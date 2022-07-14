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В России вернули льготное автокредитование — Минпромторг - РИА Новости Крым, 14.07.2022
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В России вернули льготное автокредитование — Минпромторг
В России вернули льготное автокредитование — Минпромторг - РИА Новости Крым, 14.07.2022
В России вернули льготное автокредитование — Минпромторг
Льготное автокредитование и лизинг в России возобновлены с 14 июля. Льготные кредиты доступны на отечественные машины Lada, УАЗ, ГАЗ стоимостью до двух... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T12:24
2022-07-14T12:26
экономика
транспорт
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Льготное автокредитование и лизинг в России возобновлены с 14 июля. Льготные кредиты доступны на отечественные машины Lada, УАЗ, ГАЗ стоимостью до двух миллионов рублей и электромобили Evolute. Об этом сообщили в Минпромторге РФ, пишет РИА Новости."Минпромторг России возобновляет реализацию в 2022 году программ стимулирования спроса на автомобили российского производства с общим бюджетом 20,7 млрд рублей. Ведущие российские банки и лизинговые организации подтвердили готовность обеспечить запуск программ льготного автокредитования и льготного лизинга во второй половине июля 2022 года", — говорится в сообщении.По информации министерства, в программах будут участвовать все модели УАЗ, Lada, ГАЗ стоимостью до 2 млн руб. Кроме того, по льготному кредиту можно будет приобрести все электромобили марки Evolute, произведенные на заводе "Моторинвест" в Липецке, на которые действует повышенная скидка 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тысяч рублей.По условиям программы льготного автокредитования, скидка, покрываемая бюджетом, составит до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа, – 25% для компенсации стоимости доставки из европейской части России, уточнили в Минпромторге. Раньше скидка по льготным автокредитам составляла 10%, для ДФО — также 25%.Согласно прогнозу Минпромторга, по льготному автокредитованию будет продано не менее 50 тысяч машин, по льготному лизингу – 25,7 тысячи.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в начале года россияне чаще всего брали в кредит автомобили марок Lada, KIA и Hyundai.
https://crimea.ria.ru/20220714/rossiyskie-elektromobili-poyavyatsya-v-prodazhe-v-sentyabre-1123839838.html
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экономика, транспорт, российская федерация (россия, рф)
В России вернули льготное автокредитование — Минпромторг

С 14 июля лизинговое и льготное автокредитование в России возобновили – Минпромторг

12:24 14.07.2022 (обновлено: 12:26 14.07.2022)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛоготип автомобильной компании УАЗ
Логотип автомобильной компании УАЗ - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Льготное автокредитование и лизинг в России возобновлены с 14 июля. Льготные кредиты доступны на отечественные машины Lada, УАЗ, ГАЗ стоимостью до двух миллионов рублей и электромобили Evolute. Об этом сообщили в Минпромторге РФ, пишет РИА Новости.
"Минпромторг России возобновляет реализацию в 2022 году программ стимулирования спроса на автомобили российского производства с общим бюджетом 20,7 млрд рублей. Ведущие российские банки и лизинговые организации подтвердили готовность обеспечить запуск программ льготного автокредитования и льготного лизинга во второй половине июля 2022 года", — говорится в сообщении.
Заправка электромобиля - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
11:55
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По информации министерства, в программах будут участвовать все модели УАЗ, Lada, ГАЗ стоимостью до 2 млн руб. Кроме того, по льготному кредиту можно будет приобрести все электромобили марки Evolute, произведенные на заводе "Моторинвест" в Липецке, на которые действует повышенная скидка 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тысяч рублей.
"Базовая скидка по программе льготного лизинга составит 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 тысяч рублей, и будет распространяться на все легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили российского производства марок УАЗ, Lada, ГАЗ, КамАЗ и "Урал". Скидка на электромобили составит 35%, но не более 925 тысяч рублей на один электромобиль", — уточняется в ведомстве.
По условиям программы льготного автокредитования, скидка, покрываемая бюджетом, составит до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа, – 25% для компенсации стоимости доставки из европейской части России, уточнили в Минпромторге. Раньше скидка по льготным автокредитам составляла 10%, для ДФО — также 25%.
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Согласно прогнозу Минпромторга, по льготному автокредитованию будет продано не менее 50 тысяч машин, по льготному лизингу – 25,7 тысячи.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в начале года россияне чаще всего брали в кредит автомобили марок Lada, KIA и Hyundai.
 
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