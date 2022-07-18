https://crimea.ria.ru/20220718/gde-v-krymu-ne-budet-vody-i-kogda-ee-dadut---adresa-1123878164.html

Где в Крыму не будет воды и когда ее дадут - адреса

Где в Крыму не будет воды и когда ее дадут - адреса - РИА Новости Крым, 18.07.2022

Где в Крыму не будет воды и когда ее дадут - адреса

В ряде населенных пунктов Крыма не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T11:02

2022-07-18T11:02

2022-07-18T11:01

вода в крыму

общество

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В ряде населенных пунктов Крыма не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба "Воды Крыма".По данным компании, в Симферополе до 18 часов ограничено водоснабжение улиц Тепличной, Луговой, Овощной, Хачатряна, Дальней, Совхозной, а также прилегающих улиц и переулков.В Джанкое до вечера без воды остаются улицы Кирова, частично Перекопская и одноименный переулок.В Керчи в течение дня воды не будет по улицам Большой, Челядинова, Международной, Печенкиной, Кривуляк, Шмидта.До 17 часов без подачи ресурса остаются феодосийцы, проживающие по улицам 8-го Марта и Айвазовского.Также в течение дня ограничено водоснабжение массивов Дачный, Энергетик-2, Нептун в Щелкино, улицы Закияна в Семисотке Ленинского района, села Совхозного в Красноперекопском районе, Ковыльного в Раздольненском районе, улицы Спортивной в алуштинском селе Запрудное.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, общество, крым