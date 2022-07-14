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Военный эксперт назвал истинную цель ударов ВСУ по Новой Каховке - РИА Новости Крым, 14.07.2022
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https://crimea.ria.ru/20220714/voennyy-ekspert-nazval-istinnuyu-tsel-udarov-vsu-po-novoy-kakhovke-1123845925.html
Военный эксперт назвал истинную цель ударов ВСУ по Новой Каховке
Военный эксперт назвал истинную цель ударов ВСУ по Новой Каховке - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Военный эксперт назвал истинную цель ударов ВСУ по Новой Каховке
Ракетные удары по гражданским объектам в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях являются имитацией "масштабных боевых действий", которые якобы ведут ВСУ, а РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T18:31
2022-07-14T18:31
радио "спутник в крыму"
специальная военная операция рф на украине
происшествия
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Ракетные удары по гражданским объектам в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях являются имитацией "масштабных боевых действий", которые якобы ведут ВСУ, а на самом деле преследуют цель увеличить поток финансовой помощи с Запада, в том числе в личные карманы украинских руководителей. Такое мнение высказал директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин."Системы залпового огня – достаточно высокоточное оружие. Боеприпасов может быть мало, но если лупить по гражданским объектам, то, конечно, видимый эффект от этого будет больше. Разрыв 155-мм снаряда где-то в гражданской застройке наносит намного больше ущерба, чем разрыв того же снаряда в поле, где находится установка противника. Вот они (киевский режим – ред.) и имитируют бурную деятельность и пытаются таким образом увеличить поток финансов, который идет с Запада, в том числе и на их личные счета", – сказал Подберезкин в эфире радио "Спутник в Крыму".Анонсированное украинскими властями "контрнаступление" на юге военный эксперт назвал "бредом". По мнению Подберезкина, эти заявления – всего лишь еще один повод вынудить Запад усилить военную и финансовую помощь Киеву."Никакого наступления на юге не будет, но деньги под это получить можно. Это для них (руководителей Украины – ред.) самое главное. Тот же (президент Украины Владимир) Зеленский просто заработает денег и уедет в другую страну, больше ничего ему не надо. И ничего за это ему не будет", – убежден аналитик.По его словам, для лидеров киевского режима нынешний конфликт – не более чем инструмент для зарабатывания денег, а своих соотечественников им не жаль.Украинские военные нанесли удар по городу Новая Каховка в Херсонской области в ночь на 12 июля. В результате удара взорвались склады с минеральными удобрениями, в частности, с аммиачной селитрой. По данным военно-гражданской администрации региона, два человека погибли, семеро пропали без вести, еще 90 получили ранения. Разрушены 248 объектов торговли, 65 жилых домов, 15 складов, четыре учебных заведения, три завода и два медучреждения.В ночь на 14 июля Новую Каховку снова обстреляли. Российские системы ПВО сбили пять ракет, обломки двух из них упали в районе завода "Сокол".
https://crimea.ria.ru/20220714/vsu-snova-obstrelyali-novuyu-kakhovku-v-khersonskoy-oblasti-1123837857.html
https://crimea.ria.ru/20220712/ekspert-ne-isklyuchil-beyrutskogo-stsenariya-v-udare-po-novoy-kakhovke-1123819668.html
https://crimea.ria.ru/20220708/vsu-atakovali-ges-v-novoy-kakhovke-1123788664.html
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специальная военная операция рф на украине, происшествия, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский (президент украины)
Военный эксперт назвал истинную цель ударов ВСУ по Новой Каховке

Военный эксперт: руководство Украины зарабатывает деньги на ударах по гражданским объектам

18:31 14.07.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПушка на бронетранспортере БТР 4Е, оставленном Вооруженными силами Украины
Пушка на бронетранспортере БТР 4Е, оставленном Вооруженными силами Украины - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Ракетные удары по гражданским объектам в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях являются имитацией "масштабных боевых действий", которые якобы ведут ВСУ, а на самом деле преследуют цель увеличить поток финансовой помощи с Запада, в том числе в личные карманы украинских руководителей. Такое мнение высказал директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин.
"Системы залпового огня – достаточно высокоточное оружие. Боеприпасов может быть мало, но если лупить по гражданским объектам, то, конечно, видимый эффект от этого будет больше. Разрыв 155-мм снаряда где-то в гражданской застройке наносит намного больше ущерба, чем разрыв того же снаряда в поле, где находится установка противника. Вот они (киевский режим – ред.) и имитируют бурную деятельность и пытаются таким образом увеличить поток финансов, который идет с Запада, в том числе и на их личные счета", – сказал Подберезкин в эфире радио "Спутник в Крыму".
Повседневная жизнь в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 09:42
ВСУ снова обстреляли Новую Каховку в Херсонской области
Анонсированное украинскими властями "контрнаступление" на юге военный эксперт назвал "бредом". По мнению Подберезкина, эти заявления – всего лишь еще один повод вынудить Запад усилить военную и финансовую помощь Киеву.
"Никакого наступления на юге не будет, но деньги под это получить можно. Это для них (руководителей Украины – ред.) самое главное. Тот же (президент Украины Владимир) Зеленский просто заработает денег и уедет в другую страну, больше ничего ему не надо. И ничего за это ему не будет", – убежден аналитик.
Пожар
12 июля, 13:39
Эксперт не исключил "бейрутского сценария" в ударе по Новой Каховке
По его словам, для лидеров киевского режима нынешний конфликт – не более чем инструмент для зарабатывания денег, а своих соотечественников им не жаль.
"Для них потери не имеют значения. Они сейчас примерно 1 к 20 не в пользу Украины. Но людей Зеленскому и его окружению не жалко. Их не волнует цена пороса. Они готовы платить эту цену за то, чтобы подольше продержаться у власти. Это они и делают – используют людей как стадо", – заключил Подберезкин.
Украинские военные нанесли удар по городу Новая Каховка в Херсонской области в ночь на 12 июля. В результате удара взорвались склады с минеральными удобрениями, в частности, с аммиачной селитрой. По данным военно-гражданской администрации региона, два человека погибли, семеро пропали без вести, еще 90 получили ранения. Разрушены 248 объектов торговли, 65 жилых домов, 15 складов, четыре учебных заведения, три завода и два медучреждения.
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 14:04
ВСУ атаковали ГЭС в Новой Каховке
В ночь на 14 июля Новую Каховку снова обстреляли. Российские системы ПВО сбили пять ракет, обломки двух из них упали в районе завода "Сокол".
 
Радио "Спутник в Крыму"Специальная военная операция РФ на УкраинеПроисшествияХерсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Владимир Зеленский (президент Украины)
 
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