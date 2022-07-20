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Обстрел Белгородской области: есть погибший и разрушения - РИА Новости Крым, 20.07.2022
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Обстрел Белгородской области: есть погибший и разрушения
Обстрел Белгородской области: есть погибший и разрушения - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Обстрел Белгородской области: есть погибший и разрушения
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ села Нехотеевка в Белгородской области, повреждены дома. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T17:26
2022-07-20T17:27
российская федерация (россия, рф)
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Мирный житель погиб при обстреле ВСУ села Нехотеевка в Белгородской области, повреждены дома. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что сейчас выясняются обстоятельства нахождения мужчины в селе, которое было расселено в конце мая.В селе Журавлевка видимых повреждений нет, обследование района продолжается.Ранее в среду ВСУ обстреляли Рыльский район Курской области. Обошлось без пострадавших, но повреждения получили ЛЭП, в результате чего три села временно остались без света. Также украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС. Дроны-камикадзе совершили четыре налета, последний произошел в 16:01 мск. Реакторная часть АЭС не пострадала.
https://crimea.ria.ru/20220720/vsu-obstrelivaet-kurskuyu-oblast-pod-ognem-pogranichnyy-punkt-propuska-1123902920.html
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российская федерация (россия, рф), белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Обстрел Белгородской области: есть погибший и разрушения

Мирный житель погиб при обстреле села в Белгородской области, повреждены дома

17:26 20.07.2022 (обновлено: 17:27 20.07.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация на линии соприкосновения в Донецкой области
Ситуация на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Мирный житель погиб при обстреле ВСУ села Нехотеевка в Белгородской области, повреждены дома. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Сегодня был произведен обстрел со стороны Украины наших сел Журавлевка и Нехотеевка. По предварительным данным, был зафиксирован прилет пяти снарядов. В Нехотеевке повреждены четыре жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб. Погиб местный житель 1958 года рождения.", - написал губернатор.
Он уточнил, что сейчас выясняются обстоятельства нахождения мужчины в селе, которое было расселено в конце мая.
В селе Журавлевка видимых повреждений нет, обследование района продолжается.
Ранее в среду ВСУ обстреляли Рыльский район Курской области. Обошлось без пострадавших, но повреждения получили ЛЭП, в результате чего три села временно остались без света. Также украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС. Дроны-камикадзе совершили четыре налета, последний произошел в 16:01 мск. Реакторная часть АЭС не пострадала.
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