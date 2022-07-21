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Переедание арбуза и дыни может привести к отравлению – диетолог - РИА Новости Крым, 21.07.2022
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Переедание арбуза и дыни может привести к отравлению – диетолог
Переедание арбуза и дыни может привести к отравлению – диетолог - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Переедание арбуза и дыни может привести к отравлению – диетолог
Избыточное употребление арбуза и дыни может привести к набору веса, повышению уровня сахара в крови и отравлению. Об этом со ссылкой на врача-диетолога, члена... РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T07:02
2022-07-21T07:02
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Избыточное употребление арбуза и дыни может привести к набору веса, повышению уровня сахара в крови и отравлению. Об этом со ссылкой на врача-диетолога, члена национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марину Макишу пишет "Москва 24".По словам специалиста, в арбузе и дыне содержатся быстрые сахара. Исключить их употребление в большом количестве специалист рекомендует людям с избыточным весом, инсулинорезистентностью и сахарным диабетом.Диетолог рекомендует тщательно выбирать арбузы и дыни при покупке и съедать не более 500 граммов в день."Лучше приобретать арбуз в торговых точках, где есть "понятный" продавец, иначе сложно сказать, что может быть в арбузе, какие еще дополнительные химикаты. По крайней мере, когда вы покупаете арбуз в магазине или какой-то официальной торговой точке, если что-то произойдет, какое-то отравление, вам будет понятно, куда обращаться", – предупредила Макиша.Ранее диетолог Соломатина рассказала о положительном влиянии арбузов на нервную систему.
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РИА Новости Крым
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4.7
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здоровье
Переедание арбуза и дыни может привести к отравлению – диетолог

Диетолог Макиша рассказала, в каком случае нужно сократить употребление дыни и арбуза

07:02 21.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСезонные овощи и фрукты
Сезонные овощи и фрукты - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Избыточное употребление арбуза и дыни может привести к набору веса, повышению уровня сахара в крови и отравлению. Об этом со ссылкой на врача-диетолога, члена национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марину Макишу пишет "Москва 24".
По словам специалиста, в арбузе и дыне содержатся быстрые сахара. Исключить их употребление в большом количестве специалист рекомендует людям с избыточным весом, инсулинорезистентностью и сахарным диабетом.
"Если арбуза съедать больше чем полкилограмма за раз, то, в принципе, можно незаметно и набрать вес. Это не какой-то продукт с нулевой калорийностью – есть и калории, и сахара. Поэтому за его количеством в рационе важно следить", – рассказала она.
Диетолог рекомендует тщательно выбирать арбузы и дыни при покупке и съедать не более 500 граммов в день.
"Лучше приобретать арбуз в торговых точках, где есть "понятный" продавец, иначе сложно сказать, что может быть в арбузе, какие еще дополнительные химикаты. По крайней мере, когда вы покупаете арбуз в магазине или какой-то официальной торговой точке, если что-то произойдет, какое-то отравление, вам будет понятно, куда обращаться", – предупредила Макиша.
Ранее диетолог Соломатина рассказала о положительном влиянии арбузов на нервную систему.
 
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