https://crimea.ria.ru/20220721/pereedanie-arbuza-i-dyni-mozhet-privesti-k-otravleniyu--dietolog-1123910512.html
Переедание арбуза и дыни может привести к отравлению – диетолог
Переедание арбуза и дыни может привести к отравлению – диетолог - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Переедание арбуза и дыни может привести к отравлению – диетолог
Избыточное употребление арбуза и дыни может привести к набору веса, повышению уровня сахара в крови и отравлению. Об этом со ссылкой на врача-диетолога, члена... РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T07:02
2022-07-21T07:02
2022-07-21T07:02
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Избыточное употребление арбуза и дыни может привести к набору веса, повышению уровня сахара в крови и отравлению. Об этом со ссылкой на врача-диетолога, члена национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марину Макишу пишет "Москва 24".По словам специалиста, в арбузе и дыне содержатся быстрые сахара. Исключить их употребление в большом количестве специалист рекомендует людям с избыточным весом, инсулинорезистентностью и сахарным диабетом.Диетолог рекомендует тщательно выбирать арбузы и дыни при покупке и съедать не более 500 граммов в день."Лучше приобретать арбуз в торговых точках, где есть "понятный" продавец, иначе сложно сказать, что может быть в арбузе, какие еще дополнительные химикаты. По крайней мере, когда вы покупаете арбуз в магазине или какой-то официальной торговой точке, если что-то произойдет, какое-то отравление, вам будет понятно, куда обращаться", – предупредила Макиша.Ранее диетолог Соломатина рассказала о положительном влиянии арбузов на нервную систему.
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здоровье
Переедание арбуза и дыни может привести к отравлению – диетолог
Диетолог Макиша рассказала, в каком случае нужно сократить употребление дыни и арбуза
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым.
Избыточное употребление арбуза и дыни может привести к набору веса, повышению уровня сахара в крови и отравлению. Об этом со ссылкой на врача-диетолога, члена национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марину Макишу пишет "Москва 24"
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По словам специалиста, в арбузе и дыне содержатся быстрые сахара. Исключить их употребление в большом количестве специалист рекомендует людям с избыточным весом, инсулинорезистентностью и сахарным диабетом.
"Если арбуза съедать больше чем полкилограмма за раз, то, в принципе, можно незаметно и набрать вес. Это не какой-то продукт с нулевой калорийностью – есть и калории, и сахара. Поэтому за его количеством в рационе важно следить", – рассказала она.
Диетолог рекомендует тщательно выбирать арбузы и дыни при покупке и съедать не более 500 граммов в день.
"Лучше приобретать арбуз в торговых точках, где есть "понятный" продавец, иначе сложно сказать, что может быть в арбузе, какие еще дополнительные химикаты. По крайней мере, когда вы покупаете арбуз в магазине или какой-то официальной торговой точке, если что-то произойдет, какое-то отравление, вам будет понятно, куда обращаться", – предупредила Макиша.
Ранее диетолог Соломатина рассказала
о положительном влиянии арбузов на нервную систему.