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Минпромторг прогнозирует снижение производства автомобилей в РФ на 50% - РИА Новости Крым, 15.07.2022
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Минпромторг прогнозирует снижение производства автомобилей в РФ на 50%
Минпромторг прогнозирует снижение производства автомобилей в РФ на 50% - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Минпромторг прогнозирует снижение производства автомобилей в РФ на 50%
Производство легковых автомобилей в России в этом году сократится примерно на 50%, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T13:22
2022-07-15T13:23
российская федерация (россия, рф)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Производство легковых автомобилей в России в этом году сократится примерно на 50%, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Снижение рынка производства по этому году будет порядка 50 процентов", – сказал министр, выступая в Госдуме.По словам Мантурова, одним из способов ускорения восстановления производства автомобилей является переход на электродвигатели.В то же время он отметил, что российские автопроизводители не могут в одночасье отказаться от двигателей внутреннего сгорания и перейти на производство электродвигателей.
https://crimea.ria.ru/20220714/nuzhny-li-rossii-elektromobili--mnenie-avtoeksperta-1123842523.html
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российская федерация (россия, рф), экономика
Минпромторг прогнозирует снижение производства автомобилей в РФ на 50%

Мантуров: производство легковых автомобилей в России в этом году сократится на 50%

13:22 15.07.2022 (обновлено: 13:23 15.07.2022)
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкАвтозавод "УРАЛ" в Миассе
Автозавод УРАЛ в Миассе - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Производство легковых автомобилей в России в этом году сократится примерно на 50%, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Снижение рынка производства по этому году будет порядка 50 процентов", – сказал министр, выступая в Госдуме.
Презентация быстрой российской мобильной зарядки для электромобилей - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 20:31
Нужны ли России электромобили — мнение автоэксперта
По словам Мантурова, одним из способов ускорения восстановления производства автомобилей является переход на электродвигатели.
В то же время он отметил, что российские автопроизводители не могут в одночасье отказаться от двигателей внутреннего сгорания и перейти на производство электродвигателей.
 
Российская Федерация (Россия, РФ)Экономика
 
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