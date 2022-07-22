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Недружественных стран стало больше: правительство РФ расширило перечень - РИА Новости Крым, 22.07.2022
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Недружественных стран стало больше: правительство РФ расширило перечень
Недружественных стран стало больше: правительство РФ расширило перечень - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Недружественных стран стало больше: правительство РФ расширило перечень
Правительство России расширило перечень недружественных иностранных государств, в него вошли еще пять стран. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T10:40
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политика
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Правительство России расширило перечень недружественных иностранных государств, в него вошли еще пять стран. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.В соответствии с указом президента РФ, этим странам будет ограничена возможность нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников, находящихся на территории России.В перечне, помимо стран, указывается количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми дипмиссии недружественных стран и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры. Так, за Грецией закреплен лимит в 34 человека, за Данией – 20, за Словакией – 16. А Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.Ранее, в мае 2021 года, ограничения были введены в отношении дипмиссий США и Чехии.
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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политика, российская федерация (россия, рф)
Недружественных стран стало больше: правительство РФ расширило перечень

Правительство России расширило перечень недружественных иностранных государств

10:40 22.07.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Правительство России расширило перечень недружественных иностранных государств, в него вошли еще пять стран. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
"Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия внесены в список стран, совершающих недружественные действия по отношению к России, в частности ее дипломатическим и консульским представительствам за рубежом", - говорится в сообщении.
В соответствии с указом президента РФ, этим странам будет ограничена возможность нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников, находящихся на территории России.
В перечне, помимо стран, указывается количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми дипмиссии недружественных стран и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры. Так, за Грецией закреплен лимит в 34 человека, за Данией – 20, за Словакией – 16. А Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.
Ранее, в мае 2021 года, ограничения были введены в отношении дипмиссий США и Чехии.
 
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