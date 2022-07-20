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Кондиционеры провоцируют ожирение – ученый - РИА Новости Крым, 20.07.2022
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Кондиционеры провоцируют ожирение – ученый
Кондиционеры провоцируют ожирение – ученый - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Кондиционеры провоцируют ожирение – ученый
Испанский ученый нашел связь между ожирением и прохладой, которую обеспечивает кондиционер, пишет издание El Pais со ссылкой на старшего научного сотрудника... РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T21:59
2022-07-20T21:59
общество
здоровье
совет эксперта
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CИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Испанский ученый нашел связь между ожирением и прохладой, которую обеспечивает кондиционер, пишет издание El Pais со ссылкой на старшего научного сотрудника Высшего совета по научным исследованиям Испании (CSIC), диетолога Хавьера Санчес Перону.Такую взаимосвязь ученый объясняет тем, что охлажденный воздух провоцирует подъем аппетита: "Чем выше температура, тем меньше аппетит. Таким образом, кажется очевидным, что если мы живем и едим под кондиционером, мы будем есть больше и набирать больше веса", —считает Санчес Перона.С таким мнением согласна специалист по питанию из университета Вальядолида Мария Хосе Кастро. По ее словам, человеческий метаболизм способен замедляться или ускоряться в зависимости от температуры окружающей среды, таким образом, прохлада кондиционированного воздуха может способствовать перееданию. Свою позицию Кастро подкрепила результатами эксперимента американских ученых за 2015 год, когда каждый раз при повышении температуры на один градус участники съедали на 85,9 килокалории меньше.Ранее главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников назвал оптимальную температуру для кондиционера в жару: для охлаждения помещений температура должна быть настроена в диапазоне 20 –22 градуса, не ниже.
https://crimea.ria.ru/20220711/vrach-nazvala-optimalnuyu-temperaturu-dlya-konditsionera-v-zharu-1123802315.html
https://crimea.ria.ru/20220705/ty-to-chem-ty-dyshish-kakie-bakterii-zhivut-v-konditsionere-1123753483.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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общество, здоровье, совет эксперта
Кондиционеры провоцируют ожирение – ученый

Испанский ученый оъяснил, почему худеющим не рекомендуют включать кондиционеры

21:59 20.07.2022
 
© Фото: pixabay.comПохудение
Похудение
© Фото: pixabay.com
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CИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Испанский ученый нашел связь между ожирением и прохладой, которую обеспечивает кондиционер, пишет издание El Pais со ссылкой на старшего научного сотрудника Высшего совета по научным исследованиям Испании (CSIC), диетолога Хавьера Санчес Перону.
Такую взаимосвязь ученый объясняет тем, что охлажденный воздух провоцирует подъем аппетита:
Кондиционер - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 08:03
Врач назвала оптимальную температуру для кондиционера в жару
"Чем выше температура, тем меньше аппетит. Таким образом, кажется очевидным, что если мы живем и едим под кондиционером, мы будем есть больше и набирать больше веса", —считает Санчес Перона.
С таким мнением согласна специалист по питанию из университета Вальядолида Мария Хосе Кастро. По ее словам, человеческий метаболизм способен замедляться или ускоряться в зависимости от температуры окружающей среды, таким образом, прохлада кондиционированного воздуха может способствовать перееданию. Свою позицию Кастро подкрепила результатами эксперимента американских ученых за 2015 год, когда каждый раз при повышении температуры на один градус участники съедали на 85,9 килокалории меньше.
Кондиционер - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 20:21
Ты то, чем ты дышишь: какие бактерии живут в кондиционере
Ранее главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников назвал оптимальную температуру для кондиционера в жару: для охлаждения помещений температура должна быть настроена в диапазоне 20 –22 градуса, не ниже.
 
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Заголовок открываемого материала
22:01Главные события и комментарии дня: 20 июля
21:59Кондиционеры провоцируют ожирение – ученый
21:26Отставьте это немедленно: кому нельзя есть торты
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