Военный эксперт назвал истинную цель ударов ВСУ по Новой Каховке
Военный эксперт: руководство Украины зарабатывает деньги на ударах по гражданским объектам
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПушка на бронетранспортере БТР 4Е, оставленном Вооруженными силами Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Ракетные удары по гражданским объектам в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях являются имитацией "масштабных боевых действий", которые якобы ведут ВСУ, а на самом деле преследуют цель увеличить поток финансовой помощи с Запада, в том числе в личные карманы украинских руководителей. Такое мнение высказал директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин.
"Системы залпового огня – достаточно высокоточное оружие. Боеприпасов может быть мало, но если лупить по гражданским объектам, то, конечно, видимый эффект от этого будет больше. Разрыв 155-мм снаряда где-то в гражданской застройке наносит намного больше ущерба, чем разрыв того же снаряда в поле, где находится установка противника. Вот они (киевский режим – ред.) и имитируют бурную деятельность и пытаются таким образом увеличить поток финансов, который идет с Запада, в том числе и на их личные счета", – сказал Подберезкин в эфире радио "Спутник в Крыму".
Анонсированное украинскими властями "контрнаступление" на юге военный эксперт назвал "бредом". По мнению Подберезкина, эти заявления – всего лишь еще один повод вынудить Запад усилить военную и финансовую помощь Киеву.
"Никакого наступления на юге не будет, но деньги под это получить можно. Это для них (руководителей Украины – ред.) самое главное. Тот же (президент Украины Владимир) Зеленский просто заработает денег и уедет в другую страну, больше ничего ему не надо. И ничего за это ему не будет", – убежден аналитик.
По его словам, для лидеров киевского режима нынешний конфликт – не более чем инструмент для зарабатывания денег, а своих соотечественников им не жаль.
"Для них потери не имеют значения. Они сейчас примерно 1 к 20 не в пользу Украины. Но людей Зеленскому и его окружению не жалко. Их не волнует цена пороса. Они готовы платить эту цену за то, чтобы подольше продержаться у власти. Это они и делают – используют людей как стадо", – заключил Подберезкин.
Украинские военные нанесли удар по городу Новая Каховка в Херсонской области в ночь на 12 июля. В результате удара взорвались склады с минеральными удобрениями, в частности, с аммиачной селитрой. По данным военно-гражданской администрации региона, два человека погибли, семеро пропали без вести, еще 90 получили ранения. Разрушены 248 объектов торговли, 65 жилых домов, 15 складов, четыре учебных заведения, три завода и два медучреждения.
8 июля, 14:04ВСУ атаковали ГЭС в Новой Каховке
В ночь на 14 июля Новую Каховку снова обстреляли. Российские системы ПВО сбили пять ракет, обломки двух из них упали в районе завода "Сокол".