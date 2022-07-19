Рейтинг@Mail.ru
В России возобновят работу региональных штабов по COVID-19 - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220719/v-rossii-vozobnovyat-rabotu-regionalnykh-shtabov-po-covid-19-1123894773.html
В России возобновят работу региональных штабов по COVID-19
В России возобновят работу региональных штабов по COVID-19 - РИА Новости Крым, 19.07.2022
В России возобновят работу региональных штабов по COVID-19
В России необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике COVID-19 и активизировать вакцинацию. Такое заявление сделала глава Росздравнадзора... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T14:44
2022-07-19T14:44
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0d/1122349531_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dbd98909e52a912122fa0020cec8cc48.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В России необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике COVID-19 и активизировать вакцинацию. Такое заявление сделала глава Росздравнадзора Алла Самойлова, сообщается в Telegram-канале ведомства.Кроме того, органам Росздравнадзора на местах и региональным властям поручено проверить наличие антиковидных препаратов и средств индивидуальной защиты, обеспечить работу нужного числа пунктов вакцинации.Ранее оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщал об увеличении числа госпитализаций по стране на 132,5% за минувшие сутки.
https://crimea.ria.ru/20220719/trevozhnaya-statistika-v-rossii-rastet-chislo-gospitalizatsiy-s-covid-19-1123892065.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0d/1122349531_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e0f08e8a45cb576c36941f77fceba83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии
В России возобновят работу региональных штабов по COVID-19

Росздравнадзор рекомендует возобновить работу региональных штабов по COVID-19

14:44 19.07.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛечение больных COVID-19 в городской больнице №9 в Балаклаве
Лечение больных COVID-19 в городской больнице №9 в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В России необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике COVID-19 и активизировать вакцинацию. Такое заявление сделала глава Росздравнадзора Алла Самойлова, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"В настоящее время в стране фиксируется рост заболеваний коронавирусной инфекцией, но не все регионы принимают необходимые меры для купирования распространения COVID-19. В связи с этим субъектам Российской Федерации необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения инфекции, активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования", - заявила Самолова.
Кроме того, органам Росздравнадзора на местах и региональным властям поручено проверить наличие антиковидных препаратов и средств индивидуальной защиты, обеспечить работу нужного числа пунктов вакцинации.
Ранее оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщал об увеличении числа госпитализаций по стране на 132,5% за минувшие сутки.
В ковидном госпитале
11:53
Тревожная статистика: в России растет число госпитализаций с COVID-19
 
Распространение коронавируса в РФЗдравоохранение в России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:16В Симферополе электричка насмерть сбила 17-летнюю девушку в наушниках
16:08Глава правительства Запорожской области: буду опираться на местные кадры
15:54Военных пенсионеров Крыма и Севастополя обеспечат жильем – Путин
15:36В Ялте будут отбирать инструменты у незаконных уличных музыкантов
15:13Прокуратура Ялты проверит законность сноса дома Краснова
14:59Мобилизация не имеет пола: Киев готовится к призыву женщин в ВСУ
14:44В России возобновят работу региональных штабов по COVID-19
14:39ЕС смягчит санкции против банков России – СМИ
14:27Крым может начать поставки лекарств в освобожденные регионы Украины
13:59На Украине грозятся отвоевать Крым и уничтожить Черноморский флот РФ
13:47Из Крыма в Мелитополь пустили дополнительные автобусы
13:27В Росздравнадзоре рассказали о ситуации с лекарствами и ценами
13:19США "с пустой канистрой и протянутой рукой" не страшны Китаю – Захарова
13:11ВСУ принудительно мобилизуют жителей Артемовска и Дзержинска
13:11Льготные тарифы и хорошие цены: в Запорожской области собирают зерновые
13:05Херсон обстреляли из американских РСЗО: одна ракета попала в мост
12:47Под Одессой уничтожен склад с боеприпасами для иностранного оружия
12:42В Евпатории при строительстве школы присвоили почти 2 млн рублей
12:21В Запорожье уничтожены 200 боевиков "Правого сектора"*
12:10В России появится федеральный реестр долгостроев
Лента новостейМолния