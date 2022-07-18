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Мужчина и ребенок сорвались с горной тропы в Ялте

Мужчина и ребенок сорвались с горной тропы в Ялте - РИА Новости Крым, 18.07.2022

Мужчина и ребенок сорвались с горной тропы в Ялте

В Ялте в районе ущелья Темиар с крутого склона сорвались мужчина и ребенок, спасательная операция проводилась 4 часа, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T11:39

2022-07-18T11:39

2022-07-18T11:39

мчс крыма

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Ялте в районе ущелья Темиар с крутого склона сорвались мужчина и ребенок, спасательная операция проводилась 4 часа, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.По данным ведомства, происшествие случилось 15 июля. Получив информацию о происшествии, на место прибыли пятеро специалистов ялтинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС":С использованием альпинистского снаряжения спасатели подняли девочку, а затем мужчину, предварительно оказав ему первую помощь:"Провели иммобилизацию поврежденных конечностей и наложили воротник Шанца. После чего, с использованием альпинистского снаряжения на специальных носилках подняли пострадавшего 1992 года рождения в безопасное место и транспортировали к автомобилю скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации", - сказано в сообщении.Ранее в горах под Алуштой спасли мужчину, который во время прогулки потерял сознание. В результате поисковых работ пострадавший был обнаружен на склоне горы Урага.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс крыма, крым, происшествия