https://crimea.ria.ru/20220716/khlopki-sistem-pvo-nad-kerchyu-top-novostey-nedeli-1123866990.html

Хлопки систем ПВО над Керчью: топ новостей недели

Хлопки систем ПВО над Керчью: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 16.07.2022

Хлопки систем ПВО над Керчью: топ новостей недели

Ответ МИД РФ на призывы из США ударить по Крымскому мосту, хлопки систем ПВО в Керчи, рост числа ковидных госпитализаций, новое продление режима "закрытого... РИА Новости Крым, 16.07.2022

2022-07-16T17:13

2022-07-16T17:13

2022-07-16T17:13

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости Крым. Ответ МИД РФ на призывы из США ударить по Крымскому мосту, хлопки систем ПВО в Керчи, рост числа ковидных госпитализаций, новое продление режима "закрытого неба" и бесплатный санаторный отдых для пенсионеров. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.На этой неделе наши читатели:…соглашались с ЗахаровойВ конце минувшей недели бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав посоветовал украинскому военному командованию нанести удар по Крымскому мосту. В начале этой такой совет оценили в МИД России. По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, призывы ряда американских военных и политических деятелей к Киеву наносить удары по территории России делают США непосредственным участником конфликта со всеми вытекающими последствиями.…слышали хлопки систем ПВО над КерчьюНа этой неделе в Керчи были слышны хлопки. Всех, кто в этой связи обеспокоился, поспешил успокоить мэр города Станислав Брусаков: все дело в учебных стрельбах систем ПВО по защите стратегических объектов. Он подчеркнул, что тренировка проводилась штатно, боевые расчеты показали выучку. И констатировал: "Крым под надежной защитой".…тревожились из-за коронавирусной статистики12 июля в 69 регионах России зафиксировали рост госпитализаций пациентов с COVID-19. В больницы попали 1 472 человека, что больше на 132,2% в сравнении с предшествующим сутками. В другие дни недели общероссийская коронавирусная статистика показывала снижение числа госпитализаций.…дважды откладывали перелетыРежим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России на этой недели продлевали дважды: сначала 11, а потом 15 июля. Сейчас режим "закрытого неба" над Симферополем, Анапой, Белгородом, Брянском, Воронежем, Геленджиком, Краснодаром, Курском, Липецком, Ростовом-на-Дону и Элистой действует до 24 июля.…собирались в санаторииНа этой неделе в Минтруде объяснили, кому из пенсионеров положен бесплатный отдых на курортах. Путевки полагаются только льготникам с правом на набор социальных услуг: это инвалиды войны, участники Великой Отечественной, ветераны боевых действий, отдельные категории военнослужащих, жители блокадного Ленинграда или осажденного Севастополя, инвалиды и ряд других категорий. Имея такой статус гражданин может получать ежемесячную денежную выплату или же отказаться от ее части в пользу путевки в санаторий.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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