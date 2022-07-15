https://crimea.ria.ru/20220715/vsu-atakovali-belgorodskuyu-i-bryanskuyu-oblasti-1123849473.html
ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области
ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области - РИА Новости Крым, 15.07.2022
ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле с территории Украины приграничного села Некислицы, пострадавших нет. Об этом он написал в... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T08:56
2022-07-15T08:56
2022-07-15T08:56
всу (вооруженные силы украины)
российская федерация (россия, рф)
происшествия
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле с территории Украины приграничного села Некислицы, пострадавших нет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Также ВСУ атаковали ночью Белгородскую область. Квадрокоптер сбросил самодельную взрывчатку на библиотеку в городе Грайворон. Обошлось без пострадавших, но здание получило небольшие повреждения."Вчера поздно ночью в Грайвороне на здание библиотеки было сброшено с квадрокоптера самодельное взрывное устройство. Есть небольшие разрушения", – написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.На месте происшествия работают оперативники и следователи."Смотрим ущерб, постараемся сегодня начать восстановительные работы. Самое главное - пострадавших нет, со всем остальным справимся", – добавил Гладков.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20220705/ocherednaya-ataka-vsu-na-kurskuyu-oblast-pod-obstrelom-prigranichnye-sela-1123748207.html
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всу (вооруженные силы украины), российская федерация (россия, рф), происшествия, белгородская область
ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области
Главы Брянской и Белгородской областей сообщили об атаках ВСУ, пострадавших нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле с территории Украины приграничного села Некислицы, пострадавших нет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Сегодня в 5 утра с территории Украины был произведен артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Жертв и пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. Бригада электриков также выехала на место, она приступит к восстановлению линии после работы оперативных служб", — сообщил губернатор региона.
Также ВСУ атаковали ночью Белгородскую область. Квадрокоптер сбросил самодельную взрывчатку на библиотеку в городе Грайворон. Обошлось без пострадавших, но здание получило небольшие повреждения.
"Вчера поздно ночью в Грайвороне на здание библиотеки было сброшено с квадрокоптера самодельное взрывное устройство. Есть небольшие разрушения", – написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
На месте происшествия работают оперативники и следователи.
"Смотрим ущерб, постараемся сегодня начать восстановительные работы. Самое главное - пострадавших нет, со всем остальным справимся", – добавил Гладков.
Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.