам требуется предоставить свои паспортные данные, копии паспортов членов семьи, которые прописаны в домовладении, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, при необходимости - подтверждение факта проживания по адресу пострадавшего домовладения, а также действующий банковский счет. И добавил, что выплаты за пострадавшие автомобили будут производиться из внебюджетных источников после оценки полученного ущерба.Как сообщалось, в конце июня в Крыму прошли сильные ливни. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. Второй раз ливни обрушились на полуостров в начале июля и также привели к подтоплениям многоквартирных и частных домов, придомовых участков.

https://crimea.ria.ru/20220715/eksperty-obyasnili-prichiny-podtopleniy-v-krymu-1123856854.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года