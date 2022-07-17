https://crimea.ria.ru/20220717/vsu-snova-atakovali-bryanskuyu-oblast--1123871464.html

ВСУ снова атаковали Брянскую область

ВСУ снова атаковали Брянскую область - РИА Новости Крым, 17.07.2022

ВСУ снова атаковали Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле с территории Украины приграничного села Зерново, пострадавших нет. Об этом он написал в своем... РИА Новости Крым, 17.07.2022

2022-07-17T13:59

2022-07-17T13:59

2022-07-17T13:59

российская федерация (россия, рф)

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле с территории Украины приграничного села Зерново, пострадавших нет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Сейчас на месте работают оперативные службы.ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области >>Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Приграничные села Белгородской, Брянской и Курской областей, граничащих с Украиной, неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20220716/pochemu-ukraina-obstrelivaet-zhilye-kvartaly---mnenie-1123857189.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), всу (вооруженные силы украины), происшествия