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Кому из пенсионеров полагаются бесплатные путевки в санаторий - РИА Новости Крым, 12.07.2022
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Кому из пенсионеров полагаются бесплатные путевки в санаторий
Кому из пенсионеров полагаются бесплатные путевки в санаторий - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Кому из пенсионеров полагаются бесплатные путевки в санаторий
Бесплатное санаторно-курортное лечение полагается только пенсионерам, которые относятся к льготным категориям граждан с правом на набор социальных услуг. В этом РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T07:52
2022-07-12T07:52
соцзащита
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Бесплатное санаторно-курортное лечение полагается только пенсионерам, которые относятся к льготным категориям граждан с правом на набор социальных услуг. В этом случае гражданин может либо получать ежемесячную денежную выплату, либо отказаться от ее части в пользу путевки в санаторий. Об этом со ссылкой на Минтруд сообщает "Российская газета".В Минтруде напомнили, что право на получение ЕДВ, а, значит, и набора социальных услуг, имеют граждане, относящиеся к определенным льготным категориям. В их числе: инвалиды войны; участники Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий; отдельные категории военнослужащих; лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и "Житель осажденного Севастополя"; инвалиды; дети-инвалиды и другие.Как сообщалось, с 1 июня в России выросли пенсии и прожиточный минимум. В связи с ростом прожиточного минимума Пенсионный фонд увеличил три ежемесячных пособия - выплаты на детей от 8 до 17 лет для полных и неполных малообеспеченных семей, а также выплату беременным женщинам.
/20220701/pasporta-za-pyat-dney-i-pensii-pod-zaschitoy-chto-zhdet-rossiyan-v-iyule-1123713276.html
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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соцзащита, общество
Кому из пенсионеров полагаются бесплатные путевки в санаторий

В Минтруде объяснили, кому из пенсионеров положены бесплатные путевки на курорт

07:52 12.07.2022
 
© Дмитрий МакеевВ севастопольском парке Учкуевка
В севастопольском парке Учкуевка
© Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Бесплатное санаторно-курортное лечение полагается только пенсионерам, которые относятся к льготным категориям граждан с правом на набор социальных услуг. В этом случае гражданин может либо получать ежемесячную денежную выплату, либо отказаться от ее части в пользу путевки в санаторий. Об этом со ссылкой на Минтруд сообщает "Российская газета".
Если пенсионер хочет отдохнуть, то ему нужно получить в медучреждении по месту жительства справку по форме № 070/у об отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению. Далее необходимо подать заявление о предоставлении путевки в территориальный орган Фонда соцстрахования Российской Федерации.
В Минтруде напомнили, что право на получение ЕДВ, а, значит, и набора социальных услуг, имеют граждане, относящиеся к определенным льготным категориям. В их числе: инвалиды войны; участники Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий; отдельные категории военнослужащих; лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и "Житель осажденного Севастополя"; инвалиды; дети-инвалиды и другие.
Как сообщалось, с 1 июня в России выросли пенсии и прожиточный минимум. В связи с ростом прожиточного минимума Пенсионный фонд увеличил три ежемесячных пособия - выплаты на детей от 8 до 17 лет для полных и неполных малообеспеченных семей, а также выплату беременным женщинам.
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