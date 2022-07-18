https://crimea.ria.ru/20220718/v-bakhchisarae-gorit-podstantsiya-chast-goroda-ostalas-bez-sveta-1123888002.html
В Бахчисарае горит подстанция: часть города осталась без света
В Бахчисарае горит подстанция: часть города осталась без света - РИА Новости Крым, 18.07.2022
В Бахчисарае горит подстанция: часть города осталась без света
В Бахчисарае горит трансформаторная подстанция, часть города временно осталась без энергоснабжения. РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T22:14
2022-07-18T22:14
2022-07-18T22:24
бахчисарай
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Бахчисарае горит трансформаторная подстанция, часть города временно осталась без энергоснабжения.Сообщение о задымлении трансформаторной подстанции в Бахчисарае на улице Чекалина поступило в службу спасения в понедельник в 21:15. На место происшествия оперативно были направлены два отделения пожарной охраны.По информации местных жителей, произошло кратковременное отключение света в Новом районе города. В течение 20 минут энергоснабжение в городе восстановили.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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бахчисарай, происшествия
В Бахчисарае горит подстанция: часть города осталась без света
В Бахчисарае из-за горящей подстанции обесточена часть города
22:14 18.07.2022 (обновлено: 22:24 18.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Бахчисарае горит трансформаторная подстанция, часть города временно осталась без энергоснабжения.
Сообщение о задымлении трансформаторной подстанции в Бахчисарае на улице Чекалина поступило в службу спасения в понедельник в 21:15. На место происшествия оперативно были направлены два отделения пожарной охраны.
"Возгорание произошло на трансформаторной ячейке. Площадь возгорания менее двух квадратных метров. В настоящее время ожидается прибытие специалистов "Крымэнерго", - сообщили РИА Новости в федеральном главке МЧС России.
По информации местных жителей, произошло кратковременное отключение света в Новом районе города. В течение 20 минут энергоснабжение в городе восстановили.