https://crimea.ria.ru/20220719/v-rossii-vozobnovyat-rabotu-regionalnykh-shtabov-po-covid-19-1123894773.html

В России возобновят работу региональных штабов по COVID-19

В России возобновят работу региональных штабов по COVID-19 - РИА Новости Крым, 19.07.2022

В России возобновят работу региональных штабов по COVID-19

В России необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике COVID-19 и активизировать вакцинацию. Такое заявление сделала глава Росздравнадзора... РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T14:44

2022-07-19T14:44

2022-07-19T14:44

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В России необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике COVID-19 и активизировать вакцинацию. Такое заявление сделала глава Росздравнадзора Алла Самойлова, сообщается в Telegram-канале ведомства.Кроме того, органам Росздравнадзора на местах и региональным властям поручено проверить наличие антиковидных препаратов и средств индивидуальной защиты, обеспечить работу нужного числа пунктов вакцинации.Ранее оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщал об увеличении числа госпитализаций по стране на 132,5% за минувшие сутки.

https://crimea.ria.ru/20220719/trevozhnaya-statistika-v-rossii-rastet-chislo-gospitalizatsiy-s-covid-19-1123892065.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии