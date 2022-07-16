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Сколько заболевших COVID-19 в Крыму и Севастополе
Сколько заболевших COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 16.07.2022
Сколько заболевших COVID-19 в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 36 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 376 положительных на COVID-19. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.07.2022
2022-07-16T10:44
2022-07-16T10:44
2022-07-16T10:44
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 36 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 376 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.В Севастополе зарегистрировано 19 новых случаев заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 85 лет, сообщает городское правительство.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 85 232 человека, выздоровели 82 700.
https://crimea.ria.ru/20220715/rossiyane-rasskazali-o-strakhe-pered-ospoy-obezyan-1123855808.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф
Сколько заболевших COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 55 случаев COVID-19
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 36 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 376 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
"За истекшие сутки госпитализировано 5 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 180 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 29 человек, выздоровевших за весь период – 177 152", — говорится в сообщении.
В Севастополе зарегистрировано 19 новых случаев заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 85 лет, сообщает городское правительство.
"За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы шесть человек. Выписаны три пациента. На данный момент в больницах находится 67 пациентов, из них 35 – с подтвержденным COVID-19", — говорится в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 85 232 человека, выздоровели 82 700.