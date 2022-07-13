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В горах под Алуштой спасли мужчину без сознания
В горах под Алуштой спасли мужчину без сознания - РИА Новости Крым, 13.07.2022
В горах под Алуштой спасли мужчину без сознания
В горах под Алуштой спасли мужчину, который во время прогулки потерял сознание. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T12:02
2022-07-13T12:02
2022-07-13T12:02
алушта
происшествия
мчс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. В горах под Алуштой спасли мужчину, который во время прогулки потерял сознание. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Инцидент произошел в районе села Виноградное. На поиски пострадавшего оперативно выдвинулись сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".Спасатели призывают жителей и гостей полуострова адекватно оценивать свои силы и возможности при выборе маршрута.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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алушта, происшествия, мчс крыма
В горах под Алуштой спасли мужчину без сознания
В Крыму мужчина потерял сознание в горах
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. В горах под Алуштой спасли мужчину, который во время прогулки потерял сознание. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Инцидент произошел в районе села Виноградное. На поиски пострадавшего оперативно выдвинулись сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".
"В результате поисковых работ пострадавший был обнаружен на склоне горы Урага. Спасателями была оказана доврачебная помощь. Затем они на носилках пронесли пострадавшего, жителя города Алушта, около двух километров к автомобилю скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Спасатели призывают жителей и гостей полуострова адекватно оценивать свои силы и возможности при выборе маршрута.