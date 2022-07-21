https://crimea.ria.ru/20220721/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-posle-napadeniya-obezyany-na-devochku-1123923998.html
Уголовное дело возбуждено после нападения обезьяны на девочку
Уголовное дело возбуждено после нападения обезьяны на девочку - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Уголовное дело возбуждено после нападения обезьяны на девочку
После нападения обезьяны на малолетнюю девочку в Мытищах возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T21:49
2022-07-21T21:49
2022-07-21T21:49
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. После нападения обезьяны на малолетнюю девочку в Мытищах возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, пишет РИА Новости со ссылкой на подмосковную прокуратуру.Ранее сообщалось, что обезьяна напала на ребенка на улице в Мытищах, девочка была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова уточняла, что семья пострадавшей приехала из Харькова. Она добавила, что обезьяна содержалась в частном зоопарке."Отделом дознания МУ МВД России "Мытищинское" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - сообщает прокуратура в Telegram.
https://crimea.ria.ru/20220721/obezyana-napala-na-malenkogo-rebenka-v-podmoskove-1123921805.html
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происшествия, новости
Уголовное дело возбуждено после нападения обезьяны на девочку
После нападения обезьяны на ребенка в Подмосковье возбуждено уголовное дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. После нападения обезьяны на малолетнюю девочку в Мытищах возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, пишет РИА Новости со ссылкой на подмосковную прокуратуру.
Ранее сообщалось, что обезьяна напала на ребенка на улице в Мытищах, девочка была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.
Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова уточняла, что семья пострадавшей приехала из Харькова. Она добавила, что обезьяна содержалась в частном зоопарке.
"Отделом дознания МУ МВД России "Мытищинское" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - сообщает прокуратура в Telegram.