https://crimea.ria.ru/20220713/v-gorakh-pod-alushtoy-spasli-muzhchinu-bez-soznaniya-1123827689.html

В горах под Алуштой спасли мужчину без сознания

В горах под Алуштой спасли мужчину без сознания - РИА Новости Крым, 13.07.2022

В горах под Алуштой спасли мужчину без сознания

В горах под Алуштой спасли мужчину, который во время прогулки потерял сознание. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T12:02

2022-07-13T12:02

2022-07-13T12:02

алушта

происшествия

мчс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. В горах под Алуштой спасли мужчину, который во время прогулки потерял сознание. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Инцидент произошел в районе села Виноградное. На поиски пострадавшего оперативно выдвинулись сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".Спасатели призывают жителей и гостей полуострова адекватно оценивать свои силы и возможности при выборе маршрута.

алушта

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, происшествия, мчс крыма