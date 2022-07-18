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Где в Крыму не будет воды и когда ее дадут - адреса - РИА Новости Крым, 18.07.2022
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Где в Крыму не будет воды и когда ее дадут - адреса
Где в Крыму не будет воды и когда ее дадут - адреса - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Где в Крыму не будет воды и когда ее дадут - адреса
В ряде населенных пунктов Крыма не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T11:02
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вода в крыму
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В ряде населенных пунктов Крыма не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба "Воды Крыма".По данным компании, в Симферополе до 18 часов ограничено водоснабжение улиц Тепличной, Луговой, Овощной, Хачатряна, Дальней, Совхозной, а также прилегающих улиц и переулков.В Джанкое до вечера без воды остаются улицы Кирова, частично Перекопская и одноименный переулок.В Керчи в течение дня воды не будет по улицам Большой, Челядинова, Международной, Печенкиной, Кривуляк, Шмидта.До 17 часов без подачи ресурса остаются феодосийцы, проживающие по улицам 8-го Марта и Айвазовского.Также в течение дня ограничено водоснабжение массивов Дачный, Энергетик-2, Нептун в Щелкино, улицы Закияна в Семисотке Ленинского района, села Совхозного в Красноперекопском районе, Ковыльного в Раздольненском районе, улицы Спортивной в алуштинском селе Запрудное.
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5
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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вода в крыму, общество, крым
Где в Крыму не будет воды и когда ее дадут - адреса

В ряде населенных пунктов Крыма не будет воды из-за ремонтов

11:02 18.07.2022
 
© Pixabay / PublicDomainPicturesДуш
Душ
© Pixabay / PublicDomainPictures
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В ряде населенных пунктов Крыма не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба "Воды Крыма".
По данным компании, в Симферополе до 18 часов ограничено водоснабжение улиц Тепличной, Луговой, Овощной, Хачатряна, Дальней, Совхозной, а также прилегающих улиц и переулков.
В Джанкое до вечера без воды остаются улицы Кирова, частично Перекопская и одноименный переулок.
В Керчи в течение дня воды не будет по улицам Большой, Челядинова, Международной, Печенкиной, Кривуляк, Шмидта.
До 17 часов без подачи ресурса остаются феодосийцы, проживающие по улицам 8-го Марта и Айвазовского.
Также в течение дня ограничено водоснабжение массивов Дачный, Энергетик-2, Нептун в Щелкино, улицы Закияна в Семисотке Ленинского района, села Совхозного в Красноперекопском районе, Ковыльного в Раздольненском районе, улицы Спортивной в алуштинском селе Запрудное.
 
Вода в КрымуОбществоКрым
 
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