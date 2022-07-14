https://crimea.ria.ru/20220714/ssha-sozdayut-globalnoe-nato-protiv-kitaya--ekspert--1123836076.html

США создают "глобальное НАТО" против Китая – эксперт

США создают "глобальное НАТО" против Китая – эксперт - РИА Новости Крым, 14.07.2022

США создают "глобальное НАТО" против Китая – эксперт

Создание новых военно-политических альянсов в Индо-Тихоокеанском регионе под эгидой США направлено на создание "глобального НАТО" против Китая и всех стран,... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T08:39

2022-07-14T08:39

2022-07-14T08:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Создание новых военно-политических альянсов в Индо-Тихоокеанском регионе под эгидой США направлено на создание "глобального НАТО" против Китая и всех стран, которые не хотят жить по американским правилам. Такое мнение высказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.В интервью изданию Минобороны РФ "Красная звезда" эксперт отметил, что военно-политические альянсы во главе с США в Индо-Тихоокеанском регионе "растут как грибы". Так, в прошлом месяце США вместе с Великобританией, Австралией, Японией и Новой Зеландией создали новую организацию по сотрудничеству в Тихом океане – PBP ("Партнеры в Тихоокеанском регионе"). А годом ранее Австралия, Великобритания и США заключили трехсторонний договор о партнерстве в сфере обороны и безопасности – AUKUS. Кроме того, существует QUAD – четырехсторонний диалог между Австралией, Индией, США и Японией по проблемам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, который имеет четкую антикитайскую направленность.При этом, по словам политолога, не все азиатские страны горят желанием "плясать под американскую дудку", многие из них стремятся развивать сотрудничество и взаимодействие с Китаем и Россией.Эксперт полагает, что Китаю требуется "выиграть время"."В КНР идет процесс расширения внутреннего рынка. Китай становится все более независимым от экспорта, а значит, от США и Евросоюза. Но он еще не достиг того уровня, когда основная часть произведенной продукции идет на внутреннее потребление. Поэтому ему важно максимально отсрочить активное противостояние с Западом, которое выльется в жесткие экономические санкции, а возможно, и в военные шаги альянса – конфликт", – пояснил Жарихин.

https://crimea.ria.ru/20220614/luchshe-ne-vypuskat-dzhinna-iz-butylki-kakim-mozhet-stat-kitay-iz-za-ssha-1123538720.html

https://crimea.ria.ru/20220529/kitay-sobiraet-koalitsiyu-dlya-protivostoyaniya-soedinennym-shtatam---smi-1123376950.html

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политика, китай, нато, в мире