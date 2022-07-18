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В Крыму мужчина до смерти забил своего брата – дело направлено в суд

В Крыму мужчина до смерти забил своего брата – дело направлено в суд - РИА Новости Крым, 18.07.2022

В Крыму мужчина до смерти забил своего брата – дело направлено в суд

В Крыму жителю Красноперекопска предъявлено обвинение в убийстве брата. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК. РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T14:58

2022-07-18T14:58

2022-07-18T14:58

прокуратура республики крым

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общество

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Крыму жителю Красноперекопска предъявлено обвинение в убийстве брата. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.По версии следствия, в мае 2022 года между братьями возник конфликт, при этом потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения.В отношении 35-летнего жителя Красноперекопска межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье "убийство". Уголовное дело направлено в Красноперекопский районный суд для рассмотрения по существу.Ранее в Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве четверых человек, в том числе ребенка.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, происшествия, общество, крым