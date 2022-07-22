https://crimea.ria.ru/20220722/nedruzhestvennykh-stran-stalo-bolshe-pravitelstvo-rf-rasshirilo-perechen-1123926042.html

Недружественных стран стало больше: правительство РФ расширило перечень

Недружественных стран стало больше: правительство РФ расширило перечень - РИА Новости Крым, 22.07.2022

Недружественных стран стало больше: правительство РФ расширило перечень

Правительство России расширило перечень недружественных иностранных государств, в него вошли еще пять стран. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T10:40

2022-07-22T10:40

2022-07-22T10:40

политика

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Правительство России расширило перечень недружественных иностранных государств, в него вошли еще пять стран. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.В соответствии с указом президента РФ, этим странам будет ограничена возможность нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников, находящихся на территории России.В перечне, помимо стран, указывается количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми дипмиссии недружественных стран и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры. Так, за Грецией закреплен лимит в 34 человека, за Данией – 20, за Словакией – 16. А Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.Ранее, в мае 2021 года, ограничения были введены в отношении дипмиссий США и Чехии.

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, российская федерация (россия, рф)