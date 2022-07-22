https://crimea.ria.ru/20220722/vrach-nazvala-pyat-pravil-v-borbe-s-morschinami-1123931955.html

Врач назвала пять правил в борьбе с морщинами

Врач назвала пять правил в борьбе с морщинами - РИА Новости Крым, 22.07.2022

Врач назвала пять правил в борьбе с морщинами

Чтобы сохранить молодость лица следует соблюдать пять основных правил, советы на этот счет дала доктор Эрик Берг, пишет "Вечерняя Москва". РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T20:40

2022-07-22T20:40

2022-07-22T20:40

совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Чтобы сохранить молодость лица следует соблюдать пять основных правил, советы на этот счет дала доктор Эрик Берг, пишет "Вечерняя Москва".По словам Берг, главное правило - качественный сон, который помогает организму вырабатывать коллаген, ответственный за молодость кожи. Спать по шесть часов вредно, нужно не менее восьми, советует врач.Второе правило предписывает не нервничать. Для этого нужно снизить гормон стресса кортизол.Также от морщин хорошо помогают интенсивные интервальные тренировки, в том числе занятия на велотренажере и отжимания. Оптимальный вариант - небольшие подходы по 2-3 раза в день.Кроме того, помолодеть поможет умеренное потребление белковой пищи, которая повышает уровень инсулина и таким образом провоцирует быстрое старение.Последний совет Берг касается интервального голодания, которое помогает организму вырабатывать гормоны, полезные для кожи. В этом плане также помогут жирорастворимые витамины.Ранее кандидат медицинских наук Ирина Сухарева заявила, что летом у человека гораздо больше возможностей похудеть. По ее рекомендации, в день необходимо съедать две порции овощей и одну порцию фруктов.

https://crimea.ria.ru/20211113/sekretnoe-oruzhie-protiv-stareniya-dietolog-raskryla-svoystva-vitamina-e--1121405769.html

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