https://crimea.ria.ru/20220719/kardiolog-nazval-osnovnuyu-prichinu-smerti-rossiyan-1123886994.html

Кардиолог назвал основную причину смерти россиян

Кардиолог назвал основную причину смерти россиян - РИА Новости Крым, 19.07.2022

Кардиолог назвал основную причину смерти россиян

Россияне чаще всего умирают из-за депрессии, так как она приводит к инфаркту миокарда, ишемической болезни сердца и другим смертельным заболеваниям. Об этом... РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T08:45

2022-07-19T08:45

2022-07-19T08:45

здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости Крым. Россияне чаще всего умирают из-за депрессии, так как она приводит к инфаркту миокарда, ишемической болезни сердца и другим смертельным заболеваниям. Об этом заявил кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев, пишет URA.RU.Хорошев добавил, что депрессия приводит к усилению развития ишемической болезни сердца, возникновению инфаркта миокарда и болезни брахиоцефальных артерий, снабжающих головной мозг. Кроме того, по его словам, постоянные тревожные состояния могут даже привести к болезни Альцгеймера и прочих заболеваний центральной нервной системы. Также депрессия может привести к метаболическому синдрому с исходом в сахарный диабет."Это мощнейший катализатор генерализированного атеросклероза, что опять приводит к ишемической болезни сердца, инфаркту миокарда и заболеваниям сосудов, снабжающих головной мозг", — добавил кардиолог.Врач объяснил, что причины смерти в стране зависят от уровня благополучия граждан.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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