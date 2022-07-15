https://crimea.ria.ru/20220715/minoborony-rf-obyasnilo-udar-po-domu-ofitserov-v-vinnitse-1123853207.html
Минобороны РФ объяснило удар по дому офицеров в Виннице
Минобороны РФ объяснило удар по дому офицеров в Виннице - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Минобороны РФ объяснило удар по дому офицеров в Виннице
Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по городскому дому офицеров в Виннице, когда там проходило совещание командования украинских военно-воздушных сил с... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T12:29
2022-07-15T12:29
2022-07-15T12:35
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по городскому дому офицеров в Виннице, когда там проходило совещание командования украинских военно-воздушных сил с иностранными поставщиками по вопросу передачи Украине очередной партии самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По словам Конашенкова, в результате удара участники совещания уничтожены.Утром 14 июля украинские власти сообщил о взрывах в центре Винницы. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что в результате удара погибли мирные жители.В ночь на 12 июля украинские военные нанесли удар по городу Новая Каховка в Херсонской области В результате удара взорвались склады с минеральными удобрениями, в частности, с аммиачной селитрой. По данным военно-гражданской администрации региона, три человека погибли, семеро пропали без вести, еще 90 получили ранения. Разрушены 248 объектов торговли, 65 жилых домов, 15 складов, четыре учебных заведения, три завода и два медучреждения.
https://crimea.ria.ru/20220715/chislo-zhertv-obstrela-novoy-kakhovki-vozroslo--khersonskaya-vga-1123851808.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков
Минобороны РФ объяснило удар по дому офицеров в Виннице
МО РФ: в Виннице уничтожено командование ВВС Украины и иностранные поставщики оружия
12:29 15.07.2022 (обновлено: 12:35 15.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по городскому дому офицеров в Виннице, когда там проходило совещание командования украинских военно-воздушных сил с иностранными поставщиками по вопросу передачи Украине очередной партии самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"14 июля высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" нанесен удар по зданию гарнизонного дома офицеров в городе Винница. В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка", – сказал он на брифинге в пятницу.
По словам Конашенкова, в результате удара участники совещания уничтожены.
Утром 14 июля украинские власти сообщил о взрывах в центре Винницы. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что в результате удара погибли мирные жители.
В ночь на 12 июля украинские военные нанесли удар по городу Новая Каховка в Херсонской области В результате удара взорвались склады с минеральными удобрениями, в частности, с аммиачной селитрой. По данным военно-гражданской администрации региона, три человека погибли, семеро пропали без вести, еще 90 получили ранения. Разрушены 248 объектов торговли, 65 жилых домов, 15 складов, четыре учебных заведения, три завода и два медучреждения.