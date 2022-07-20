https://crimea.ria.ru/20220720/pomosch-bezhentsam-i-mnogodetnym-rabota-blagotvoritelnogo-tsentra-v-krymu-1123900605.html

Помощь беженцам и многодетным: работа благотворительного центра в Крыму

Помощь беженцам и многодетным: работа благотворительного центра в Крыму - РИА Новости Крым, 20.07.2022

Помощь беженцам и многодетным: работа благотворительного центра в Крыму

Более 11 тысяч человек получили помощь от благотворительного центра "Екатерининский" в Симферополе за полгода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T08:33

2022-07-20T08:33

2022-07-20T08:33

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Более 11 тысяч человек получили помощь от благотворительного центра "Екатерининский" в Симферополе за полгода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель отдела социального служения и церковной благотворительности Симферопольской и Крымской епархии иерей Дионисий Волков.Центр благотворительной помощи "Екатерининский" открылся в январе 2022 года на территории Свято-Екатерининского храма в Симферополе. Каждый день за помощью к волонтерам обращается до 500 человек.По словам отца Дионисия, объемы очень большие и сегодня центр нуждается в отклике местного населения."Помощников всегда мало. Нам очень требуются волонтеры, которые помогали бы сортировать. Мужчины нужны очень, потому что нужно много таскать. Очень ждем всех", - обратился он к крымчанам.Среди нуждающихся – многодетные, малообеспеченные крымчане, приезжие с разных районов Крыма. Помощь осуществляется не только на территории Симферополя, центр работает и на выезде."У нас есть выездной центр. Приезжает машина с определенными гуманитарными наборами в центры социального обслуживания, там помощь распределяется среди нуждающихся семей", – поделился иерей.За полгода с начала работы благотворительного центра "Екатерининский" помощь получили более 11 тысяч человек. Всего от епархии было отправлено больше 200 тонн помощи беженцам и населению, проживающему на подконтрольных РФ территориях, ее получили больше 40 тысяч человек, заключил Дионисий Волков.Ранее отец Дионисий рассказал об открытии первого центра помощи в Запорожье.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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