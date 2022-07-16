Рейтинг@Mail.ru
Хлопки систем ПВО над Керчью: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 16.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220716/khlopki-sistem-pvo-nad-kerchyu-top-novostey-nedeli-1123866990.html
Хлопки систем ПВО над Керчью: топ новостей недели
Хлопки систем ПВО над Керчью: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 16.07.2022
Хлопки систем ПВО над Керчью: топ новостей недели
Ответ МИД РФ на призывы из США ударить по Крымскому мосту, хлопки систем ПВО в Керчи, рост числа ковидных госпитализаций, новое продление режима "закрытого... РИА Новости Крым, 16.07.2022
2022-07-16T17:13
2022-07-16T17:13
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/03/1121314583_0:85:1619:996_1920x0_80_0_0_fe5bd4460ccc62d874064fec57de337a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости Крым. Ответ МИД РФ на призывы из США ударить по Крымскому мосту, хлопки систем ПВО в Керчи, рост числа ковидных госпитализаций, новое продление режима "закрытого неба" и бесплатный санаторный отдых для пенсионеров. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.На этой неделе наши читатели:…соглашались с ЗахаровойВ конце минувшей недели бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав посоветовал украинскому военному командованию нанести удар по Крымскому мосту. В начале этой такой совет оценили в МИД России. По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, призывы ряда американских военных и политических деятелей к Киеву наносить удары по территории России делают США непосредственным участником конфликта со всеми вытекающими последствиями.…слышали хлопки систем ПВО над КерчьюНа этой неделе в Керчи были слышны хлопки. Всех, кто в этой связи обеспокоился, поспешил успокоить мэр города Станислав Брусаков: все дело в учебных стрельбах систем ПВО по защите стратегических объектов. Он подчеркнул, что тренировка проводилась штатно, боевые расчеты показали выучку. И констатировал: "Крым под надежной защитой".…тревожились из-за коронавирусной статистики12 июля в 69 регионах России зафиксировали рост госпитализаций пациентов с COVID-19. В больницы попали 1 472 человека, что больше на 132,2% в сравнении с предшествующим сутками. В другие дни недели общероссийская коронавирусная статистика показывала снижение числа госпитализаций.…дважды откладывали перелетыРежим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России на этой недели продлевали дважды: сначала 11, а потом 15 июля. Сейчас режим "закрытого неба" над Симферополем, Анапой, Белгородом, Брянском, Воронежем, Геленджиком, Краснодаром, Курском, Липецком, Ростовом-на-Дону и Элистой действует до 24 июля.…собирались в санаторииНа этой неделе в Минтруде объяснили, кому из пенсионеров положен бесплатный отдых на курортах. Путевки полагаются только льготникам с правом на набор социальных услуг: это инвалиды войны, участники Великой Отечественной, ветераны боевых действий, отдельные категории военнослужащих, жители блокадного Ленинграда или осажденного Севастополя, инвалиды и ряд других категорий. Имея такой статус гражданин может получать ежемесячную денежную выплату или же отказаться от ее части в пользу путевки в санаторий.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/03/1121314583_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c1a2ec28b4b1763d6174ebe38d4abf55.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, общество
Хлопки систем ПВО над Керчью: топ новостей недели

Недельный топ новостей от РИА Новости Крым

17:13 16.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичМитридатская лестница
Митридатская лестница - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости Крым. Ответ МИД РФ на призывы из США ударить по Крымскому мосту, хлопки систем ПВО в Керчи, рост числа ковидных госпитализаций, новое продление режима "закрытого неба" и бесплатный санаторный отдых для пенсионеров. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.
На этой неделе наши читатели:
…соглашались с Захаровой
В конце минувшей недели бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав посоветовал украинскому военному командованию нанести удар по Крымскому мосту. В начале этой такой совет оценили в МИД России. По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, призывы ряда американских военных и политических деятелей к Киеву наносить удары по территории России делают США непосредственным участником конфликта со всеми вытекающими последствиями.
…слышали хлопки систем ПВО над Керчью
На этой неделе в Керчи были слышны хлопки. Всех, кто в этой связи обеспокоился, поспешил успокоить мэр города Станислав Брусаков: все дело в учебных стрельбах систем ПВО по защите стратегических объектов. Он подчеркнул, что тренировка проводилась штатно, боевые расчеты показали выучку. И констатировал: "Крым под надежной защитой".
…тревожились из-за коронавирусной статистики
12 июля в 69 регионах России зафиксировали рост госпитализаций пациентов с COVID-19. В больницы попали 1 472 человека, что больше на 132,2% в сравнении с предшествующим сутками. В другие дни недели общероссийская коронавирусная статистика показывала снижение числа госпитализаций.
…дважды откладывали перелеты
Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России на этой недели продлевали дважды: сначала 11, а потом 15 июля. Сейчас режим "закрытого неба" над Симферополем, Анапой, Белгородом, Брянском, Воронежем, Геленджиком, Краснодаром, Курском, Липецком, Ростовом-на-Дону и Элистой действует до 24 июля.
…собирались в санатории
На этой неделе в Минтруде объяснили, кому из пенсионеров положен бесплатный отдых на курортах. Путевки полагаются только льготникам с правом на набор социальных услуг: это инвалиды войны, участники Великой Отечественной, ветераны боевых действий, отдельные категории военнослужащих, жители блокадного Ленинграда или осажденного Севастополя, инвалиды и ряд других категорий. Имея такой статус гражданин может получать ежемесячную денежную выплату или же отказаться от ее части в пользу путевки в санаторий.
 
НовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:35Когда восстановят поврежденный мост к тубдиспансеру в Пионерском – власти
18:13Через морские порты Крыма экспортируют белорусские товары – власти
17:13Хлопки систем ПВО над Керчью: топ новостей недели
16:37Под Архангельском автобус влетел в "КамАЗ", пострадали 16 человек
16:21Два села под Рязанью остались без электричества после крушения "Бекаса"
15:41Почему Запорожская область не может быстро перейти на рубль
14:37Российские летчики сбили три украинских истребителя: Минобороны РФ
14:23Мирная жизнь в Мелитополе: первая ярмарка вакансий
14:00ВКС России уничтожили более 600 украинских националистов под Северском
13:36В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве четырех человек
13:03Упрдор "Тамань": пробок и заторов на Крымском мосту нет
12:22Что можно сделать в Симферополе за один день - фотоподсказки кота Мостика
11:49На востоке Крыма объявлено штормовое предупреждение
11:06В Минприроды отчитались о работах на полигоне ТБО в Судаке
10:44Сколько заболевших COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:30Шойгу: Нужно усилить действия для исключения ударов ВСУ по мирным жителям
09:38При крушении АН-2 в Краснодарском крае погибли два человека
09:03Глава ВГА Запорожья Балицкий: о референдуме, газе и борьбе с террористами
08:35Экономист назвал способы пассивного дохода
08:04Как обманывают заемщиков, чтобы отнять недвижимость – юрист
Лента новостейМолния