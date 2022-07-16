https://crimea.ria.ru/20220716/rossiyskie-letchiki-sbili-tri-ukrainskikh-istrebitelya-minoborony-rf-1123866062.html

Российские летчики сбили три украинских истребителя: Минобороны РФ

Российские летчики сбили три украинских истребителя: Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 16.07.2022

Российские летчики сбили три украинских истребителя: Минобороны РФ

Два украинских самолета Миг-29 и один Су-25 сбиты российскими летчиками в ходе спецоперации за прошедшие сутки, 14 беспилотников уничтожены ПВО. Об этом в... РИА Новости Крым, 16.07.2022

2022-07-16T14:37

2022-07-16T14:37

2022-07-16T14:42

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Два украинских самолета Миг-29 и один Су-25 сбиты российскими летчиками в ходе спецоперации за прошедшие сутки, 14 беспилотников уничтожены ПВО. Об этом в субботу сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 14 беспилотных летательных аппарата над тремя населенными пунктами Харьковской области, по одному над населенными пунктами ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, над пятью населенными пунктами ДНР.Кроме того, в районе Новозвановки в ДНР перехвачена "Точка-У", а в районе Изюма Харьковской области – два снаряда РСЗО "Ураган".

https://crimea.ria.ru/20220716/vks-rossii-unichtozhili-bolee-600-ukrainskikh-natsionalistov-pod-severskom-1123865731.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине