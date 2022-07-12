Кому из пенсионеров полагаются бесплатные путевки в санаторий
В Минтруде объяснили, кому из пенсионеров положены бесплатные путевки на курорт
© Дмитрий МакеевВ севастопольском парке Учкуевка
© Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Бесплатное санаторно-курортное лечение полагается только пенсионерам, которые относятся к льготным категориям граждан с правом на набор социальных услуг. В этом случае гражданин может либо получать ежемесячную денежную выплату, либо отказаться от ее части в пользу путевки в санаторий. Об этом со ссылкой на Минтруд сообщает "Российская газета".
Если пенсионер хочет отдохнуть, то ему нужно получить в медучреждении по месту жительства справку по форме № 070/у об отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению. Далее необходимо подать заявление о предоставлении путевки в территориальный орган Фонда соцстрахования Российской Федерации.
В Минтруде напомнили, что право на получение ЕДВ, а, значит, и набора социальных услуг, имеют граждане, относящиеся к определенным льготным категориям. В их числе: инвалиды войны; участники Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий; отдельные категории военнослужащих; лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и "Житель осажденного Севастополя"; инвалиды; дети-инвалиды и другие.
Как сообщалось, с 1 июня в России выросли пенсии и прожиточный минимум. В связи с ростом прожиточного минимума Пенсионный фонд увеличил три ежемесячных пособия - выплаты на детей от 8 до 17 лет для полных и неполных малообеспеченных семей, а также выплату беременным женщинам.