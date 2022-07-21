https://crimea.ria.ru/20220721/pereedanie-arbuza-i-dyni-mozhet-privesti-k-otravleniyu--dietolog-1123910512.html

Переедание арбуза и дыни может привести к отравлению – диетолог

Переедание арбуза и дыни может привести к отравлению – диетолог - РИА Новости Крым, 21.07.2022

Переедание арбуза и дыни может привести к отравлению – диетолог

Избыточное употребление арбуза и дыни может привести к набору веса, повышению уровня сахара в крови и отравлению. Об этом со ссылкой на врача-диетолога, члена... РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T07:02

2022-07-21T07:02

2022-07-21T07:02

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Избыточное употребление арбуза и дыни может привести к набору веса, повышению уровня сахара в крови и отравлению. Об этом со ссылкой на врача-диетолога, члена национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марину Макишу пишет "Москва 24".По словам специалиста, в арбузе и дыне содержатся быстрые сахара. Исключить их употребление в большом количестве специалист рекомендует людям с избыточным весом, инсулинорезистентностью и сахарным диабетом.Диетолог рекомендует тщательно выбирать арбузы и дыни при покупке и съедать не более 500 граммов в день."Лучше приобретать арбуз в торговых точках, где есть "понятный" продавец, иначе сложно сказать, что может быть в арбузе, какие еще дополнительные химикаты. По крайней мере, когда вы покупаете арбуз в магазине или какой-то официальной торговой точке, если что-то произойдет, какое-то отравление, вам будет понятно, куда обращаться", – предупредила Макиша.Ранее диетолог Соломатина рассказала о положительном влиянии арбузов на нервную систему.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье