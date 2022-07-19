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Смерчи и ливни с градом прогнозируют на Кубани
Смерчи и ливни с градом прогнозируют на Кубани - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Смерчи и ливни с градом прогнозируют на Кубани
В Краснодарском крае во вторник ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, возможно формирование смерчей над морем, сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T09:50
2022-07-19T09:50
2022-07-19T09:50
кубань
погода
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае во вторник ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, возможно формирование смерчей над морем, сообщили в региональном управлении МЧС.Также возможны подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок в Отрадненском, Мостовском, Лабинском районах, а также на реках Черноморского побережья, в частности, в Геленджике, Туапсинском районе.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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кубань, погода, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Смерчи и ливни с градом прогнозируют на Кубани
В Краснодарском крае ожидаются сильные ливни с грозой градом и смерчи над морем
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае во вторник ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, возможно формирование смерчей над морем, сообщили в региональном управлении МЧС.
"До конца сегодняшних суток местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20 м/с. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", – говорится в сообщении.
Также возможны подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок в Отрадненском, Мостовском, Лабинском районах, а также на реках Черноморского побережья, в частности, в Геленджике, Туапсинском районе.