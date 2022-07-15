https://crimea.ria.ru/20220715/minpromtorg-prognoziruet-snizhenie-proizvodstva-avtomobiley-v-rf-na-50-1123854986.html

Минпромторг прогнозирует снижение производства автомобилей в РФ на 50%

Минпромторг прогнозирует снижение производства автомобилей в РФ на 50% - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Минпромторг прогнозирует снижение производства автомобилей в РФ на 50%

Производство легковых автомобилей в России в этом году сократится примерно на 50%, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T13:22

2022-07-15T13:22

2022-07-15T13:23

российская федерация (россия, рф)

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Производство легковых автомобилей в России в этом году сократится примерно на 50%, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Снижение рынка производства по этому году будет порядка 50 процентов", – сказал министр, выступая в Госдуме.По словам Мантурова, одним из способов ускорения восстановления производства автомобилей является переход на электродвигатели.В то же время он отметил, что российские автопроизводители не могут в одночасье отказаться от двигателей внутреннего сгорания и перейти на производство электродвигателей.

https://crimea.ria.ru/20220714/nuzhny-li-rossii-elektromobili--mnenie-avtoeksperta-1123842523.html

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российская федерация (россия, рф), экономика