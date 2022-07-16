Хлопки систем ПВО над Керчью: топ новостей недели
Недельный топ новостей от РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичМитридатская лестница
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости Крым. Ответ МИД РФ на призывы из США ударить по Крымскому мосту, хлопки систем ПВО в Керчи, рост числа ковидных госпитализаций, новое продление режима "закрытого неба" и бесплатный санаторный отдых для пенсионеров. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.
На этой неделе наши читатели:
…соглашались с Захаровой
В конце минувшей недели бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав посоветовал украинскому военному командованию нанести удар по Крымскому мосту. В начале этой такой совет оценили в МИД России. По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, призывы ряда американских военных и политических деятелей к Киеву наносить удары по территории России делают США непосредственным участником конфликта со всеми вытекающими последствиями.
…слышали хлопки систем ПВО над Керчью
На этой неделе в Керчи были слышны хлопки. Всех, кто в этой связи обеспокоился, поспешил успокоить мэр города Станислав Брусаков: все дело в учебных стрельбах систем ПВО по защите стратегических объектов. Он подчеркнул, что тренировка проводилась штатно, боевые расчеты показали выучку. И констатировал: "Крым под надежной защитой".
…тревожились из-за коронавирусной статистики
12 июля в 69 регионах России зафиксировали рост госпитализаций пациентов с COVID-19. В больницы попали 1 472 человека, что больше на 132,2% в сравнении с предшествующим сутками. В другие дни недели общероссийская коронавирусная статистика показывала снижение числа госпитализаций.
…дважды откладывали перелеты
Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России на этой недели продлевали дважды: сначала 11, а потом 15 июля. Сейчас режим "закрытого неба" над Симферополем, Анапой, Белгородом, Брянском, Воронежем, Геленджиком, Краснодаром, Курском, Липецком, Ростовом-на-Дону и Элистой действует до 24 июля.
…собирались в санатории
На этой неделе в Минтруде объяснили, кому из пенсионеров положен бесплатный отдых на курортах. Путевки полагаются только льготникам с правом на набор социальных услуг: это инвалиды войны, участники Великой Отечественной, ветераны боевых действий, отдельные категории военнослужащих, жители блокадного Ленинграда или осажденного Севастополя, инвалиды и ряд других категорий. Имея такой статус гражданин может получать ежемесячную денежную выплату или же отказаться от ее части в пользу путевки в санаторий.