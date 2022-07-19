Рейтинг@Mail.ru
Штаб по COVID-19 в Крыму возобновляет работу - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220719/shtab-po-covid-19-v-krymu-vozobnovlyaet-rabotu-1123896929.html
Штаб по COVID-19 в Крыму возобновляет работу
Штаб по COVID-19 в Крыму возобновляет работу - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Штаб по COVID-19 в Крыму возобновляет работу
Региональный штаб по COVID-19 в Крыму возобновляет работу, его цель – активизировать вакцинацию населения, усилить профилактические меры и предотвратить новую... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T20:09
2022-07-19T20:09
распространение коронавируса в рф
коронавирус в крыму
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120564234_0:27:3179:1815_1920x0_80_0_0_dace7f2f1919957a5e8f0e7d8bc2bde3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. Региональный штаб по COVID-19 в Крыму возобновляет работу, его цель – активизировать вакцинацию населения, усилить профилактические меры и предотвратить новую волну заболеваемости в республике. Об этом РИА Новости Крым заявил руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Крыму и Севастополю Василий Климов.Глава ведомства отметил, что планируемый охват вакцинацией крымчан в 80% не был достигнут в полном объеме. И сейчас есть время своевременно иммунизироваться и таким образом нарастить показатели коллективного иммунитета."В противном случае тяжелые пациенты опять заполнят больницы и реанимации. Лучше такую ситуацию предотвратить, нежели потом бороться с такими последствиями", - заключил он.Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в России фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, но не все регионы принимают необходимые меры для купирования распространения COVID-19. В связи с этим она считает необходимым возобновить работу региональных штабов по профилактике COVID-19 и активизировать вакцинацию.
https://crimea.ria.ru/20220719/v-rossii-vozobnovyat-rabotu-regionalnykh-shtabov-po-covid-19-1123894773.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120564234_407:0:2911:1878_1920x0_80_0_0_b019035dacf02a67fb8f5e1c3d4e19c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
распространение коронавируса в рф, коронавирус в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, крым
Штаб по COVID-19 в Крыму возобновляет работу

Глава Росздравнадзора Крыма: штаб по COVID-19 возвращают для активизации вакцинации

20:09 19.07.2022
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанк"Свободные от коронавируса" такси в Сочи
Свободные от коронавируса такси в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости . Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. Региональный штаб по COVID-19 в Крыму возобновляет работу, его цель – активизировать вакцинацию населения, усилить профилактические меры и предотвратить новую волну заболеваемости в республике. Об этом РИА Новости Крым заявил руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Крыму и Севастополю Василий Климов.
"Буквально завтра будем заслушивать минздрав о проделанной работе, она направлена на то, чтобы в относительно спокойный период, когда нет роста заболеваемости, провести работу, направленную на усиление вакцинопрофилактики. Это позволит подготовиться к возможному подъему. Посмотреть запасы средств индивидуальной защиты, оценить, какие категории населения еще не охвачены вакцинацией и кому надо провести ее повторно. То есть, мы действуем на упреждение", - рассказал он.
Глава ведомства отметил, что планируемый охват вакцинацией крымчан в 80% не был достигнут в полном объеме. И сейчас есть время своевременно иммунизироваться и таким образом нарастить показатели коллективного иммунитета.
"В противном случае тяжелые пациенты опять заполнят больницы и реанимации. Лучше такую ситуацию предотвратить, нежели потом бороться с такими последствиями", - заключил он.
Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в России фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, но не все регионы принимают необходимые меры для купирования распространения COVID-19. В связи с этим она считает необходимым возобновить работу региональных штабов по профилактике COVID-19 и активизировать вакцинацию.
Лечение больных COVID-19 в городской больнице №9 в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
14:44
В России возобновят работу региональных штабов по COVID-19
 
Распространение коронавируса в РФКоронавирус в КрымуЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОбществоКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:34Крымчане отдали мошенникам 2 млн рублей за неделю
21:11Эксперт оценил заявление Украины о захвате Крыма и уничтожении ЧФ РФ
20:49Банк России выпустил монеты с изображением краснокнижных грибов
20:26Ковидный "кентавр": как защититься от нового подвида омикрона
20:19Движение есть: Путин оценил усилия Турции по вывозу украинского зерна
20:09Штаб по COVID-19 в Крыму возобновляет работу
19:47Лекарства по рецепту онлайн: Росздравнадзор оценил эксперимент
19:26Приехать в Севастополь с материка теперь можно по "единому" билету
19:08Люди, город, жизнь. Как сегодня живет Херсон
19:01Войска ДНР и ЛНР освободили 254 населенных пункта
18:41Зеленский уволил генпрокурора Украины Венедиктову
18:21Ракетный эсминец США пришвартовался в Финляндии
18:01В Ялте сыграют донецкий "Шахтер" и симферопольская "Таврия"
17:29Главаря крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* приговорили к 17 годам колонии
17:25Власти назвали фейком листовки о проверке бомбоубежищ в Симферополе
17:19Обмен телами погибших военных прошел в Запорожской области
17:11Лекарства в Мелитополе: что есть в аптеках и когда будут льготные рецепты
16:50В Ялте проведут большую реконструкцию ливневок
16:16В Симферополе электричка насмерть сбила 17-летнюю девушку в наушниках
16:08Глава правительства Запорожской области: буду опираться на местные кадры
Лента новостейМолния