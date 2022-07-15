https://crimea.ria.ru/20220715/deneg-net-es-sokraschaet-pomosch-kievu-1123851951.html
Денег нет: ЕС сокращает помощь Киеву
Денег нет: ЕС сокращает помощь Киеву - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Денег нет: ЕС сокращает помощь Киеву
В связи с осложнениями в экономике ЕС принял решение о сокращении финансовой помощи Киеву с планируемых девяти миллиардов до одного, пишет Bloomberg. РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T11:38
2022-07-15T11:38
2022-07-15T11:38
европейский союз
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости Крым. В связи с осложнениями в экономике ЕС принял решение о сокращении финансовой помощи Киеву с планируемых девяти миллиардов до одного, пишет Bloomberg.Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила экстренно прокредитовать Киев на девять млрд евро, однако вопрос становится для стран ЕС второстепенным из-за трудностей в собственной экономике. В этой связи сумма сократилась до одного миллиарда евро.Экономические трудности Евросоюза, по мнению авторов статьи, являются прямым следствием ситуации на Украине. Жители стран ЕС перестают поддерживать Киев и эти настроения могут усилиться, если энергоносители станут еще дороже.Авторы статьи также отмечают нежелание некоторых членов ЕС принимать участие в восстановлении Украины. Соответствующий план стоимостью около 750 миллиардов долларов ранее также был предложен Еврокомиссией.Ранее совет министров стран ЕС одобрил предоставление Украине макрофинансового кредита в размере 1 млрд евро.
https://crimea.ria.ru/20220708/kogda-evropa-svernet-voennuyu-i-finansovuyu-pomosch-ukraine--politolog-1123779605.html
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европейский союз, украина, в мире
Денег нет: ЕС сокращает помощь Киеву
Bloomberg: Евросоюз уменьшил помощь Киеву из-за финансовых трудностей
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости Крым.
В связи с осложнениями в экономике ЕС принял решение о сокращении финансовой помощи Киеву с планируемых девяти миллиардов до одного, пишет
Bloomberg.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила экстренно прокредитовать Киев на девять млрд евро, однако вопрос становится для стран ЕС второстепенным из-за трудностей в собственной экономике. В этой связи сумма сократилась до одного миллиарда евро.
Экономические трудности Евросоюза, по мнению авторов статьи, являются прямым следствием ситуации на Украине. Жители стран ЕС перестают поддерживать Киев и эти настроения могут усилиться, если энергоносители станут еще дороже.
Авторы статьи также отмечают нежелание некоторых членов ЕС принимать участие в восстановлении Украины. Соответствующий план стоимостью около 750 миллиардов долларов ранее также был предложен Еврокомиссией.
"Предложение Еврокомиссии напугало некоторых членов ЕС. Они боятся усилий, необходимых для восстановления страны, и потенциальных проблем с коррупцией", — пишет Bloomberg.
Ранее совет министров стран ЕС одобрил предоставление Украине макрофинансового кредита
в размере 1 млрд евро.