https://crimea.ria.ru/20220715/v-rossii-razreshili-kuryatniki-i-krolchatniki-na-dachakh-1123847978.html
В России разрешили курятники и крольчатники на дачах
В России разрешили курятники и крольчатники на дачах - РИА Новости Крым, 15.07.2022
В России разрешили курятники и крольчатники на дачах
Россиянам разрешили разводить кур и кроликов на дачных участках. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин в четверг, документ опубликован на... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T07:18
2022-07-15T07:18
2022-07-15T07:18
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Россиянам разрешили разводить кур и кроликов на дачных участках. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин в четверг, документ опубликован на портале правовой информации.До принятия этого закона разведение сельскохозяйственных животных в садовых товариществах было запрещено. Теперь россияне смогут содержать кур, кроликов и даже коз на дачных участках.В документе уточняется, что выращивать животных разрешено для собственных нужд и при соблюдении земельного законодательства, ветеринарных норм, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. Кроме того, участок должен подходить для разведения животных по градостроительному регламенту. В противном случае собственникам придется получать разрешение.Также закон упрощает процесс оформления участков в долевую собственность в рамках товариществ садоводов или огородников. Теперь, если решение о передаче приняли на общем собрании членов товарищества, то согласие всех собственников не потребуется.Ранее указом президента продлили льготы при регистрации прав на недвижимость в Крыму до 2025 года.
https://crimea.ria.ru/20220714/vladimir-putin-podpisal-ryad-federalnykh-zakonov--glavnoe--1123847136.html
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общество
В России разрешили курятники и крольчатники на дачах
Дачникам в России разрешили разводить кур, коз и кроликов в своих дворах
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Россиянам разрешили разводить кур и кроликов на дачных участках. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин в четверг, документ опубликован на портале правовой информации.
До принятия этого закона разведение сельскохозяйственных животных в садовых товариществах было запрещено. Теперь россияне смогут содержать кур, кроликов и даже коз на дачных участках.
В документе уточняется, что выращивать животных разрешено для собственных нужд и при соблюдении земельного законодательства, ветеринарных норм, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. Кроме того, участок должен подходить для разведения животных по градостроительному регламенту. В противном случае собственникам придется получать разрешение.
Также закон упрощает процесс оформления участков в долевую собственность в рамках товариществ садоводов или огородников. Теперь, если решение о передаче приняли на общем собрании членов товарищества, то согласие всех собственников не потребуется.
Ранее
указом президента продлили льготы при регистрации прав на недвижимость в Крыму до 2025 года.