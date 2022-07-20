https://crimea.ria.ru/20220720/obstrel-belgorodskoy-oblasti-est-pogibshiy-i-razrusheniya-1123909880.html

Обстрел Белгородской области: есть погибший и разрушения

Обстрел Белгородской области: есть погибший и разрушения - РИА Новости Крым, 20.07.2022

Обстрел Белгородской области: есть погибший и разрушения

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ села Нехотеевка в Белгородской области, повреждены дома. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T17:26

2022-07-20T17:26

2022-07-20T17:27

российская федерация (россия, рф)

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/05/1119434334_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_2d6b61d46eb635ff8248a2bb397228b8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Мирный житель погиб при обстреле ВСУ села Нехотеевка в Белгородской области, повреждены дома. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что сейчас выясняются обстоятельства нахождения мужчины в селе, которое было расселено в конце мая.В селе Журавлевка видимых повреждений нет, обследование района продолжается.Ранее в среду ВСУ обстреляли Рыльский район Курской области. Обошлось без пострадавших, но повреждения получили ЛЭП, в результате чего три села временно остались без света. Также украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС. Дроны-камикадзе совершили четыре налета, последний произошел в 16:01 мск. Реакторная часть АЭС не пострадала.

https://crimea.ria.ru/20220720/vsu-obstrelivaet-kurskuyu-oblast-pod-ognem-pogranichnyy-punkt-propuska-1123902920.html

российская федерация (россия, рф)

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия