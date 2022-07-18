https://crimea.ria.ru/20220718/bolee-trekh-tysyach-abonentov-krymenergo-ostalis-bez-elektrosnabzheniya-1123885700.html
Более трех тысяч абонентов "Крымэнерго" остались без электроснабжения
Более трех тысяч абонентов "Крымэнерго" остались без электроснабжения - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Более трех тысяч абонентов "Крымэнерго" остались без электроснабжения
Более 3 тысяч абонентов "Крымэнерго" в 19 населенных пунктах Симферопольского района остались без электроэнергии в результате повреждения ЛЭП. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T17:39
2022-07-18T17:39
2022-07-18T17:39
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Более 3 тысяч абонентов "Крымэнерго" в 19 населенных пунктах Симферопольского района остались без электроэнергии в результате повреждения ЛЭП. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.Энергоснабжение устраняют специалисты копании. Срок окончания восстановительных работ в пресс-службе "Крымэнерго" не уточняют.Ранее в пресс-службе предприятия "Вода Крыма" сообщили об ограничениях водоснабжения из-за ремонтных работ.
https://crimea.ria.ru/20220718/gde-v-krymu-ne-budet-vody-i-kogda-ee-dadut---adresa-1123878164.html
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общество
Более трех тысяч абонентов "Крымэнерго" остались без электроснабжения
"Крымэнерго": без электричества остались 19 населенных пунктов Симферопольского района