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Военных пенсионеров Крыма и Севастополя обеспечат жильем – Путин - РИА Новости Крым, 19.07.2022
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Военных пенсионеров Крыма и Севастополя обеспечат жильем – Путин
Военных пенсионеров Крыма и Севастополя обеспечат жильем – Путин - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Военных пенсионеров Крыма и Севастополя обеспечат жильем – Путин
С 2023 года военных пенсионеров, проживающих в Крыму и Севастополе, которые до 18 марта 2014 года стояли на учете как нуждающиеся в жилье по месту службы, а... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T15:54
2022-07-19T15:54
владимир путин (политик)
российская федерация (россия, рф)
общество
крым
севастополь
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. С 2023 года военных пенсионеров, проживающих в Крыму и Севастополе, которые до 18 марта 2014 года стояли на учете как нуждающиеся в жилье по месту службы, а также членов их семей обеспечат жилыми помещениями. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован на портале правовой информации."Установить, что право на обеспечение жилыми помещениями имеют постоянно проживающие на территориях Республики Крым и г. Севастополя граждане Российской Федерации, проходившие службу в правоохранительных органах Украины на территориях Республики Крым и г. Севастополя, уволенные со службы с правом на пенсию и состоявшие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту службы до 18 марта 2014 года", – говорится в документе.Таким же правом наделяются члены семей военнослужащих, в том числе тех, кто погиб (умер) в период прохождения службы или после увольнения.Ответственность за предоставление жилья несут власти региона за счет средств федерального бюджета. Порядок учета нуждающихся в жилье граждан будет установлен Советом министров РК и правительством Севастополя на основании списков, предоставленных федеральными органами исполнительной власти и федеральными госорганами.
https://crimea.ria.ru/20220708/v-rossii-proindeksiruyut-pensii-voennym-pensioneram-na-10--sovfed-1123791552.html
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владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), общество, крым, севастополь, армия и флот
Военных пенсионеров Крыма и Севастополя обеспечат жильем – Путин

Президент Путин постановил обеспечить жильем военных пенсионеров Крыма и Севастополя

15:54 19.07.2022
 
© Фото: pixabayПокупка дома
Покупка дома
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. С 2023 года военных пенсионеров, проживающих в Крыму и Севастополе, которые до 18 марта 2014 года стояли на учете как нуждающиеся в жилье по месту службы, а также членов их семей обеспечат жилыми помещениями. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован на портале правовой информации.
"Установить, что право на обеспечение жилыми помещениями имеют постоянно проживающие на территориях Республики Крым и г. Севастополя граждане Российской Федерации, проходившие службу в правоохранительных органах Украины на территориях Республики Крым и г. Севастополя, уволенные со службы с правом на пенсию и состоявшие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту службы до 18 марта 2014 года", – говорится в документе.
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Таким же правом наделяются члены семей военнослужащих, в том числе тех, кто погиб (умер) в период прохождения службы или после увольнения.
Ответственность за предоставление жилья несут власти региона за счет средств федерального бюджета. Порядок учета нуждающихся в жилье граждан будет установлен Советом министров РК и правительством Севастополя на основании списков, предоставленных федеральными органами исполнительной власти и федеральными госорганами.
 
Владимир Путин (политик)Российская Федерация (Россия, РФ)ОбществоКрымСевастопольАрмия и флот
 
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