Рейтинг@Mail.ru
Помощь беженцам и многодетным: работа благотворительного центра в Крыму - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220720/pomosch-bezhentsam-i-mnogodetnym-rabota-blagotvoritelnogo-tsentra-v-krymu-1123900605.html
Помощь беженцам и многодетным: работа благотворительного центра в Крыму
Помощь беженцам и многодетным: работа благотворительного центра в Крыму - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Помощь беженцам и многодетным: работа благотворительного центра в Крыму
Более 11 тысяч человек получили помощь от благотворительного центра "Екатерининский" в Симферополе за полгода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T08:33
2022-07-20T08:33
крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/01/1123411327_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e013f69517863227d8bd5ab11d2dcf73.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Более 11 тысяч человек получили помощь от благотворительного центра "Екатерининский" в Симферополе за полгода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель отдела социального служения и церковной благотворительности Симферопольской и Крымской епархии иерей Дионисий Волков.Центр благотворительной помощи "Екатерининский" открылся в январе 2022 года на территории Свято-Екатерининского храма в Симферополе. Каждый день за помощью к волонтерам обращается до 500 человек.По словам отца Дионисия, объемы очень большие и сегодня центр нуждается в отклике местного населения."Помощников всегда мало. Нам очень требуются волонтеры, которые помогали бы сортировать. Мужчины нужны очень, потому что нужно много таскать. Очень ждем всех", - обратился он к крымчанам.Среди нуждающихся – многодетные, малообеспеченные крымчане, приезжие с разных районов Крыма. Помощь осуществляется не только на территории Симферополя, центр работает и на выезде."У нас есть выездной центр. Приезжает машина с определенными гуманитарными наборами в центры социального обслуживания, там помощь распределяется среди нуждающихся семей", – поделился иерей.За полгода с начала работы благотворительного центра "Екатерининский" помощь получили более 11 тысяч человек. Всего от епархии было отправлено больше 200 тонн помощи беженцам и населению, проживающему на подконтрольных РФ территориях, ее получили больше 40 тысяч человек, заключил Дионисий Волков.Ранее отец Дионисий рассказал об открытии первого центра помощи в Запорожье.
https://crimea.ria.ru/20220719/krymskaya-eparkhiya-otkryla-pervyy-tsentr-pomoschi-v-zaporozhe-1123887217.html
https://crimea.ria.ru/20220528/kak-pravilno-pomogat-mirnym-zhitelyam-ukrainy---yurist-1123364963.html
https://crimea.ria.ru/20220626/vremya-miloserdiya-gde-v-krymu-poluchit-palliativnuyu-pomosch-1123646078.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/01/1123411327_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_33fb06d056bb54cc2c74b572cf93488c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, общество
Помощь беженцам и многодетным: работа благотворительного центра в Крыму

До 500 человек идут за помощью каждый день: что необходимо центру "Екатерининский" в Крыму

08:33 20.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа пункте по приёму беженцев из Украины
На пункте по приёму беженцев из Украины - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Более 11 тысяч человек получили помощь от благотворительного центра "Екатерининский" в Симферополе за полгода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель отдела социального служения и церковной благотворительности Симферопольской и Крымской епархии иерей Дионисий Волков.
Центр благотворительной помощи "Екатерининский" открылся в январе 2022 года на территории Свято-Екатерининского храма в Симферополе. Каждый день за помощью к волонтерам обращается до 500 человек.
Крест - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
Вчера, 08:12Радио "Спутник в Крыму"
Крымская епархия открыла первый центр помощи в Запорожье
"Каждый день в наш центр приходит от 300 до 500 человек, половина из них – беженцы. Каждый получает помощь в виде продуктового набора, лекарств, средств гигиены и вещей", - рассказал священнослужитель.
По словам отца Дионисия, объемы очень большие и сегодня центр нуждается в отклике местного населения.
"Помощников всегда мало. Нам очень требуются волонтеры, которые помогали бы сортировать. Мужчины нужны очень, потому что нужно много таскать. Очень ждем всех", - обратился он к крымчанам.
Сотрудники Международного Красного Креста, которые сопровождают колонну автомобилей КамАЗ с гуманитарной помощью для жителей юго-востока Украины, на КПП Донецк - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 08:58
Как правильно помогать мирным жителям Украины - юрист
Среди нуждающихся – многодетные, малообеспеченные крымчане, приезжие с разных районов Крыма. Помощь осуществляется не только на территории Симферополя, центр работает и на выезде.
"У нас есть выездной центр. Приезжает машина с определенными гуманитарными наборами в центры социального обслуживания, там помощь распределяется среди нуждающихся семей", – поделился иерей.
За полгода с начала работы благотворительного центра "Екатерининский" помощь получили более 11 тысяч человек. Всего от епархии было отправлено больше 200 тонн помощи беженцам и населению, проживающему на подконтрольных РФ территориях, ее получили больше 40 тысяч человек, заключил Дионисий Волков.
Руки пожилой женщины
26 июня, 18:17Радио "Спутник в Крыму"
Время милосердия: где в Крыму получить паллиативную помощь
Ранее отец Дионисий рассказал об открытии первого центра помощи в Запорожье.
 
КрымОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:52Посольство РФ в США: СВО на Украине не носит захватнический характер
10:49В Алуште водитель специально переехал человека: пострадавший умер
10:42Аксенов пригласил "Вкусно и точка" в Крым
10:14Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки
10:11Сирия разорвала дипотношения с Украиной - СМИ
10:06Когда запустят поезда из Крыма в Херсон и Мелитополь – Аксенов
09:56Шойгу приказал жестко пресекать обстрелы освобожденных районов Донбасса
09:51По Антоновскому мосту в Херсоне попали 8 ракет HIMARS – власти
09:39ВСУ обстреливает Курскую область: под огнем пограничный пункт пропуска
09:30Где в Крыму до вечера не будет воды
09:18Земельный вопрос: новые ограничения для россиян от Финляндии
09:10Цель не достигнута: Захарова ответила на заявления США о новых санкциях
08:33Помощь беженцам и многодетным: работа благотворительного центра в Крыму
08:04В Крыму оценили введенные президентом штрафы за выброс мусора из авто
07:36В Ялте появится приют для животных
07:03"Полосатые рейсы": арбузы c Украины отправятся в Крым и регионы РФ
03:00США не станут "светить" на Украине оружие нового типа – эксперт
00:01В среду в Крыму будет сухо и тепло
00:00Какой сегодня праздник: 20 июля
22:07НАТО могла развязать войну с Россией за Крым – лидер Ирана
Лента новостейМолния