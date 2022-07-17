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Коронавирус в Крыму и Севастополе: снова рост заболеваемости

Коронавирус в Крыму и Севастополе: снова рост заболеваемости - РИА Новости Крым, 17.07.2022

Коронавирус в Крыму и Севастополе: снова рост заболеваемости

На территории Республики Крым зарегистрировано 43 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 419 положительных на COVID-19. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.07.2022

2022-07-17T11:07

2022-07-17T11:07

2022-07-17T11:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 43 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 419 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.В Севастополе зарегистрировано 14 новых случаев заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 75 лет, сообщает городское правительство."За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы шесть человек. Выписаны трое. На данный момент в больницах находится 70 пациентов, из них 35 - с подтвержденным COVID-19.", — говорится в сообщении.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 85 246 человек, выздоровели 82 705.Сутками ранее в Крыму и Севастополе зафиксированы 55 новых случаев заражения.

https://crimea.ria.ru/20220706/rodilnyy-dom-2-v-simferopole-bolshe-ne-pereprofiliruyut-na-kovid-1123754388.html

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севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе