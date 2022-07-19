https://crimea.ria.ru/20220719/smerchi-i-livni-s-gradom-prognoziruyut-na-kubani-1123889007.html

Смерчи и ливни с градом прогнозируют на Кубани

Смерчи и ливни с градом прогнозируют на Кубани - РИА Новости Крым, 19.07.2022

Смерчи и ливни с градом прогнозируют на Кубани

В Краснодарском крае во вторник ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, возможно формирование смерчей над морем, сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T09:50

2022-07-19T09:50

2022-07-19T09:50

кубань

погода

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/26/1118482623_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_4dba07a082f09c04127051630ca67cdd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае во вторник ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, возможно формирование смерчей над морем, сообщили в региональном управлении МЧС.Также возможны подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок в Отрадненском, Мостовском, Лабинском районах, а также на реках Черноморского побережья, в частности, в Геленджике, Туапсинском районе.

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, погода, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)