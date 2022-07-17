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Коронавирус в Крыму и Севастополе: снова рост заболеваемости
Коронавирус в Крыму и Севастополе: снова рост заболеваемости - РИА Новости Крым, 17.07.2022
Коронавирус в Крыму и Севастополе: снова рост заболеваемости
На территории Республики Крым зарегистрировано 43 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 419 положительных на COVID-19. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.07.2022
2022-07-17T11:07
2022-07-17T11:07
2022-07-17T11:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 43 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 419 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.В Севастополе зарегистрировано 14 новых случаев заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 75 лет, сообщает городское правительство."За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы шесть человек. Выписаны трое. На данный момент в больницах находится 70 пациентов, из них 35 - с подтвержденным COVID-19.", — говорится в сообщении.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 85 246 человек, выздоровели 82 705.Сутками ранее в Крыму и Севастополе зафиксированы 55 новых случаев заражения.
https://crimea.ria.ru/20220706/rodilnyy-dom-2-v-simferopole-bolshe-ne-pereprofiliruyut-na-kovid-1123754388.html
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе
Коронавирус в Крыму и Севастополе: снова рост заболеваемости
В Крыму и Севастополе за сутки 57 новых случаев COVID-19
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 43 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 419 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
"За истекшие сутки госпитализированы 11 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 191 человек. Выздоровели за сутки 33 человека, за весь период – 177 185", — говорится в сообщении.
В Севастополе зарегистрировано 14 новых случаев заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 75 лет, сообщает городское правительство.
"За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы шесть человек. Выписаны трое. На данный момент в больницах находится 70 пациентов, из них 35 - с подтвержденным COVID-19.", — говорится в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 85 246 человек, выздоровели 82 705.
Сутками ранее в Крыму и Севастополе зафиксированы 55 новых случаев заражения.