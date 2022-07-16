https://crimea.ria.ru/20220716/rossiyskie-letchiki-sbili-tri-ukrainskikh-istrebitelya-minoborony-rf-1123866062.html
Российские летчики сбили три украинских истребителя: Минобороны РФ
Российские летчики сбили три украинских истребителя: Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 16.07.2022
Российские летчики сбили три украинских истребителя: Минобороны РФ
Два украинских самолета Миг-29 и один Су-25 сбиты российскими летчиками в ходе спецоперации за прошедшие сутки, 14 беспилотников уничтожены ПВО. Об этом в... РИА Новости Крым, 16.07.2022
2022-07-16T14:37
2022-07-16T14:37
2022-07-16T14:42
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Два украинских самолета Миг-29 и один Су-25 сбиты российскими летчиками в ходе спецоперации за прошедшие сутки, 14 беспилотников уничтожены ПВО. Об этом в субботу сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 14 беспилотных летательных аппарата над тремя населенными пунктами Харьковской области, по одному над населенными пунктами ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, над пятью населенными пунктами ДНР.Кроме того, в районе Новозвановки в ДНР перехвачена "Точка-У", а в районе Изюма Харьковской области – два снаряда РСЗО "Ураган".
https://crimea.ria.ru/20220716/vks-rossii-unichtozhili-bolee-600-ukrainskikh-natsionalistov-pod-severskom-1123865731.html
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Российские летчики сбили три украинских истребителя: Минобороны РФ
Минобороны РФ: три украинских истребителя сбили российские летчики за сутки
14:37 16.07.2022 (обновлено: 14:42 16.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Два украинских самолета Миг-29 и один Су-25 сбиты российскими летчиками в ходе спецоперации за прошедшие сутки, 14 беспилотников уничтожены ПВО. Об этом в субботу сообщили в Министерстве обороны России.
"Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено три самолета воздушных сил Украины: два МиГ-29 в районах населенных пунктов Новопавловка Николаевской области, Владимировка Днепропетровской области и один Су-25 в районе Северска. Также, сбиты в воздухе два украинских вертолета: Ми-8 в районе Великой Новоселки и Ми-24 в районе Северска Донецкой Народной Республики", – сообщили в Минобороны.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 14 беспилотных летательных аппарата над тремя населенными пунктами Харьковской области, по одному над населенными пунктами ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, над пятью населенными пунктами ДНР.
Кроме того, в районе Новозвановки в ДНР перехвачена "Точка-У", а в районе Изюма Харьковской области – два снаряда РСЗО "Ураган".