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В Ялте будут отбирать инструменты у незаконных уличных музыкантов - РИА Новости Крым, 19.07.2022
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В Ялте будут отбирать инструменты у незаконных уличных музыкантов
В Ялте будут отбирать инструменты у незаконных уличных музыкантов - РИА Новости Крым, 19.07.2022
В Ялте будут отбирать инструменты у незаконных уличных музыкантов
В Ялте будут проводить вечерние рейды по выявлению нелегальных уличных музыкантов, у которых обещают изымать музыкальное оборудование. Об этом во вторник... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T15:36
2022-07-19T15:36
крым
ялта
янина павленко
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Ялте будут проводить вечерние рейды по выявлению нелегальных уличных музыкантов, у которых обещают изымать музыкальное оборудование. Об этом во вторник сообщила глава местной администрации Янина Павленко в прямом эфире, организованном Центром управления регионом республики Крым."С сегодняшнего вечера у всех, кто незаконно стоит на набережной Ялты, будем изымать музыкальную технику. Управление культуры совместно с сотрудниками МВД и представителями одела муниципального контроля администрации города будет каждый вечер проводить рейды", - пообещала она.Такую необходимость мэр города объяснила слишком большим количеством уличных артистов, которые нарушают эстетику и мешают отдыхающим:При этом мэр выразила сожаление, что самые популярные уличные артисты, которые давно полюбились ялтинцам и туристам, не имеют разрешений на выступления и призвала их обращаться в городское управление культуры за разрешениями: "Поверьте, мы найдем законный способ вас разметить", - заверила она.
https://crimea.ria.ru/20220605/pidzhak-s-otlivom-i-v-yaltu-chto-proiskhodit-s-naberezhnoy-i-plyazhami-1123435950.html
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крым, ялта, янина павленко, общество
В Ялте будут отбирать инструменты у незаконных уличных музыкантов

Мэр города Павленко: Ялта начинает борьбу с нелегальными уличными музыкантами

15:36 19.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Ялте будут проводить вечерние рейды по выявлению нелегальных уличных музыкантов, у которых обещают изымать музыкальное оборудование. Об этом во вторник сообщила глава местной администрации Янина Павленко в прямом эфире, организованном Центром управления регионом республики Крым.
"С сегодняшнего вечера у всех, кто незаконно стоит на набережной Ялты, будем изымать музыкальную технику. Управление культуры совместно с сотрудниками МВД и представителями одела муниципального контроля администрации города будет каждый вечер проводить рейды", - пообещала она.
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Такую необходимость мэр города объяснила слишком большим количеством уличных артистов, которые нарушают эстетику и мешают отдыхающим:
"Понимаю желание заработать, желание выступать в Ялте, но то, во что превращена набережная сегодня уличными музыкантами, стоящими на расстоянии 5-10 метров друг от друга и перекрикивающими друг друга, это доставляет крайние неудобства и выглядит некорректно. У нас определено 11 локаций на достаточном расстоянии – они должны остаться", - считает Павленко.
При этом мэр выразила сожаление, что самые популярные уличные артисты, которые давно полюбились ялтинцам и туристам, не имеют разрешений на выступления и призвала их обращаться в городское управление культуры за разрешениями: "Поверьте, мы найдем законный способ вас разметить", - заверила она.
 
КрымЯлтаЯнина ПавленкоОбщество
 
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