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Эксперт оценил заявление Украины о захвате Крыма и уничтожении ЧФ РФ - РИА Новости Крым, 19.07.2022
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Эксперт оценил заявление Украины о захвате Крыма и уничтожении ЧФ РФ
Эксперт оценил заявление Украины о захвате Крыма и уничтожении ЧФ РФ - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Эксперт оценил заявление Украины о захвате Крыма и уничтожении ЧФ РФ
Новые заявления Минобороны Украины о захвате Крыма и уничтожении Черноморского флота России рассчитаны на украинского обывателя и не могут быть восприняты... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T21:11
2022-07-19T21:11
крым
безопасность республики крым и севастополя
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ,19 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Новые заявления Минобороны Украины о захвате Крыма и уничтожении Черноморского флота России рассчитаны на украинского обывателя и не могут быть восприняты всерьез за пределами подконтрольных Киеву территорий, однако попытки нанести удары не исключены, если Киев получит от Запада дальнобойное оружие. Такое мнение РИА Новости Крым выразил капитан первого ранга запаса, исполнительный директор севастопольского Института стран СНГ Сергей Горбачев.Ранее замглавы минобороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что Киев планирует отвоевать Крым и разбить Черноморский флот РФ с помощью западного оружия."Конечно, они могут напакостить. Но громкое слово уничтожить – это невозможно. Черноморский флот РФ – это огромная махина. Это военно-морские базы, пункты базирования, система жизнеобеспечения, инфраструктура, военные городки, авиация, средства ПВО, морская пехота, береговые войска и так далее. Тот, кто об этом заявляет, вероятно, думает, что флот это кораблики, которые иногда выходят в море, но это для детишек, которые играют в песочнице в морской бой", - объясняет Горбачев.О том, чтобы "отвоевать" Крым, по мнению эксперта, вообще не идет речи, поскольку Украина не имеет необходимого потенциала и не способна его накопить. При этом, получив дальнобойное вооружение от Запада, отдельные попытки ударить по территории полуострова возможны:Путин: на Крым готовилось нападение, РФ дала упреждающий отпор агрессору &gt;&gt;"Теоретически это зависит от того, насколько хватит дури у их хозяев и тех, кто так или иначе решает какие-то вопросы в Киеве. Безусловно, у Запада есть широкий спектр всякого рода вооружения. У Украины на сегодняшний день таких сил и средств нет, но что-то у них может оказаться, в зависимости от того, какие на Западе будут приниматься решения. Однако на Западе помнят о красных линиях, и о многом другом, что в последнее время говорил президент России Владимир Путин", - напоминает собеседник агентства.По мнению Горбачева, представителям киевского режима нужно задуматься о том, чтобы сохранить Украину хотя бы в каких-то границах и забыть фантазии о возвращении Крыма и других особожденный территорий:"Президент России неоднократно говорил, что вопрос Крыма закрыт. Своей историей за последние годы Россия уже убедительно доказала незыблемость этих слов. Уже давно очевидно, что Украины в формате до 24 февраля 2022 года уже нет. Не только Крым и республики Донбасса, но и Запорожская и Херсонская области скоро станут частью России. Поэтому киевским политикам надо озаботится тем, чтобы Украина осталась хоть в каком-нибудь виде. А заявления о том, что Киев ведет с кем-то какие-то переговоры и принимает какие-то решения – это вообще смешно, поскольку Украина абсолютно зависимая, управляемая территория", - заключил он.
https://crimea.ria.ru/20220719/na-ukraine-grozyatsya-otvoevat-krym-i-unichtozhit-chernomorskiy-flot-rf-1123894469.html
https://crimea.ria.ru/20220628/lyubaya-popytka-posyagnut-na-krym-stanet-obyavleniem-voyny-rf-medvedev-1123677191.html
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крым, безопасность республики крым и севастополя, украина, в мире
Эксперт оценил заявление Украины о захвате Крыма и уничтожении ЧФ РФ

Военный эксперт оценил новые фантазии Украины об уничтожении ЧФ РФ и ударах по Крыму

21:11 19.07.2022
 
© Пресс-служба Черноморского флотаКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота
© Пресс-служба Черноморского флота
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СИМФЕРОПОЛЬ,19 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Новые заявления Минобороны Украины о захвате Крыма и уничтожении Черноморского флота России рассчитаны на украинского обывателя и не могут быть восприняты всерьез за пределами подконтрольных Киеву территорий, однако попытки нанести удары не исключены, если Киев получит от Запада дальнобойное оружие. Такое мнение РИА Новости Крым выразил капитан первого ранга запаса, исполнительный директор севастопольского Института стран СНГ Сергей Горбачев.
Ранее замглавы минобороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что Киев планирует отвоевать Крым и разбить Черноморский флот РФ с помощью западного оружия.
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13:59
На Украине грозятся отвоевать Крым и уничтожить Черноморский флот РФ
"Конечно, они могут напакостить. Но громкое слово уничтожить – это невозможно. Черноморский флот РФ – это огромная махина. Это военно-морские базы, пункты базирования, система жизнеобеспечения, инфраструктура, военные городки, авиация, средства ПВО, морская пехота, береговые войска и так далее. Тот, кто об этом заявляет, вероятно, думает, что флот это кораблики, которые иногда выходят в море, но это для детишек, которые играют в песочнице в морской бой", - объясняет Горбачев.
О том, чтобы "отвоевать" Крым, по мнению эксперта, вообще не идет речи, поскольку Украина не имеет необходимого потенциала и не способна его накопить. При этом, получив дальнобойное вооружение от Запада, отдельные попытки ударить по территории полуострова возможны:
Путин: на Крым готовилось нападение, РФ дала упреждающий отпор агрессору >>
"Теоретически это зависит от того, насколько хватит дури у их хозяев и тех, кто так или иначе решает какие-то вопросы в Киеве. Безусловно, у Запада есть широкий спектр всякого рода вооружения. У Украины на сегодняшний день таких сил и средств нет, но что-то у них может оказаться, в зависимости от того, какие на Западе будут приниматься решения. Однако на Западе помнят о красных линиях, и о многом другом, что в последнее время говорил президент России Владимир Путин", - напоминает собеседник агентства.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 07:22
Любая попытка посягнуть на Крым станет объявлением войны РФ – Медведев
По мнению Горбачева, представителям киевского режима нужно задуматься о том, чтобы сохранить Украину хотя бы в каких-то границах и забыть фантазии о возвращении Крыма и других особожденный территорий:
"Президент России неоднократно говорил, что вопрос Крыма закрыт. Своей историей за последние годы Россия уже убедительно доказала незыблемость этих слов. Уже давно очевидно, что Украины в формате до 24 февраля 2022 года уже нет. Не только Крым и республики Донбасса, но и Запорожская и Херсонская области скоро станут частью России. Поэтому киевским политикам надо озаботится тем, чтобы Украина осталась хоть в каком-нибудь виде. А заявления о том, что Киев ведет с кем-то какие-то переговоры и принимает какие-то решения – это вообще смешно, поскольку Украина абсолютно зависимая, управляемая территория", - заключил он.
 
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