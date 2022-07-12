https://crimea.ria.ru/20220712/komu-iz-pensionerov-polagayutsya-besplatnye-putevki-v-sanatoriy-1123813377.html

Кому из пенсионеров полагаются бесплатные путевки в санаторий

Кому из пенсионеров полагаются бесплатные путевки в санаторий - РИА Новости Крым, 12.07.2022

Кому из пенсионеров полагаются бесплатные путевки в санаторий

Бесплатное санаторно-курортное лечение полагается только пенсионерам, которые относятся к льготным категориям граждан с правом на набор социальных услуг. В этом РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T07:52

2022-07-12T07:52

2022-07-12T07:52

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Бесплатное санаторно-курортное лечение полагается только пенсионерам, которые относятся к льготным категориям граждан с правом на набор социальных услуг. В этом случае гражданин может либо получать ежемесячную денежную выплату, либо отказаться от ее части в пользу путевки в санаторий. Об этом со ссылкой на Минтруд сообщает "Российская газета".В Минтруде напомнили, что право на получение ЕДВ, а, значит, и набора социальных услуг, имеют граждане, относящиеся к определенным льготным категориям. В их числе: инвалиды войны; участники Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий; отдельные категории военнослужащих; лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и "Житель осажденного Севастополя"; инвалиды; дети-инвалиды и другие.Как сообщалось, с 1 июня в России выросли пенсии и прожиточный минимум. В связи с ростом прожиточного минимума Пенсионный фонд увеличил три ежемесячных пособия - выплаты на детей от 8 до 17 лет для полных и неполных малообеспеченных семей, а также выплату беременным женщинам.

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