https://crimea.ria.ru/20220715/minpromtorg-prognoziruet-snizhenie-proizvodstva-avtomobiley-v-rf-na-50-1123854986.html
Минпромторг прогнозирует снижение производства автомобилей в РФ на 50%
Минпромторг прогнозирует снижение производства автомобилей в РФ на 50% - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Минпромторг прогнозирует снижение производства автомобилей в РФ на 50%
Производство легковых автомобилей в России в этом году сократится примерно на 50%, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T13:22
2022-07-15T13:22
2022-07-15T13:23
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экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Производство легковых автомобилей в России в этом году сократится примерно на 50%, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Снижение рынка производства по этому году будет порядка 50 процентов", – сказал министр, выступая в Госдуме.По словам Мантурова, одним из способов ускорения восстановления производства автомобилей является переход на электродвигатели.В то же время он отметил, что российские автопроизводители не могут в одночасье отказаться от двигателей внутреннего сгорания и перейти на производство электродвигателей.
https://crimea.ria.ru/20220714/nuzhny-li-rossii-elektromobili--mnenie-avtoeksperta-1123842523.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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российская федерация (россия, рф), экономика
Минпромторг прогнозирует снижение производства автомобилей в РФ на 50%
Мантуров: производство легковых автомобилей в России в этом году сократится на 50%
13:22 15.07.2022 (обновлено: 13:23 15.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Производство легковых автомобилей в России в этом году сократится примерно на 50%, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Снижение рынка производства по этому году будет порядка 50 процентов", – сказал министр, выступая в Госдуме.
По словам Мантурова, одним из способов ускорения восстановления производства автомобилей является переход на электродвигатели.
В то же время он отметил, что российские автопроизводители не могут в одночасье отказаться от двигателей внутреннего сгорания и перейти на производство электродвигателей.