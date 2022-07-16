https://crimea.ria.ru/20220716/skolko-zabolevshikh-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1123864708.html

Сколько заболевших COVID-19 в Крыму и Севастополе

Сколько заболевших COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 16.07.2022

Сколько заболевших COVID-19 в Крыму и Севастополе

На территории Республики Крым зарегистрировано 36 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 376 положительных на COVID-19. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.07.2022

2022-07-16T10:44

2022-07-16T10:44

2022-07-16T10:44

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 36 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 376 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.В Севастополе зарегистрировано 19 новых случаев заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 85 лет, сообщает городское правительство.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 85 232 человека, выздоровели 82 700.

https://crimea.ria.ru/20220715/rossiyane-rasskazali-o-strakhe-pered-ospoy-obezyan-1123855808.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф