Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ уничтожили до 200 националистов и иностранных наемников в Харькове - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220715/vs-rf-unichtozhili-do-200-natsionalistov-i-inostrannykh-naemnikov-v-kharkove-1123853576.html
ВС РФ уничтожили до 200 националистов и иностранных наемников в Харькове
ВС РФ уничтожили до 200 националистов и иностранных наемников в Харькове - РИА Новости Крым, 15.07.2022
ВС РФ уничтожили до 200 националистов и иностранных наемников в Харькове
Российские военные нанесли высокоточные удары по пунктам дислокации националистического батальона "Кракен" в Харькове, уничтожено до 200 националистов, в том... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T12:37
2022-07-15T12:38
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0f/1123853556_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c7005ab3305779cfc58c142b2ecd787.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли высокоточные удары по пунктам дислокации националистического батальона "Кракен" в Харькове, уничтожено до 200 националистов, в том числе около 50 иностранных наемников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, за прошедшие сутки ВКС России высокоточным оружием уничтожили пять пунктов управления и узлов связи в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в ДНР, а также живую силу и военную технику в 43-х районах.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
https://crimea.ria.ru/20220710/vks-rossii-unichtozhili-tekhniku-i-boytsov-natsformirovaniya-kraken-1123802017.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0f/1123853556_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_84a090d4309dbcefb13896ddf732e7a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков
ВС РФ уничтожили до 200 националистов и иностранных наемников в Харькове

ВС РФ уничтожили в Харькове до 200 националистов, в том числе 50 иностранных наемников

12:37 15.07.2022 (обновлено: 12:38 15.07.2022)
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкПолевой аэродром в зоне проведения спецоперации
Полевой аэродром в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли высокоточные удары по пунктам дислокации националистического батальона "Кракен" в Харькове, уничтожено до 200 националистов, в том числе около 50 иностранных наемников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования "Кракен" в городе Харьков уничтожено до 200 националистов, в том числе около 50 иностранных наемников и 19 единиц вооружения и военной техники", - сказал он на брифинге в пятницу.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 13:24
ВКС России уничтожили технику и бойцов нацформирования "Кракен"
Кроме того, за прошедшие сутки ВКС России высокоточным оружием уничтожили пять пунктов управления и узлов связи в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в ДНР, а также живую силу и военную технику в 43-х районах.
Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФИгорь Конашенков
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:49В рядах ВСУ массовое дезертирство - Росгвардия представила документы
13:36У Венгрии есть сценарий защиты 150 тысяч венгров Закарпатья – глава МИД
13:31Вступительная кампания в Мелитополе: о местах, учителях и помощи Крыма
13:22Минпромторг прогнозирует снижение производства автомобилей в РФ на 50%
13:08Скидки и бесплатный трансфер: отельеры "зовут" туристов в Крым
12:59На "Тавриде" две легковушки влетели в грузовик: четверо пострадавших
12:49Военные РФ за сутки сбили четыре украинских самолета
12:44Пленный британский наемник скончался в ДНР — омбудсмен
12:42ВКС разбомбили базу "Правого сектора"* в ДНР – уничтожено 300 боевиков
12:37ВС РФ уничтожили до 200 националистов и иностранных наемников в Харькове
12:29Минобороны РФ объяснило удар по дому офицеров в Виннице
12:15Работа двух СМИ-иноагентов признана нежелательной в РФ
11:46В Крыму экс-чиновник с поддельным дипломом пойдет под суд за взятки
11:43Бесконтактные банкоматы уже в Крыму: чем удобны и как ими пользоваться
11:38Денег нет: ЕС сокращает помощь Киеву
11:33Число жертв обстрела Новой Каховки возросло – Херсонская ВГА
11:30Маски сброшены: в Севастополе отменены почти все ковидные ограничения
11:21В Севастополе в научном институте бюджетные 800 тысяч "слили" подрядчику
11:16На границах России сняты все ковидные ограничения
11:06Полиция Мелитополя задержала готовившего теракт мужчину
Лента новостейМолния