В России возобновят работу региональных штабов по COVID-19
Росздравнадзор рекомендует возобновить работу региональных штабов по COVID-19
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛечение больных COVID-19 в городской больнице №9 в Балаклаве
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В России необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике COVID-19 и активизировать вакцинацию. Такое заявление сделала глава Росздравнадзора Алла Самойлова, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"В настоящее время в стране фиксируется рост заболеваний коронавирусной инфекцией, но не все регионы принимают необходимые меры для купирования распространения COVID-19. В связи с этим субъектам Российской Федерации необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения инфекции, активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования", - заявила Самолова.
Кроме того, органам Росздравнадзора на местах и региональным властям поручено проверить наличие антиковидных препаратов и средств индивидуальной защиты, обеспечить работу нужного числа пунктов вакцинации.
Ранее оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщал об увеличении числа госпитализаций по стране на 132,5% за минувшие сутки.