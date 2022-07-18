https://crimea.ria.ru/20220718/gde-v-krymu-ne-budet-vody-i-kogda-ee-dadut---adresa-1123878164.html
Где в Крыму не будет воды и когда ее дадут - адреса
Где в Крыму не будет воды и когда ее дадут - адреса - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Где в Крыму не будет воды и когда ее дадут - адреса
В ряде населенных пунктов Крыма не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T11:02
2022-07-18T11:02
2022-07-18T11:01
вода в крыму
общество
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/03/1123429698_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_29d55c2c91703566ceae4fc983f39090.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В ряде населенных пунктов Крыма не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба "Воды Крыма".По данным компании, в Симферополе до 18 часов ограничено водоснабжение улиц Тепличной, Луговой, Овощной, Хачатряна, Дальней, Совхозной, а также прилегающих улиц и переулков.В Джанкое до вечера без воды остаются улицы Кирова, частично Перекопская и одноименный переулок.В Керчи в течение дня воды не будет по улицам Большой, Челядинова, Международной, Печенкиной, Кривуляк, Шмидта.До 17 часов без подачи ресурса остаются феодосийцы, проживающие по улицам 8-го Марта и Айвазовского.Также в течение дня ограничено водоснабжение массивов Дачный, Энергетик-2, Нептун в Щелкино, улицы Закияна в Семисотке Ленинского района, села Совхозного в Красноперекопском районе, Ковыльного в Раздольненском районе, улицы Спортивной в алуштинском селе Запрудное.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/03/1123429698_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_65f86c4cc30ed45c63ffbbd1620ebe8f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вода в крыму, общество, крым
Где в Крыму не будет воды и когда ее дадут - адреса
В ряде населенных пунктов Крыма не будет воды из-за ремонтов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В ряде населенных пунктов Крыма не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба "Воды Крыма".
По данным компании, в Симферополе до 18 часов ограничено водоснабжение улиц Тепличной, Луговой, Овощной, Хачатряна, Дальней, Совхозной, а также прилегающих улиц и переулков.
В Джанкое до вечера без воды остаются улицы Кирова, частично Перекопская и одноименный переулок.
В Керчи в течение дня воды не будет по улицам Большой, Челядинова, Международной, Печенкиной, Кривуляк, Шмидта.
До 17 часов без подачи ресурса остаются феодосийцы, проживающие по улицам 8-го Марта и Айвазовского.
Также в течение дня ограничено водоснабжение массивов Дачный, Энергетик-2, Нептун в Щелкино, улицы Закияна в Семисотке Ленинского района, села Совхозного в Красноперекопском районе, Ковыльного в Раздольненском районе, улицы Спортивной в алуштинском селе Запрудное.