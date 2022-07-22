https://crimea.ria.ru/20220722/idealnye-vykhodnye--prognoz-pogody-ot-fobos-dlya-kryma-1123929406.html

Идеальные выходные – прогноз погоды от ФОБОС для Крыма

Идеальные выходные – прогноз погоды от ФОБОС для Крыма - РИА Новости Крым, 22.07.2022

Идеальные выходные – прогноз погоды от ФОБОС для Крыма

В предстоящие выходные дни воздух в Крыму прогреется до 32 градусов, осадков в дневные часы не предвидится. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T18:36

2022-07-22T18:36

2022-07-22T17:47

погода

погода в крыму

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни воздух в Крыму прогреется до 32 градусов, осадков в дневные часы не предвидится. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.А воскресенье, по оценкам ФОБОС, будет вообще идеальным."Купол высокого давления и малооблачная погода, которая на нашем профессиональном сленге называется "миллион на миллион". Великолепная видимость, легкий штилевой ветер не более 1-6 м/с. Температура в ночь +13…18, днем столбики термометров будут штурмовать 30-градусную отметку. По Крыму прогнозируется +27…32. Это идеальные условия для макушки лета и последней декады июля", - добавил Тишковец.Следующая неделя также обещает быть по-июльски жаркой. По прогнозам ФОБОС, лето будет набирать обороты и радовать жителей и гостей Крыма солнцем и теплым морем.

https://crimea.ria.ru/20220719/pochemu-evropu-nakryla-anomalnaya-zhara-i-grozit-li-eto-krymu-1123900930.html

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