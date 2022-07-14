https://crimea.ria.ru/20220714/vsu-snova-obstrelyali-novuyu-kakhovku-v-khersonskoy-oblasti-1123837857.html

ВСУ снова обстреляли Новую Каховку в Херсонской области

ВСУ снова обстреляли Новую Каховку в Херсонской области - РИА Новости Крым, 14.07.2022

ВСУ снова обстреляли Новую Каховку в Херсонской области

ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря администрации... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T09:42

2022-07-14T09:42

2022-07-14T09:42

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря администрации региона Сергея Мороза сообщает РИА Новости.Местные власти также уточнили, что российские системы ПВО сбили пять ракет, обломки двух из них упали в районе завода "Сокол".Как сообщалось, в ночь на 12 июля украинская армия нанесла удар по Новой Каховке. В результате взорвались склады с селитрой. По уточненным данным, два человека погибли, семеро пропали без вести, еще 90 получили ранения. В администрации региона заявили, что украинские боевики для атаки использовали американские РСЗО HIMARS. Всего по городу выпустили шесть ракет, три из них сбили силы ПВО, но три все же достигли цели.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://crimea.ria.ru/20220712/semyam-pogibshikh-pri-udare-v-novoy-kakhovke-vyplatyat-po-dva-milliona-rubley-1123817290.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, всу (вооруженные силы украины)