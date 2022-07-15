https://crimea.ria.ru/20220715/vsu-atakovali-belgorodskuyu-i-bryanskuyu-oblasti-1123849473.html

ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области

ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области - РИА Новости Крым, 15.07.2022

ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле с территории Украины приграничного села Некислицы, пострадавших нет. Об этом он написал в... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T08:56

2022-07-15T08:56

2022-07-15T08:56

всу (вооруженные силы украины)

российская федерация (россия, рф)

происшествия

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле с территории Украины приграничного села Некислицы, пострадавших нет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Также ВСУ атаковали ночью Белгородскую область. Квадрокоптер сбросил самодельную взрывчатку на библиотеку в городе Грайворон. Обошлось без пострадавших, но здание получило небольшие повреждения."Вчера поздно ночью в Грайвороне на здание библиотеки было сброшено с квадрокоптера самодельное взрывное устройство. Есть небольшие разрушения", – написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.На месте происшествия работают оперативники и следователи."Смотрим ущерб, постараемся сегодня начать восстановительные работы. Самое главное - пострадавших нет, со всем остальным справимся", – добавил Гладков.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20220705/ocherednaya-ataka-vsu-na-kurskuyu-oblast-pod-obstrelom-prigranichnye-sela-1123748207.html

российская федерация (россия, рф)

белгородская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), российская федерация (россия, рф), происшествия, белгородская область