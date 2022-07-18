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В Бахчисарае горит подстанция: часть города осталась без света - РИА Новости Крым, 18.07.2022
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В Бахчисарае горит подстанция: часть города осталась без света
В Бахчисарае горит подстанция: часть города осталась без света - РИА Новости Крым, 18.07.2022
В Бахчисарае горит подстанция: часть города осталась без света
В Бахчисарае горит трансформаторная подстанция, часть города временно осталась без энергоснабжения. РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T22:14
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бахчисарай
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Бахчисарае горит трансформаторная подстанция, часть города временно осталась без энергоснабжения.Сообщение о задымлении трансформаторной подстанции в Бахчисарае на улице Чекалина поступило в службу спасения в понедельник в 21:15. На место происшествия оперативно были направлены два отделения пожарной охраны.По информации местных жителей, произошло кратковременное отключение света в Новом районе города. В течение 20 минут энергоснабжение в городе восстановили.
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бахчисарай, происшествия
В Бахчисарае горит подстанция: часть города осталась без света

В Бахчисарае из-за горящей подстанции обесточена часть города

22:14 18.07.2022 (обновлено: 22:24 18.07.2022)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоВ Крыму прошли учения МЧС по тушению лесных пожаров
В Крыму прошли учения МЧС по тушению лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Бахчисарае горит трансформаторная подстанция, часть города временно осталась без энергоснабжения.
Сообщение о задымлении трансформаторной подстанции в Бахчисарае на улице Чекалина поступило в службу спасения в понедельник в 21:15. На место происшествия оперативно были направлены два отделения пожарной охраны.
"Возгорание произошло на трансформаторной ячейке. Площадь возгорания менее двух квадратных метров. В настоящее время ожидается прибытие специалистов "Крымэнерго", - сообщили РИА Новости в федеральном главке МЧС России.
По информации местных жителей, произошло кратковременное отключение света в Новом районе города. В течение 20 минут энергоснабжение в городе восстановили.
 
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