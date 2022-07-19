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Крымчане отдали мошенникам 2 млн рублей за неделю - РИА Новости Крым, 19.07.2022
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Крымчане отдали мошенникам 2 млн рублей за неделю
Крымчане отдали мошенникам 2 млн рублей за неделю - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Крымчане отдали мошенникам 2 млн рублей за неделю
За минувшую неделю мошенники 40 раз обманули жителей Крыма на общую сумму более 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T21:34
2022-07-19T21:34
крым
мвд по республике крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. За минувшую неделю мошенники 40 раз обманули жителей Крыма на общую сумму более 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.По данным правоохранителей, чаще всего аферисты звонят по телефону, орудуют в мессенджерах, соцсетях и на сайтах бесплатных объявлений. Главная их цель – получить информацию, которая даст доступ к банковским картам жертвы или выманить деньги, предлагая несуществующий товар или услугу.Так, на уловку мошенников попалась жительница Симферополя, которая перевела 14 тысяч рублей на банковскую карту, которую мошенник прислал в личном сообщении. Оказался обманут и житель Алушты – он хотел оформить страховой полис, а вместо этого перевел пять тысяч рублей злоумышленникам. Но дороже всего доверчивость обошлась другому жителю Крыма:"120 тысяч рублей отправил на неизвестный счет заявитель из Симферополя: совершая покупку автомобильных шин через сайт объявлений, мужчина попал на мошенника. Получив деньги, продавец перестал выходить на связь", - привели один из эпизодов в полиции и посоветовали гражданам проявлять бдительность.Неделей ранее мошенники обманули крымчан почти на 4 миллиона рублей. За этот период органами внутренних дел по Республике Крым было зарегистрировано 49 фактов мошенничеств.
https://crimea.ria.ru/20220715/kak-otvadit-telefonnykh-moshennikov--sovety-yurista----1123850260.html
https://crimea.ria.ru/20220719/yurist-raskryl-skhemu-afery-s-kreditami-pod-zalog-zhilya-1123886860.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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крым, мвд по республике крым, происшествия
Крымчане отдали мошенникам 2 млн рублей за неделю

МВД: за неделю мошенники обманули жителей Крыма на два миллиона рублей

21:34 19.07.2022
 
© Фото: pixabay.comПустой кошелек
Пустой кошелек
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. За минувшую неделю мошенники 40 раз обманули жителей Крыма на общую сумму более 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным правоохранителей, чаще всего аферисты звонят по телефону, орудуют в мессенджерах, соцсетях и на сайтах бесплатных объявлений. Главная их цель – получить информацию, которая даст доступ к банковским картам жертвы или выманить деньги, предлагая несуществующий товар или услугу.
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Так, на уловку мошенников попалась жительница Симферополя, которая перевела 14 тысяч рублей на банковскую карту, которую мошенник прислал в личном сообщении. Оказался обманут и житель Алушты – он хотел оформить страховой полис, а вместо этого перевел пять тысяч рублей злоумышленникам. Но дороже всего доверчивость обошлась другому жителю Крыма:
"120 тысяч рублей отправил на неизвестный счет заявитель из Симферополя: совершая покупку автомобильных шин через сайт объявлений, мужчина попал на мошенника. Получив деньги, продавец перестал выходить на связь", - привели один из эпизодов в полиции и посоветовали гражданам проявлять бдительность.
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Неделей ранее мошенники обманули крымчан почти на 4 миллиона рублей. За этот период органами внутренних дел по Республике Крым было зарегистрировано 49 фактов мошенничеств.
 
КрымМВД по Республике КрымПроисшествия
 
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