https://crimea.ria.ru/20220715/eksperty-obyasnili-prichiny-podtopleniy-v-krymu-1123856854.html

Эксперты объяснили причины подтоплений в Крыму

Эксперты объяснили причины подтоплений в Крыму - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Эксперты объяснили причины подтоплений в Крыму

Подтопления в Крыму происходят не из-за переполненных водохранилищ и сброса воды из них, а из-за отсутствия грамотного подхода к управлению городскими... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T19:46

2022-07-15T19:46

2022-07-15T19:39

крым

вода в крыму

радио "спутник в крыму"

экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Подтопления в Крыму происходят не из-за переполненных водохранилищ и сброса воды из них, а из-за отсутствия грамотного подхода к управлению городскими территориями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.По его словам, строительство каждого нового объекта и освоение территории уменьшает площадь земли, которая могла бы впитать в себя выпавшие осадки. При отсутствии проработанной системы водопропускных сооружений, дождевая вода скапливается на поверхности, заполняя собой городские улицы и территории домовладений."Архитекторов грамотных не хватает, это ключевой вопрос. И не только архитекторов – в структуре организации власти этот вопрос не рассматривается системно", – считает Копачевский.В пример он приводит подход к строительству дорог в республике, при планировании которых не учитывается потребность в ливневых и водопропускных сооружениях."Дороги ремонтируем, извините, без труб и коммуникаций – асфальт перекладываем, а потом заново вскрываем и трубы ремонтируем. А вот, чтобы ливневку перед этим сделать…", – пояснил эксперт.На практике ситуацию объяснил доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко.Он напомнил о застройке Киевского района Симферополя – улицы Никанорова и окрестностей ТЦ Меганом. По словам профессора, в этом районе были обширные поля, которые могли впитать в себя большой объем воды – теперь осадкам некуда уходить. В продолжении Николенко вспомнил федеральную трассу "Таврида"."Мы часто повторяем о том, какое влияние на весь Крым оказала "Таврида" в вопросе распределения осадков. В принципе, это такая тепловая полоса, которая пересекла полуостров с востока на запад и создала тепловую завесу, которая не пропускает водоносные облака", – рассказал он.Копачевский отметил, что решать вопросы такого характера должны профильные квалифицированные специалисты, которых сегодня критически не хватает.Ранее эксперты рассказали, когда Крым вновь почувствует водный дефицит.

https://crimea.ria.ru/20220713/v-krymu-nachali-vyplaty-postradavshim-ot-potopa-1123825480.html

https://crimea.ria.ru/20220712/remont-po-garantii-kto-otvechaet-za-provalivshuyusya-dorogu-v-simferopole-1123819892.html

https://crimea.ria.ru/20220630/pochemu-krym-ukhodyat-pod-vodu-posle-livney-i-chto-s-etim-delat-1123701516.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, экология