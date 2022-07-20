https://crimea.ria.ru/20220720/pomosch-bezhentsam-i-mnogodetnym-rabota-blagotvoritelnogo-tsentra-v-krymu-1123900605.html
Помощь беженцам и многодетным: работа благотворительного центра в Крыму
Помощь беженцам и многодетным: работа благотворительного центра в Крыму - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Помощь беженцам и многодетным: работа благотворительного центра в Крыму
Более 11 тысяч человек получили помощь от благотворительного центра "Екатерининский" в Симферополе за полгода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T08:33
2022-07-20T08:33
2022-07-20T08:33
крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/01/1123411327_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e013f69517863227d8bd5ab11d2dcf73.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Более 11 тысяч человек получили помощь от благотворительного центра "Екатерининский" в Симферополе за полгода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель отдела социального служения и церковной благотворительности Симферопольской и Крымской епархии иерей Дионисий Волков.Центр благотворительной помощи "Екатерининский" открылся в январе 2022 года на территории Свято-Екатерининского храма в Симферополе. Каждый день за помощью к волонтерам обращается до 500 человек.По словам отца Дионисия, объемы очень большие и сегодня центр нуждается в отклике местного населения."Помощников всегда мало. Нам очень требуются волонтеры, которые помогали бы сортировать. Мужчины нужны очень, потому что нужно много таскать. Очень ждем всех", - обратился он к крымчанам.Среди нуждающихся – многодетные, малообеспеченные крымчане, приезжие с разных районов Крыма. Помощь осуществляется не только на территории Симферополя, центр работает и на выезде."У нас есть выездной центр. Приезжает машина с определенными гуманитарными наборами в центры социального обслуживания, там помощь распределяется среди нуждающихся семей", – поделился иерей.За полгода с начала работы благотворительного центра "Екатерининский" помощь получили более 11 тысяч человек. Всего от епархии было отправлено больше 200 тонн помощи беженцам и населению, проживающему на подконтрольных РФ территориях, ее получили больше 40 тысяч человек, заключил Дионисий Волков.Ранее отец Дионисий рассказал об открытии первого центра помощи в Запорожье.
https://crimea.ria.ru/20220719/krymskaya-eparkhiya-otkryla-pervyy-tsentr-pomoschi-v-zaporozhe-1123887217.html
https://crimea.ria.ru/20220528/kak-pravilno-pomogat-mirnym-zhitelyam-ukrainy---yurist-1123364963.html
https://crimea.ria.ru/20220626/vremya-miloserdiya-gde-v-krymu-poluchit-palliativnuyu-pomosch-1123646078.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/01/1123411327_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_33fb06d056bb54cc2c74b572cf93488c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, общество
Помощь беженцам и многодетным: работа благотворительного центра в Крыму
До 500 человек идут за помощью каждый день: что необходимо центру "Екатерининский" в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым.
Более 11 тысяч человек получили помощь от благотворительного центра "Екатерининский" в Симферополе за полгода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал руководитель отдела социального служения и церковной благотворительности Симферопольской и Крымской епархии иерей Дионисий Волков.
Центр благотворительной помощи "Екатерининский" открылся в январе 2022 года на территории Свято-Екатерининского храма в Симферополе. Каждый день за помощью к волонтерам обращается до 500 человек.
"Каждый день в наш центр приходит от 300 до 500 человек, половина из них – беженцы. Каждый получает помощь в виде продуктового набора, лекарств, средств гигиены и вещей", - рассказал священнослужитель.
По словам отца Дионисия, объемы очень большие и сегодня центр нуждается в отклике местного населения.
"Помощников всегда мало. Нам очень требуются волонтеры, которые помогали бы сортировать. Мужчины нужны очень, потому что нужно много таскать. Очень ждем всех", - обратился он к крымчанам.
Среди нуждающихся – многодетные, малообеспеченные крымчане, приезжие с разных районов Крыма. Помощь осуществляется не только на территории Симферополя, центр работает и на выезде.
"У нас есть выездной центр. Приезжает машина с определенными гуманитарными наборами в центры социального обслуживания, там помощь распределяется среди нуждающихся семей", – поделился иерей.
За полгода с начала работы благотворительного центра "Екатерининский" помощь получили более 11 тысяч человек. Всего от епархии было отправлено больше 200 тонн помощи беженцам и населению, проживающему на подконтрольных РФ территориях, ее получили больше 40 тысяч человек, заключил Дионисий Волков.
Ранее отец Дионисий рассказал об открытии первого центра помощи в Запорожье
.