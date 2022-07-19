https://crimea.ria.ru/20220719/shtab-po-covid-19-v-krymu-vozobnovlyaet-rabotu-1123896929.html

Штаб по COVID-19 в Крыму возобновляет работу

Штаб по COVID-19 в Крыму возобновляет работу - РИА Новости Крым, 19.07.2022

Штаб по COVID-19 в Крыму возобновляет работу

Региональный штаб по COVID-19 в Крыму возобновляет работу, его цель – активизировать вакцинацию населения, усилить профилактические меры и предотвратить новую... РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T20:09

2022-07-19T20:09

2022-07-19T20:09

распространение коронавируса в рф

коронавирус в крыму

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. Региональный штаб по COVID-19 в Крыму возобновляет работу, его цель – активизировать вакцинацию населения, усилить профилактические меры и предотвратить новую волну заболеваемости в республике. Об этом РИА Новости Крым заявил руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Крыму и Севастополю Василий Климов.Глава ведомства отметил, что планируемый охват вакцинацией крымчан в 80% не был достигнут в полном объеме. И сейчас есть время своевременно иммунизироваться и таким образом нарастить показатели коллективного иммунитета."В противном случае тяжелые пациенты опять заполнят больницы и реанимации. Лучше такую ситуацию предотвратить, нежели потом бороться с такими последствиями", - заключил он.Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в России фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, но не все регионы принимают необходимые меры для купирования распространения COVID-19. В связи с этим она считает необходимым возобновить работу региональных штабов по профилактике COVID-19 и активизировать вакцинацию.

https://crimea.ria.ru/20220719/v-rossii-vozobnovyat-rabotu-regionalnykh-shtabov-po-covid-19-1123894773.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, коронавирус в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, крым