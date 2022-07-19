https://crimea.ria.ru/20220719/v-yalte-budut-otbirat-instrumenty-u-nezakonnykh-ulichnykh-muzykantov-1123896792.html

В Ялте будут отбирать инструменты у незаконных уличных музыкантов

В Ялте будут отбирать инструменты у незаконных уличных музыкантов - РИА Новости Крым, 19.07.2022

В Ялте будут отбирать инструменты у незаконных уличных музыкантов

В Ялте будут проводить вечерние рейды по выявлению нелегальных уличных музыкантов, у которых обещают изымать музыкальное оборудование. Об этом во вторник... РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T15:36

2022-07-19T15:36

2022-07-19T15:36

крым

ялта

янина павленко

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1e/1123387774_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f815f0d1f3630867e67924b64948dc1f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Ялте будут проводить вечерние рейды по выявлению нелегальных уличных музыкантов, у которых обещают изымать музыкальное оборудование. Об этом во вторник сообщила глава местной администрации Янина Павленко в прямом эфире, организованном Центром управления регионом республики Крым."С сегодняшнего вечера у всех, кто незаконно стоит на набережной Ялты, будем изымать музыкальную технику. Управление культуры совместно с сотрудниками МВД и представителями одела муниципального контроля администрации города будет каждый вечер проводить рейды", - пообещала она.Такую необходимость мэр города объяснила слишком большим количеством уличных артистов, которые нарушают эстетику и мешают отдыхающим:При этом мэр выразила сожаление, что самые популярные уличные артисты, которые давно полюбились ялтинцам и туристам, не имеют разрешений на выступления и призвала их обращаться в городское управление культуры за разрешениями: "Поверьте, мы найдем законный способ вас разметить", - заверила она.

https://crimea.ria.ru/20220605/pidzhak-s-otlivom-i-v-yaltu-chto-proiskhodit-s-naberezhnoy-i-plyazhami-1123435950.html

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, янина павленко, общество