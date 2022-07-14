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ВСУ снова обстреляли Новую Каховку в Херсонской области - РИА Новости Крым, 14.07.2022
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ВСУ снова обстреляли Новую Каховку в Херсонской области
ВСУ снова обстреляли Новую Каховку в Херсонской области - РИА Новости Крым, 14.07.2022
ВСУ снова обстреляли Новую Каховку в Херсонской области
ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря администрации... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T09:42
2022-07-14T09:42
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря администрации региона Сергея Мороза сообщает РИА Новости.Местные власти также уточнили, что российские системы ПВО сбили пять ракет, обломки двух из них упали в районе завода "Сокол".Как сообщалось, в ночь на 12 июля украинская армия нанесла удар по Новой Каховке. В результате взорвались склады с селитрой. По уточненным данным, два человека погибли, семеро пропали без вести, еще 90 получили ранения. В администрации региона заявили, что украинские боевики для атаки использовали американские РСЗО HIMARS. Всего по городу выпустили шесть ракет, три из них сбили силы ПВО, но три все же достигли цели.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://crimea.ria.ru/20220712/semyam-pogibshikh-pri-udare-v-novoy-kakhovke-vyplatyat-po-dva-milliona-rubley-1123817290.html
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ снова обстреляли Новую Каховку в Херсонской области

Администрация Херсонской ВГА сообщила об очередном обстреле ВСУ Новой Каховки

09:42 14.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Новой Каховке
Повседневная жизнь в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря администрации региона Сергея Мороза сообщает РИА Новости.
"ВСУ снова обстреляли Новую Каховку. Знаем, что есть попадание", — заявил он.
Местные власти также уточнили, что российские системы ПВО сбили пять ракет, обломки двух из них упали в районе завода "Сокол".
Как сообщалось, в ночь на 12 июля украинская армия нанесла удар по Новой Каховке. В результате взорвались склады с селитрой. По уточненным данным, два человека погибли, семеро пропали без вести, еще 90 получили ранения. В администрации региона заявили, что украинские боевики для атаки использовали американские РСЗО HIMARS. Всего по городу выпустили шесть ракет, три из них сбили силы ПВО, но три все же достигли цели.
Женщина на улице в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 11:35
Семьям погибших при ударе в Новой Каховке выплатят по два миллиона рублей
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Херсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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