https://crimea.ria.ru/20220720/obstrel-belgorodskoy-oblasti-est-pogibshiy-i-razrusheniya-1123909880.html
Обстрел Белгородской области: есть погибший и разрушения
Обстрел Белгородской области: есть погибший и разрушения - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Обстрел Белгородской области: есть погибший и разрушения
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ села Нехотеевка в Белгородской области, повреждены дома. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T17:26
2022-07-20T17:26
2022-07-20T17:27
российская федерация (россия, рф)
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/05/1119434334_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_2d6b61d46eb635ff8248a2bb397228b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Мирный житель погиб при обстреле ВСУ села Нехотеевка в Белгородской области, повреждены дома. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что сейчас выясняются обстоятельства нахождения мужчины в селе, которое было расселено в конце мая.В селе Журавлевка видимых повреждений нет, обследование района продолжается.Ранее в среду ВСУ обстреляли Рыльский район Курской области. Обошлось без пострадавших, но повреждения получили ЛЭП, в результате чего три села временно остались без света. Также украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС. Дроны-камикадзе совершили четыре налета, последний произошел в 16:01 мск. Реакторная часть АЭС не пострадала.
https://crimea.ria.ru/20220720/vsu-obstrelivaet-kurskuyu-oblast-pod-ognem-pogranichnyy-punkt-propuska-1123902920.html
российская федерация (россия, рф)
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/05/1119434334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b693d8461c7d16c76b6979441c5f9bfa.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская федерация (россия, рф), белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Обстрел Белгородской области: есть погибший и разрушения
Мирный житель погиб при обстреле села в Белгородской области, повреждены дома
17:26 20.07.2022 (обновлено: 17:27 20.07.2022)