https://crimea.ria.ru/20220718/bolee-trekh-tysyach-abonentov-krymenergo-ostalis-bez-elektrosnabzheniya-1123885700.html

Более трех тысяч абонентов "Крымэнерго" остались без электроснабжения

Более трех тысяч абонентов "Крымэнерго" остались без электроснабжения - РИА Новости Крым, 18.07.2022

Более трех тысяч абонентов "Крымэнерго" остались без электроснабжения

Более 3 тысяч абонентов "Крымэнерго" в 19 населенных пунктах Симферопольского района остались без электроэнергии в результате повреждения ЛЭП. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T17:39

2022-07-18T17:39

2022-07-18T17:39

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Более 3 тысяч абонентов "Крымэнерго" в 19 населенных пунктах Симферопольского района остались без электроэнергии в результате повреждения ЛЭП. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.Энергоснабжение устраняют специалисты копании. Срок окончания восстановительных работ в пресс-службе "Крымэнерго" не уточняют.Ранее в пресс-службе предприятия "Вода Крыма" сообщили об ограничениях водоснабжения из-за ремонтных работ.

https://crimea.ria.ru/20220718/gde-v-krymu-ne-budet-vody-i-kogda-ee-dadut---adresa-1123878164.html

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общество