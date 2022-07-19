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Кардиолог назвал основную причину смерти россиян - РИА Новости Крым, 19.07.2022
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Кардиолог назвал основную причину смерти россиян
Кардиолог назвал основную причину смерти россиян - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Кардиолог назвал основную причину смерти россиян
Россияне чаще всего умирают из-за депрессии, так как она приводит к инфаркту миокарда, ишемической болезни сердца и другим смертельным заболеваниям. Об этом... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T08:45
2022-07-19T08:45
здоровье
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости Крым. Россияне чаще всего умирают из-за депрессии, так как она приводит к инфаркту миокарда, ишемической болезни сердца и другим смертельным заболеваниям. Об этом заявил кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев, пишет URA.RU.Хорошев добавил, что депрессия приводит к усилению развития ишемической болезни сердца, возникновению инфаркта миокарда и болезни брахиоцефальных артерий, снабжающих головной мозг. Кроме того, по его словам, постоянные тревожные состояния могут даже привести к болезни Альцгеймера и прочих заболеваний центральной нервной системы. Также депрессия может привести к метаболическому синдрому с исходом в сахарный диабет."Это мощнейший катализатор генерализированного атеросклероза, что опять приводит к ишемической болезни сердца, инфаркту миокарда и заболеваниям сосудов, снабжающих головной мозг", — добавил кардиолог.Врач объяснил, что причины смерти в стране зависят от уровня благополучия граждан.
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РИА Новости Крым
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здоровье, общество
Кардиолог назвал основную причину смерти россиян

Кардиолог рассказал какая причина смерти россиян оказалась основной

08:45 19.07.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк27-ая Международная выставка "Некрополь - Tanexpo 2019"
27-ая Международная выставка Некрополь - Tanexpo 2019 - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости Крым. Россияне чаще всего умирают из-за депрессии, так как она приводит к инфаркту миокарда, ишемической болезни сердца и другим смертельным заболеваниям. Об этом заявил кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев, пишет URA.RU.
"Это странно прозвучит из уст сердечно-сосудистого хирурга, но причиной смерти в России чаще всего является депрессия. Это состояние предполагает снижение таких гормонов, как дофамин, окситоцин, увеличение частоты стрессовых ситуаций. Чем выше уровень развития депрессии, тем чаще возникают тревожные состояния. Отсюда и выработка гормона стресса со всеми вытекающими последствиями, а именно: спазм капилляров, ухудшение доставки кислорода к тканям и всем органам", — считает врач.
Хорошев добавил, что депрессия приводит к усилению развития ишемической болезни сердца, возникновению инфаркта миокарда и болезни брахиоцефальных артерий, снабжающих головной мозг. Кроме того, по его словам, постоянные тревожные состояния могут даже привести к болезни Альцгеймера и прочих заболеваний центральной нервной системы. Также депрессия может привести к метаболическому синдрому с исходом в сахарный диабет.
"Это мощнейший катализатор генерализированного атеросклероза, что опять приводит к ишемической болезни сердца, инфаркту миокарда и заболеваниям сосудов, снабжающих головной мозг", — добавил кардиолог.
Врач объяснил, что причины смерти в стране зависят от уровня благополучия граждан.
 
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