Идеальные выходные – прогноз погоды от ФОБОС для Крыма
Специалист ФОБОС Тишковец: в Крыму на выходных до +35 градусов и без существенных осадков
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ карадагском природном заповеднике
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни воздух в Крыму прогреется до 32 градусов, осадков в дневные часы не предвидится. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В ночь на субботу эхом уходящего циклона могут кое-где пролиться небольшие дожди, вероятны даже зарницы, температура +13…18 градусов. А днем инициативу перехватит антициклон, будет солнечно и без осадков. Легкий освежающий ветер северо-западных румбов 3-8 м/с. Воздух начнет постепенно прогреваться. В Симферополе до +27…29, по Крыму +25…30", - рассказал он.
А воскресенье, по оценкам ФОБОС, будет вообще идеальным.
"Купол высокого давления и малооблачная погода, которая на нашем профессиональном сленге называется "миллион на миллион". Великолепная видимость, легкий штилевой ветер не более 1-6 м/с. Температура в ночь +13…18, днем столбики термометров будут штурмовать 30-градусную отметку. По Крыму прогнозируется +27…32. Это идеальные условия для макушки лета и последней декады июля", - добавил Тишковец.
Следующая неделя также обещает быть по-июльски жаркой. По прогнозам ФОБОС, лето будет набирать обороты и радовать жителей и гостей Крыма солнцем и теплым морем.