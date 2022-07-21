https://crimea.ria.ru/20220721/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-posle-napadeniya-obezyany-na-devochku-1123923998.html

Уголовное дело возбуждено после нападения обезьяны на девочку

Уголовное дело возбуждено после нападения обезьяны на девочку - РИА Новости Крым, 21.07.2022

Уголовное дело возбуждено после нападения обезьяны на девочку

После нападения обезьяны на малолетнюю девочку в Мытищах возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T21:49

2022-07-21T21:49

2022-07-21T21:49

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/11/1122698239_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c394a8dde5c14d88093b94f791884b3f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. После нападения обезьяны на малолетнюю девочку в Мытищах возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, пишет РИА Новости со ссылкой на подмосковную прокуратуру.Ранее сообщалось, что обезьяна напала на ребенка на улице в Мытищах, девочка была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова уточняла, что семья пострадавшей приехала из Харькова. Она добавила, что обезьяна содержалась в частном зоопарке."Отделом дознания МУ МВД России "Мытищинское" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - сообщает прокуратура в Telegram.

https://crimea.ria.ru/20220721/obezyana-napala-na-malenkogo-rebenka-v-podmoskove-1123921805.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новости