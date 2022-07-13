Рейтинг@Mail.ru
В горах под Алуштой спасли мужчину без сознания - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220713/v-gorakh-pod-alushtoy-spasli-muzhchinu-bez-soznaniya-1123827689.html
В горах под Алуштой спасли мужчину без сознания
В горах под Алуштой спасли мужчину без сознания - РИА Новости Крым, 13.07.2022
В горах под Алуштой спасли мужчину без сознания
В горах под Алуштой спасли мужчину, который во время прогулки потерял сознание. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T12:02
2022-07-13T12:02
алушта
происшествия
мчс крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0d/1123827646_0:27:800:477_1920x0_80_0_0_271b479928b68fb824a664d1c8ce1a5a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. В горах под Алуштой спасли мужчину, который во время прогулки потерял сознание. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Инцидент произошел в районе села Виноградное. На поиски пострадавшего оперативно выдвинулись сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".Спасатели призывают жителей и гостей полуострова адекватно оценивать свои силы и возможности при выборе маршрута.
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0d/1123827646_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_7f3de0fb665579847652ba0fdc822641.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алушта, происшествия, мчс крыма
В горах под Алуштой спасли мужчину без сознания

В Крыму мужчина потерял сознание в горах

12:02 13.07.2022
 
© МЧС Республики КрымСотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" несут пострадавшего к машине скорой помощи
Сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда Крым-Спас несут пострадавшего к машине скорой помощи
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. В горах под Алуштой спасли мужчину, который во время прогулки потерял сознание. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Инцидент произошел в районе села Виноградное. На поиски пострадавшего оперативно выдвинулись сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".
"В результате поисковых работ пострадавший был обнаружен на склоне горы Урага. Спасателями была оказана доврачебная помощь. Затем они на носилках пронесли пострадавшего, жителя города Алушта, около двух километров к автомобилю скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Спасатели призывают жителей и гостей полуострова адекватно оценивать свои силы и возможности при выборе маршрута.
© МЧС Республики КрымСотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" несут пострадавшего к машине скорой помощи
Сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда Крым-Спас несут пострадавшего к машине скорой помощи
© МЧС Республики Крым
Сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" несут пострадавшего к машине скорой помощи
 
АлуштаПроисшествияМЧС Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:38Аксенов прокомментировал ситуацию с детским туризмом в Крыму
18:24Студенты ЛДНР будут развивать регионы с помощью полученных в Крыму знаний
17:55Еврокомиссия: транзит товаров в Калининград поездами не запрещен
17:46В Крыму на лавандовых полях впервые зазвучит опера
17:44Глава Ростуризма оценила безопасность отдыха в Крыму
17:35В Крыму создадут первый национальный туристический маршрут
17:29В течение 5-10 лет Крым должен стать эталонным курортом – Догузова
17:18Сколько Крым потеряет туристов – ответ Ростуризма
17:13Севастополец получил 6 лет тюрьмы за попытку сбыть почти 10 кг амфетамина
17:08Соцопрос: жители юга России – самые счастливые в стране
16:45Аксенов поставил точку в инциденте с военнослужащими в Судаке
16:35В Севастополе обезвредили бомбу возле жилых домов
16:26Сенаторы отреагировали на намерение Рады признать "Ичкерию"*
16:11В Херсоне окончательно сносят памятник "небесной сотне"
15:54КНДР признала Донецкую Народную Республику — Пушилин
15:21Россиянам могут разрешить продавать магазинам овощи с огородов
15:01В Херсонской области соберут меньше зерна из-за заминированных полей
14:38Опубликованы официальные данные о жертвах и разрушениях в Новой Каховке
14:18Эксперт рассказал, сколько туристов потеряет Крым летом 2022
14:07Что изучают студенты в рамках "Летнего университета" в Крыму
Лента новостейМолния