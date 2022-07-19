https://crimea.ria.ru/20220719/kovidnyy-kentavr-kak-zaschititsya-ot-novogo-podvida-omikrona-1123899123.html

Ковидный "кентавр": как защититься от нового подвида омикрона

Ковидный "кентавр": как защититься от нового подвида омикрона - РИА Новости Крым, 19.07.2022

Ковидный "кентавр": как защититься от нового подвида омикрона

Новый подвид омикрон-штамма COVID-19 "кентавр" сейчас доминирует в мире, им легко заразиться, однако вакцинированные люди имеют больший уровень защиты. Об этом... РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T20:26

2022-07-19T20:26

2022-07-19T20:26

российская федерация (россия, рф)

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Новый подвид омикрон-штамма COVID-19 "кентавр" сейчас доминирует в мире, им легко заразиться, однако вакцинированные люди имеют больший уровень защиты. Об этом в комментарии "Радио 1" сообщил вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский."Это сейчас доминирующая группа штаммов в мире. Хоть штамм "дельта" тоже еще встречается. Подвиды омикрона малопатогенные и весьма заразные. Доля процентов летальных исходов имеется, особенно у людей с хроническими заболеваниями", — рассказал специалист.Самым надежным способом защиты по-прежнему является вакцинация."Если не вакцинироваться, то очень легко заразиться им, причем иногда болезнь протекает тяжело. Хоть антитела, образованные в ответ на "Спутник", чуть хуже работают против омикрона, так как он довольно сильно поменялся, по крайней мере, вакцинация убережет от госпитализации и тяжелых последствий. Еще одно обстоятельство, связанное с омикроном – он частично уходит от антител. То есть переболевший дельтой человек плохо защищен от омикрона", — отметил врач."Кентавр" – новый подвид омикрон-штамма. Эта мутация коронавируса была обнаружена в Индии и, по крайней мере, в десяти других странах, включая Нидерланды, Австралию, Германию, Великобританию, США и Канаду. По данным Роспотребнадзора, есть он и в России – только в июле в Москве выявили пять заболевших подвидом COVID-19 "кентавр".Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом в России необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике COVID-19 и активизировать вакцинацию.

https://crimea.ria.ru/20220719/trevozhnaya-statistika-v-rossii-rastet-chislo-gospitalizatsiy-s-covid-19-1123892065.html

https://crimea.ria.ru/20220719/v-rossii-vozobnovyat-rabotu-regionalnykh-shtabov-po-covid-19-1123894773.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, общество