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В Крыму мужчина до смерти забил своего брата – дело направлено в суд - РИА Новости Крым, 18.07.2022
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В Крыму мужчина до смерти забил своего брата – дело направлено в суд
В Крыму мужчина до смерти забил своего брата – дело направлено в суд - РИА Новости Крым, 18.07.2022
В Крыму мужчина до смерти забил своего брата – дело направлено в суд
В Крыму жителю Красноперекопска предъявлено обвинение в убийстве брата. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК. РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T14:58
2022-07-18T14:58
прокуратура республики крым
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Крыму жителю Красноперекопска предъявлено обвинение в убийстве брата. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.По версии следствия, в мае 2022 года между братьями возник конфликт, при этом потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения.В отношении 35-летнего жителя Красноперекопска межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье "убийство". Уголовное дело направлено в Красноперекопский районный суд для рассмотрения по существу.Ранее в Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве четверых человек, в том числе ребенка.
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прокуратура республики крым, происшествия, общество, крым
В Крыму мужчина до смерти забил своего брата – дело направлено в суд

Крымчанина будут судить за жестокое убийство брата в ходе конфликта

14:58 18.07.2022
 
© РИА Новости . Павел КомаровФемида. Суд
Фемида. Суд - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости . Павел Комаров
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Крыму жителю Красноперекопска предъявлено обвинение в убийстве брата. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.
По версии следствия, в мае 2022 года между братьями возник конфликт, при этом потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения.
"Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес не менее 2 ударов кирпичом и не менее 4 ударов рукоятью штыковой лопаты в область головы брата. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.
В отношении 35-летнего жителя Красноперекопска межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье "убийство". Уголовное дело направлено в Красноперекопский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве четверых человек, в том числе ребенка.
Прокуратура Республики КрымПроисшествияОбществоКрым
 
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