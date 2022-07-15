https://crimea.ria.ru/20220715/vs-rf-unichtozhili-do-200-natsionalistov-i-inostrannykh-naemnikov-v-kharkove-1123853576.html

ВС РФ уничтожили до 200 националистов и иностранных наемников в Харькове

ВС РФ уничтожили до 200 националистов и иностранных наемников в Харькове - РИА Новости Крым, 15.07.2022

ВС РФ уничтожили до 200 националистов и иностранных наемников в Харькове

Российские военные нанесли высокоточные удары по пунктам дислокации националистического батальона "Кракен" в Харькове, уничтожено до 200 националистов, в том... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T12:37

2022-07-15T12:37

2022-07-15T12:38

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли высокоточные удары по пунктам дислокации националистического батальона "Кракен" в Харькове, уничтожено до 200 националистов, в том числе около 50 иностранных наемников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, за прошедшие сутки ВКС России высокоточным оружием уничтожили пять пунктов управления и узлов связи в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в ДНР, а также живую силу и военную технику в 43-х районах.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.

https://crimea.ria.ru/20220710/vks-rossii-unichtozhili-tekhniku-i-boytsov-natsformirovaniya-kraken-1123802017.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков