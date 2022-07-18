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Мужчина и ребенок сорвались с горной тропы в Ялте - РИА Новости Крым, 18.07.2022
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Мужчина и ребенок сорвались с горной тропы в Ялте
Мужчина и ребенок сорвались с горной тропы в Ялте - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Мужчина и ребенок сорвались с горной тропы в Ялте
В Ялте в районе ущелья Темиар с крутого склона сорвались мужчина и ребенок, спасательная операция проводилась 4 часа, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T11:39
2022-07-18T11:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Ялте в районе ущелья Темиар с крутого склона сорвались мужчина и ребенок, спасательная операция проводилась 4 часа, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.По данным ведомства, происшествие случилось 15 июля. Получив информацию о происшествии, на место прибыли пятеро специалистов ялтинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС":С использованием альпинистского снаряжения спасатели подняли девочку, а затем мужчину, предварительно оказав ему первую помощь:"Провели иммобилизацию поврежденных конечностей и наложили воротник Шанца. После чего, с использованием альпинистского снаряжения на специальных носилках подняли пострадавшего 1992 года рождения в безопасное место и транспортировали к автомобилю скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации", - сказано в сообщении.Ранее в горах под Алуштой спасли мужчину, который во время прогулки потерял сознание. В результате поисковых работ пострадавший был обнаружен на склоне горы Урага.
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мчс крыма, крым, происшествия
Мужчина и ребенок сорвались с горной тропы в Ялте

Спасатели МЧС оказали помощь пострадавшим туристам

11:39 18.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудники ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" на тренировочных сборах по горной подготовке в урочище Таш-Джарган.
Сотрудники ГКУ РК КРЫМ-СПАС на тренировочных сборах по горной подготовке в урочище Таш-Джарган. - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Ялте в районе ущелья Темиар с крутого склона сорвались мужчина и ребенок, спасательная операция проводилась 4 часа, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
По данным ведомства, происшествие случилось 15 июля. Получив информацию о происшествии, на место прибыли пятеро специалистов ялтинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС":
"По прибытии к месту спасатели выяснили, что во время прогулки мужчина и ребенок сорвались с горной тропы, в результате чего, девочка скатилась по крутому склону семь метров и оказалась на узком выступе, а мужчина совершил падение с высоты около четырех метров", - уточнили в пресс-службе.
С использованием альпинистского снаряжения спасатели подняли девочку, а затем мужчину, предварительно оказав ему первую помощь:
"Провели иммобилизацию поврежденных конечностей и наложили воротник Шанца. После чего, с использованием альпинистского снаряжения на специальных носилках подняли пострадавшего 1992 года рождения в безопасное место и транспортировали к автомобилю скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации", - сказано в сообщении.
Ранее в горах под Алуштой спасли мужчину, который во время прогулки потерял сознание. В результате поисковых работ пострадавший был обнаружен на склоне горы Урага.
МЧС КрымаКрымПроисшествия
 
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