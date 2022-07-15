https://crimea.ria.ru/20220715/eksperty-obyasnili-prichiny-podtopleniy-v-krymu-1123856854.html
Эксперты объяснили причины подтоплений в Крыму
Эксперты объяснили причины подтоплений в Крыму - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Эксперты объяснили причины подтоплений в Крыму
Подтопления в Крыму происходят не из-за переполненных водохранилищ и сброса воды из них, а из-за отсутствия грамотного подхода к управлению городскими... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T19:46
2022-07-15T19:46
2022-07-15T19:39
крым
вода в крыму
радио "спутник в крыму"
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1a/1123659344_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_431f67e777dcb06163ed62224ca46b2d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Подтопления в Крыму происходят не из-за переполненных водохранилищ и сброса воды из них, а из-за отсутствия грамотного подхода к управлению городскими территориями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.По его словам, строительство каждого нового объекта и освоение территории уменьшает площадь земли, которая могла бы впитать в себя выпавшие осадки. При отсутствии проработанной системы водопропускных сооружений, дождевая вода скапливается на поверхности, заполняя собой городские улицы и территории домовладений."Архитекторов грамотных не хватает, это ключевой вопрос. И не только архитекторов – в структуре организации власти этот вопрос не рассматривается системно", – считает Копачевский.В пример он приводит подход к строительству дорог в республике, при планировании которых не учитывается потребность в ливневых и водопропускных сооружениях."Дороги ремонтируем, извините, без труб и коммуникаций – асфальт перекладываем, а потом заново вскрываем и трубы ремонтируем. А вот, чтобы ливневку перед этим сделать…", – пояснил эксперт.На практике ситуацию объяснил доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко.Он напомнил о застройке Киевского района Симферополя – улицы Никанорова и окрестностей ТЦ Меганом. По словам профессора, в этом районе были обширные поля, которые могли впитать в себя большой объем воды – теперь осадкам некуда уходить. В продолжении Николенко вспомнил федеральную трассу "Таврида"."Мы часто повторяем о том, какое влияние на весь Крым оказала "Таврида" в вопросе распределения осадков. В принципе, это такая тепловая полоса, которая пересекла полуостров с востока на запад и создала тепловую завесу, которая не пропускает водоносные облака", – рассказал он.Копачевский отметил, что решать вопросы такого характера должны профильные квалифицированные специалисты, которых сегодня критически не хватает.Ранее эксперты рассказали, когда Крым вновь почувствует водный дефицит.
https://crimea.ria.ru/20220713/v-krymu-nachali-vyplaty-postradavshim-ot-potopa-1123825480.html
https://crimea.ria.ru/20220712/remont-po-garantii-kto-otvechaet-za-provalivshuyusya-dorogu-v-simferopole-1123819892.html
https://crimea.ria.ru/20220630/pochemu-krym-ukhodyat-pod-vodu-posle-livney-i-chto-s-etim-delat-1123701516.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1a/1123659344_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c5ab577571279e2b22f1d45c2d2711fc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, вода в крыму, экология
Эксперты объяснили причины подтоплений в Крыму
Ученый Копачевский назвал причины подтоплений в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым.
Подтопления в Крыму происходят не из-за переполненных водохранилищ и сброса воды из них, а из-за отсутствия грамотного подхода к управлению городскими территориями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
По его словам, строительство каждого нового объекта и освоение территории уменьшает площадь земли, которая могла бы впитать в себя выпавшие осадки. При отсутствии проработанной системы водопропускных сооружений, дождевая вода скапливается на поверхности, заполняя собой городские улицы и территории домовладений.
"Архитекторов грамотных не хватает, это ключевой вопрос. И не только архитекторов – в структуре организации власти этот вопрос не рассматривается системно", – считает Копачевский.
В пример он приводит подход к строительству дорог в республике, при планировании которых не учитывается потребность в ливневых и водопропускных сооружениях.
"Дороги ремонтируем, извините, без труб и коммуникаций – асфальт перекладываем, а потом заново вскрываем и трубы ремонтируем. А вот, чтобы ливневку перед этим сделать…", – пояснил эксперт.
На практике ситуацию объяснил доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко.
Он напомнил о застройке Киевского района Симферополя – улицы Никанорова и окрестностей ТЦ Меганом. По словам профессора, в этом районе были обширные поля, которые могли впитать в себя большой объем воды – теперь осадкам некуда уходить. В продолжении Николенко вспомнил федеральную трассу "Таврида".
"Мы часто повторяем о том, какое влияние на весь Крым оказала "Таврида" в вопросе распределения осадков. В принципе, это такая тепловая полоса, которая пересекла полуостров с востока на запад и создала тепловую завесу, которая не пропускает водоносные облака", – рассказал он.
Копачевский отметил, что решать вопросы такого характера должны профильные квалифицированные специалисты, которых сегодня критически не хватает.
"У нас уже не производится набор на специальность водоснабжение и водоотведение, а архитекторам не читается курс об этом, они даже не знают, что такое ливневка", – резюмировал он.