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Эксперт оценила туристический сезон в Крыму - РИА Новости Крым, 15.07.2022
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Эксперт оценила туристический сезон в Крыму
Эксперт оценила туристический сезон в Крыму - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Эксперт оценила туристический сезон в Крыму
Летний сезон в силу обстоятельств проходит для Крыма с меньшим числом туристов, но с большим количеством возможностей для отельеров, это время проявить себя в... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T07:02
2022-07-15T07:02
радио "спутник в крыму"
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости Крым. Летний сезон в силу обстоятельств проходит для Крыма с меньшим числом туристов, но с большим количеством возможностей для отельеров, это время проявить себя в конкурентной борьбе за гостей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила эксперт в области туризма Людмила Бабий.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в июне в официально зарегистрированных объектах размещения республики отдохнули 815 тысяч гостей. Это на 40% меньше в сравнении с прошлым годом. По оценкам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, падение турпотока в республику не станет критичным и в итоге не превысит 30%.
https://crimea.ria.ru/20220713/skolko-krym-poteryaet-turistov--otvet-rosturizma-1123834018.html
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туризм в крыму, крым, общество
Эксперт оценила туристический сезон в Крыму

Турэксперт Бабий: в Крыму этим летом меньше туристов, но больше возможностей

07:02 15.07.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Евпатории
Отдыхающие на пляже в Евпатории - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости Крым. Летний сезон в силу обстоятельств проходит для Крыма с меньшим числом туристов, но с большим количеством возможностей для отельеров, это время проявить себя в конкурентной борьбе за гостей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила эксперт в области туризма Людмила Бабий.
"Эта ситуация сложилась в силу определенных обстоятельств и никто в этом не виноват, мы просто констатируем факт, что этот сезон такой. Да, у нас гораздо меньше отдыхающих, но гораздо больше возможностей для того, чтобы на "низком" сезоне каждому отельеру и ресторатору проявить максимум своих качеств и побороться за туриста", - считает эксперт.
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13 июля, 17:18Туризм
Сколько Крым потеряет туристов – ответ Ростуризма
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в июне в официально зарегистрированных объектах размещения республики отдохнули 815 тысяч гостей. Это на 40% меньше в сравнении с прошлым годом. По оценкам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, падение турпотока в республику не станет критичным и в итоге не превысит 30%.
 
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