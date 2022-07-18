https://crimea.ria.ru/20220718/v-bakhchisarae-gorit-podstantsiya-chast-goroda-ostalas-bez-sveta-1123888002.html

В Бахчисарае горит подстанция: часть города осталась без света

В Бахчисарае горит подстанция: часть города осталась без света - РИА Новости Крым, 18.07.2022

В Бахчисарае горит подстанция: часть города осталась без света

В Бахчисарае горит трансформаторная подстанция, часть города временно осталась без энергоснабжения. РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T22:14

2022-07-18T22:14

2022-07-18T22:24

бахчисарай

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Бахчисарае горит трансформаторная подстанция, часть города временно осталась без энергоснабжения.Сообщение о задымлении трансформаторной подстанции в Бахчисарае на улице Чекалина поступило в службу спасения в понедельник в 21:15. На место происшествия оперативно были направлены два отделения пожарной охраны.По информации местных жителей, произошло кратковременное отключение света в Новом районе города. В течение 20 минут энергоснабжение в городе восстановили.

бахчисарай

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бахчисарай, происшествия