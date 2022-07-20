https://crimea.ria.ru/20220720/konditsionery-provotsiruyut-ozhirenie--uchenyy-1123901771.html

Кондиционеры провоцируют ожирение – ученый

Кондиционеры провоцируют ожирение – ученый - РИА Новости Крым, 20.07.2022

Кондиционеры провоцируют ожирение – ученый

Испанский ученый нашел связь между ожирением и прохладой, которую обеспечивает кондиционер, пишет издание El Pais со ссылкой на старшего научного сотрудника... РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T21:59

2022-07-20T21:59

2022-07-20T21:59

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CИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Испанский ученый нашел связь между ожирением и прохладой, которую обеспечивает кондиционер, пишет издание El Pais со ссылкой на старшего научного сотрудника Высшего совета по научным исследованиям Испании (CSIC), диетолога Хавьера Санчес Перону.Такую взаимосвязь ученый объясняет тем, что охлажденный воздух провоцирует подъем аппетита: "Чем выше температура, тем меньше аппетит. Таким образом, кажется очевидным, что если мы живем и едим под кондиционером, мы будем есть больше и набирать больше веса", —считает Санчес Перона.С таким мнением согласна специалист по питанию из университета Вальядолида Мария Хосе Кастро. По ее словам, человеческий метаболизм способен замедляться или ускоряться в зависимости от температуры окружающей среды, таким образом, прохлада кондиционированного воздуха может способствовать перееданию. Свою позицию Кастро подкрепила результатами эксперимента американских ученых за 2015 год, когда каждый раз при повышении температуры на один градус участники съедали на 85,9 килокалории меньше.Ранее главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников назвал оптимальную температуру для кондиционера в жару: для охлаждения помещений температура должна быть настроена в диапазоне 20 –22 градуса, не ниже.

https://crimea.ria.ru/20220711/vrach-nazvala-optimalnuyu-temperaturu-dlya-konditsionera-v-zharu-1123802315.html

https://crimea.ria.ru/20220705/ty-to-chem-ty-dyshish-kakie-bakterii-zhivut-v-konditsionere-1123753483.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, совет эксперта