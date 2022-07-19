https://crimea.ria.ru/20220719/sezonnye-arbuzy-vliyayut-na-nervnuyu-sistemu---dietolog-1123887714.html

Сезонные арбузы влияют на нервную систему - диетолог

Сезонные арбузы влияют на нервную систему - диетолог - РИА Новости Крым, 19.07.2022

Сезонные арбузы влияют на нервную систему - диетолог

Сезонные арбузы обладают не только хорошим мочегонным эффектом, но и положительно влияют на работу нервной системы. Об этом рассказала диетолог Елена... РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T07:38

2022-07-19T07:38

2022-07-19T07:38

здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Сезонные арбузы обладают не только хорошим мочегонным эффектом, но и положительно влияют на работу нервной системы. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина, пишет "Вечерняя Москва".По ее словам, такое положительное свойство летней ягоды обусловлено высоким содержанием магния - этот элемент имеет успокоительный эффект, способствует снижению давления, и оказывает положительное влияние на сосуды, расслабляя их и снимая спазмы.Также Соломатина напомнила о мочегонных свойствах арбуза, который состоит из структурированной воды, а значит, помогает рабоче почек и желчного пузыря, а еще спасает от обезвоживания.При этом речь идет о натуральных сезонных ягодах, которые не содержат химии. А вот ранние арбузы могут содержать большое количество нитратов и привести к отравлению или осложнению на фоне хронических заболеваний.

https://crimea.ria.ru/20220602/ostorozhno-nitraty-kogda-i-kakie-arbuzy-mozhno-est-1123415350.html

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