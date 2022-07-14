https://crimea.ria.ru/20220714/poshliny-podozhdut-lgoty-pri-registratsii-prav-na-zhile-v-krymu-prodleny-1123841876.html

Пошлины подождут: льготы при регистрации прав на жилье в Крыму продлены

Пошлины подождут: льготы при регистрации прав на жилье в Крыму продлены - РИА Новости Крым, 14.07.2022

Пошлины подождут: льготы при регистрации прав на жилье в Крыму продлены

Президент РФ Владимир Путин продлил на два года освобождение от уплаты пошлины за государственную регистрацию ранее приобретенных прав на недвижимость в Крыму... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T13:22

2022-07-14T13:22

2022-07-14T13:22

крым

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин продлил на два года освобождение от уплаты пошлины за государственную регистрацию ранее приобретенных прав на недвижимость в Крыму. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.Документ до 1 января 2025 года освобождает от пошлины за регистрацию прав на недвижимость, возникших в Крыму и Севастополе до их вхождения в Россию в качестве ее субъектов. Изначально переходный период для этих целей был установлен до 1 января 2017 года, затем его продлили до 1 января 2023 года. Однако процедуры оформления (переоформления) прав граждан и юрлиц на земельные участки не были реализованы в полной мере.Помимо этого, ранее был принят закон, продлевающий до 1 января 2025 года переходный период, в течение которого нормативно-правовыми актами Крыма и Севастополя устанавливаются особенности регулирования имущественных и земельных отношений, отношений в сфере кадастрового учета недвижимости и госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.Документ позволит синхронизировать сроки завершения интеграции Крымского региона в экономическую и правовую системы РФ.

https://crimea.ria.ru/20220714/v-rossii-sozdan-fond-pensionnogo-i-sotsialnogo-strakhovaniya-1123841438.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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