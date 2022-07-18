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Более трех тысяч абонентов "Крымэнерго" остались без электроснабжения - РИА Новости Крым, 18.07.2022
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Более трех тысяч абонентов "Крымэнерго" остались без электроснабжения
Более трех тысяч абонентов "Крымэнерго" остались без электроснабжения - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Более трех тысяч абонентов "Крымэнерго" остались без электроснабжения
Более 3 тысяч абонентов "Крымэнерго" в 19 населенных пунктах Симферопольского района остались без электроэнергии в результате повреждения ЛЭП. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T17:39
2022-07-18T17:39
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Более 3 тысяч абонентов "Крымэнерго" в 19 населенных пунктах Симферопольского района остались без электроэнергии в результате повреждения ЛЭП. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.Энергоснабжение устраняют специалисты копании. Срок окончания восстановительных работ в пресс-службе "Крымэнерго" не уточняют.Ранее в пресс-службе предприятия "Вода Крыма" сообщили об ограничениях водоснабжения из-за ремонтных работ.
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общество
Более трех тысяч абонентов "Крымэнерго" остались без электроснабжения

"Крымэнерго": без электричества остались 19 населенных пунктов Симферопольского района

17:39 18.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Более 3 тысяч абонентов "Крымэнерго" в 19 населенных пунктах Симферопольского района остались без электроэнергии в результате повреждения ЛЭП. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
"18 июля 2022 года в 11:55 работники сторонней организации повредили 2 воздушные линии 35 кВ, что привело к отключению подстанций 35 кВ Трудовая и Донская. Без энергоснабжения остались 3240 абонентов ГУП РК "Крымэнерго" в 19 населенных пунктах Симферопольского района. Отключенная нагрузка составила 4,1 МВт", – говорится в сообщении.
Энергоснабжение устраняют специалисты копании. Срок окончания восстановительных работ в пресс-службе "Крымэнерго" не уточняют.
Ранее в пресс-службе предприятия "Вода Крыма" сообщили об ограничениях водоснабжения из-за ремонтных работ.
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