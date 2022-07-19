https://crimea.ria.ru/20220719/pochemu-evropu-nakryla-anomalnaya-zhara-i-grozit-li-eto-krymu-1123900930.html
Почему Европу накрыла аномальная жара и грозит ли это Крыму
Почему Европу накрыла аномальная жара и грозит ли это Крыму - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Почему Европу накрыла аномальная жара и грозит ли это Крыму
Европа оказалась под действием экстремально высоких температур: рекордную жару регистрируют в разных странах европейского континента. С чем это связано и грозит РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T21:56
2022-07-19T21:56
2022-07-19T21:56
радио "спутник в крыму"
крым
в мире
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Европа оказалась под действием экстремально высоких температур: рекордную жару регистрируют в разных странах европейского континента. С чем это связано и грозит ли такая аномалия Крыму, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.Во вторник стало известно, что температура в Великобритании превысила 40 градусов, достигнув, по предварительным данным, рекордных значений. Аномально жаркая погода установилась также в Италии, Франции, Греции, Испании, Португалии и Германии. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), такая погода сохранится до середины следующей недели.По словам Вахрушева, жара, накрывшая Европу, является следствием глобального потепления, которое происходит по разным причинам. В том числе влияет на ситуацию замедление Гольфстрима и высотных струйных потоков. Все это изменяет атмосферу всей Земли, но в разных регионах проявляется по-разному:"Это все последствия одного механизма – жара в Европе, а где-то в Приморском крае появляются осадки. Крым в данном случае оказался где-то посередине: у нас получилась комфортная, нежаркая погода с бризами. Устойчивый антициклон, который очень хорошо зацепился над Европой, может продержаться еще до двух недель, все это время у нас не будет такой аномальной жары. Ну а потом надо уже будет смотреть по циркуляции", - объяснил ученый.Точно сказать из-за чего замедляются течения и воздушные потоки сложно, частично на эти процессы может влиять деятельность человека, говорит Вахрушев. В Европе чрезмерно увлеклись "зеленой" энергетикой, которая оказалась не такой уж и "зеленой":"Были целые госпрограммы, которые давали большие субсидии на строительство ветровых станций и солнечных батарей. Но производительность этих элементов очень мала: для того, чтобы получить значимый объем энергии, их должно быть много. И они стали покрывать большое количество территории. При этом уже известно, что нарушается циркуляция атмосферы в районах массовой установки ветряков. И тут вопрос: а не с этим ли связано замедление скоростных потоков верхней части атмосферы?" - рассуждает гость эфира.Что касается катастрофических последствий, пока, по мнению ученого, апокалипсис Земле не грозит: непродолжительная сильная жара может отмечаться в тех или иных частях планеты, но в среднем по году температура растет не критично:"Природа, чтобы выровнять среднегодовую температуру, может устроить аномальный минус зимой. А может это сгладится более прохладной весной и осенью. Скорее всего в ближайшие несколько лет ни у нас, ни в Европе катастрофических изменений не произойдет. Страшных кадров, как показывают в фильмах, у нас не будет", - считает специалист.Ранее председатель отделения Русского географического общества в Республике Крым Геннадий Самохин связал аномальные осадки в Крыму с глобальным изменением климата, за которым, по его мнению, необходимо усилить наблюдение.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, в мире, погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым.
Европа оказалась под действием экстремально высоких температур: рекордную жару регистрируют в разных странах европейского континента. С чем это связано и грозит ли такая аномалия Крыму, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.
Во вторник стало известно, что температура в Великобритании превысила 40 градусов, достигнув, по предварительным данным, рекордных значений. Аномально жаркая погода установилась также в Италии, Франции, Греции, Испании, Португалии и Германии. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), такая погода сохранится до середины следующей недели.
По словам Вахрушева, жара, накрывшая Европу, является следствием глобального потепления, которое происходит по разным причинам. В том числе влияет на ситуацию замедление Гольфстрима и высотных струйных потоков. Все это изменяет атмосферу всей Земли, но в разных регионах проявляется по-разному:
"Это все последствия одного механизма – жара в Европе, а где-то в Приморском крае появляются осадки. Крым в данном случае оказался где-то посередине: у нас получилась комфортная, нежаркая погода с бризами. Устойчивый антициклон, который очень хорошо зацепился над Европой, может продержаться еще до двух недель, все это время у нас не будет такой аномальной жары. Ну а потом надо уже будет смотреть по циркуляции", - объяснил ученый.
Точно сказать из-за чего замедляются течения и воздушные потоки сложно, частично на эти процессы может влиять деятельность человека, говорит Вахрушев. В Европе чрезмерно увлеклись "зеленой" энергетикой, которая оказалась не такой уж и "зеленой":
"Были целые госпрограммы, которые давали большие субсидии на строительство ветровых станций и солнечных батарей. Но производительность этих элементов очень мала: для того, чтобы получить значимый объем энергии, их должно быть много. И они стали покрывать большое количество территории. При этом уже известно, что нарушается циркуляция атмосферы в районах массовой установки ветряков. И тут вопрос: а не с этим ли связано замедление скоростных потоков верхней части атмосферы?" - рассуждает гость эфира.
Что касается катастрофических последствий, пока, по мнению ученого, апокалипсис Земле не грозит: непродолжительная сильная жара может отмечаться в тех или иных частях планеты, но в среднем по году температура растет не критично:
"Природа, чтобы выровнять среднегодовую температуру, может устроить аномальный минус зимой. А может это сгладится более прохладной весной и осенью. Скорее всего в ближайшие несколько лет ни у нас, ни в Европе катастрофических изменений не произойдет. Страшных кадров, как показывают в фильмах, у нас не будет", - считает специалист.
Ранее председатель отделения Русского географического общества в Республике Крым Геннадий Самохин связал аномальные осадки в Крыму
с глобальным изменением климата, за которым, по его мнению, необходимо усилить наблюдение.