https://crimea.ria.ru/20220719/krymchane-otdali-moshennikam-2-mln-rubley-za-nedelyu-1123900776.html

Крымчане отдали мошенникам 2 млн рублей за неделю

Крымчане отдали мошенникам 2 млн рублей за неделю - РИА Новости Крым, 19.07.2022

Крымчане отдали мошенникам 2 млн рублей за неделю

За минувшую неделю мошенники 40 раз обманули жителей Крыма на общую сумму более 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T21:34

2022-07-19T21:34

2022-07-19T21:34

крым

мвд по республике крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. За минувшую неделю мошенники 40 раз обманули жителей Крыма на общую сумму более 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.По данным правоохранителей, чаще всего аферисты звонят по телефону, орудуют в мессенджерах, соцсетях и на сайтах бесплатных объявлений. Главная их цель – получить информацию, которая даст доступ к банковским картам жертвы или выманить деньги, предлагая несуществующий товар или услугу.Так, на уловку мошенников попалась жительница Симферополя, которая перевела 14 тысяч рублей на банковскую карту, которую мошенник прислал в личном сообщении. Оказался обманут и житель Алушты – он хотел оформить страховой полис, а вместо этого перевел пять тысяч рублей злоумышленникам. Но дороже всего доверчивость обошлась другому жителю Крыма:"120 тысяч рублей отправил на неизвестный счет заявитель из Симферополя: совершая покупку автомобильных шин через сайт объявлений, мужчина попал на мошенника. Получив деньги, продавец перестал выходить на связь", - привели один из эпизодов в полиции и посоветовали гражданам проявлять бдительность.Неделей ранее мошенники обманули крымчан почти на 4 миллиона рублей. За этот период органами внутренних дел по Республике Крым было зарегистрировано 49 фактов мошенничеств.

https://crimea.ria.ru/20220715/kak-otvadit-telefonnykh-moshennikov--sovety-yurista----1123850260.html

https://crimea.ria.ru/20220719/yurist-raskryl-skhemu-afery-s-kreditami-pod-zalog-zhilya-1123886860.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мвд по республике крым, происшествия