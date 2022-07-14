https://crimea.ria.ru/20220714/v-rossii-vernuli-lgotnoe-avtokreditovanie--minpromtorg-1123840599.html

В России вернули льготное автокредитование — Минпромторг

В России вернули льготное автокредитование — Минпромторг - РИА Новости Крым, 14.07.2022

В России вернули льготное автокредитование — Минпромторг

Льготное автокредитование и лизинг в России возобновлены с 14 июля. Льготные кредиты доступны на отечественные машины Lada, УАЗ, ГАЗ стоимостью до двух... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T12:24

2022-07-14T12:24

2022-07-14T12:26

экономика

транспорт

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Льготное автокредитование и лизинг в России возобновлены с 14 июля. Льготные кредиты доступны на отечественные машины Lada, УАЗ, ГАЗ стоимостью до двух миллионов рублей и электромобили Evolute. Об этом сообщили в Минпромторге РФ, пишет РИА Новости."Минпромторг России возобновляет реализацию в 2022 году программ стимулирования спроса на автомобили российского производства с общим бюджетом 20,7 млрд рублей. Ведущие российские банки и лизинговые организации подтвердили готовность обеспечить запуск программ льготного автокредитования и льготного лизинга во второй половине июля 2022 года", — говорится в сообщении.По информации министерства, в программах будут участвовать все модели УАЗ, Lada, ГАЗ стоимостью до 2 млн руб. Кроме того, по льготному кредиту можно будет приобрести все электромобили марки Evolute, произведенные на заводе "Моторинвест" в Липецке, на которые действует повышенная скидка 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тысяч рублей.По условиям программы льготного автокредитования, скидка, покрываемая бюджетом, составит до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа, – 25% для компенсации стоимости доставки из европейской части России, уточнили в Минпромторге. Раньше скидка по льготным автокредитам составляла 10%, для ДФО — также 25%.Согласно прогнозу Минпромторга, по льготному автокредитованию будет продано не менее 50 тысяч машин, по льготному лизингу – 25,7 тысячи.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в начале года россияне чаще всего брали в кредит автомобили марок Lada, KIA и Hyundai.

https://crimea.ria.ru/20220714/rossiyskie-elektromobili-poyavyatsya-v-prodazhe-v-sentyabre-1123839838.html

https://crimea.ria.ru/20220623/mina-zamedlennogo-deystviya-chem-grozit-podorozhanie-osago-1123622993.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, транспорт, российская федерация (россия, рф)