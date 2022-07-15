https://crimea.ria.ru/20220715/minoborony-rf-obyasnilo-udar-po-domu-ofitserov-v-vinnitse-1123853207.html

Минобороны РФ объяснило удар по дому офицеров в Виннице

Минобороны РФ объяснило удар по дому офицеров в Виннице - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Минобороны РФ объяснило удар по дому офицеров в Виннице

Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по городскому дому офицеров в Виннице, когда там проходило совещание командования украинских военно-воздушных сил с... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T12:29

2022-07-15T12:29

2022-07-15T12:35

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по городскому дому офицеров в Виннице, когда там проходило совещание командования украинских военно-воздушных сил с иностранными поставщиками по вопросу передачи Украине очередной партии самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По словам Конашенкова, в результате удара участники совещания уничтожены.Утром 14 июля украинские власти сообщил о взрывах в центре Винницы. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что в результате удара погибли мирные жители.В ночь на 12 июля украинские военные нанесли удар по городу Новая Каховка в Херсонской области В результате удара взорвались склады с минеральными удобрениями, в частности, с аммиачной селитрой. По данным военно-гражданской администрации региона, три человека погибли, семеро пропали без вести, еще 90 получили ранения. Разрушены 248 объектов торговли, 65 жилых домов, 15 складов, четыре учебных заведения, три завода и два медучреждения.

https://crimea.ria.ru/20220715/chislo-zhertv-obstrela-novoy-kakhovki-vozroslo--khersonskaya-vga-1123851808.html

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2022

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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков