Штаб по COVID-19 в Крыму возобновляет работу
Глава Росздравнадзора Крыма: штаб по COVID-19 возвращают для активизации вакцинации
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. Региональный штаб по COVID-19 в Крыму возобновляет работу, его цель – активизировать вакцинацию населения, усилить профилактические меры и предотвратить новую волну заболеваемости в республике. Об этом РИА Новости Крым заявил руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Крыму и Севастополю Василий Климов.
"Буквально завтра будем заслушивать минздрав о проделанной работе, она направлена на то, чтобы в относительно спокойный период, когда нет роста заболеваемости, провести работу, направленную на усиление вакцинопрофилактики. Это позволит подготовиться к возможному подъему. Посмотреть запасы средств индивидуальной защиты, оценить, какие категории населения еще не охвачены вакцинацией и кому надо провести ее повторно. То есть, мы действуем на упреждение", - рассказал он.
Глава ведомства отметил, что планируемый охват вакцинацией крымчан в 80% не был достигнут в полном объеме. И сейчас есть время своевременно иммунизироваться и таким образом нарастить показатели коллективного иммунитета.
"В противном случае тяжелые пациенты опять заполнят больницы и реанимации. Лучше такую ситуацию предотвратить, нежели потом бороться с такими последствиями", - заключил он.
Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в России фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, но не все регионы принимают необходимые меры для купирования распространения COVID-19. В связи с этим она считает необходимым возобновить работу региональных штабов по профилактике COVID-19 и активизировать вакцинацию.