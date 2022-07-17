https://crimea.ria.ru/20220717/vsu-snova-atakovali-bryanskuyu-oblast--1123871464.html
ВСУ снова атаковали Брянскую область
ВСУ снова атаковали Брянскую область - РИА Новости Крым, 17.07.2022
ВСУ снова атаковали Брянскую область
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле с территории Украины приграничного села Зерново, пострадавших нет. Об этом он написал в своем... РИА Новости Крым, 17.07.2022
2022-07-17T13:59
2022-07-17T13:59
2022-07-17T13:59
российская федерация (россия, рф)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле с территории Украины приграничного села Зерново, пострадавших нет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Сейчас на месте работают оперативные службы.ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области >>Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Приграничные села Белгородской, Брянской и Курской областей, граничащих с Украиной, неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20220716/pochemu-ukraina-obstrelivaet-zhilye-kvartaly---mnenie-1123857189.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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российская федерация (россия, рф), всу (вооруженные силы украины), происшествия
ВСУ снова атаковали Брянскую область
ВСУ выпустили 29 артиллерийских снарядов по селу в Брянской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле с территории Украины приграничного села Зерново, пострадавших нет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Сегодня с территории Украины ВСУ вновь обстреляли село Зерново Суземского района. По предварительной информации, в результате артиллерийского обстрела было выпущено 29 снарядов. Среди жителей жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не повреждены", - написал Богомаз.
Сейчас на месте работают оперативные службы.
Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Приграничные села Белгородской, Брянской и Курской областей, граничащих с Украиной, неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.