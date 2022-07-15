https://crimea.ria.ru/20220715/v-rossii-razreshili-kuryatniki-i-krolchatniki-na-dachakh-1123847978.html

В России разрешили курятники и крольчатники на дачах

В России разрешили курятники и крольчатники на дачах - РИА Новости Крым, 15.07.2022

В России разрешили курятники и крольчатники на дачах

Россиянам разрешили разводить кур и кроликов на дачных участках. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин в четверг, документ опубликован на... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T07:18

2022-07-15T07:18

2022-07-15T07:18

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Россиянам разрешили разводить кур и кроликов на дачных участках. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин в четверг, документ опубликован на портале правовой информации.До принятия этого закона разведение сельскохозяйственных животных в садовых товариществах было запрещено. Теперь россияне смогут содержать кур, кроликов и даже коз на дачных участках.В документе уточняется, что выращивать животных разрешено для собственных нужд и при соблюдении земельного законодательства, ветеринарных норм, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. Кроме того, участок должен подходить для разведения животных по градостроительному регламенту. В противном случае собственникам придется получать разрешение.Также закон упрощает процесс оформления участков в долевую собственность в рамках товариществ садоводов или огородников. Теперь, если решение о передаче приняли на общем собрании членов товарищества, то согласие всех собственников не потребуется.Ранее указом президента продлили льготы при регистрации прав на недвижимость в Крыму до 2025 года.

https://crimea.ria.ru/20220714/vladimir-putin-podpisal-ryad-federalnykh-zakonov--glavnoe--1123847136.html

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