https://crimea.ria.ru/20220714/rnkb-kolichestvo-platezhey-v-mobilnom-prilozhenii-uvelichilos-na-tret-1123840291.html

РНКБ: количество платежей в мобильном приложении увеличилось на треть

РНКБ: количество платежей в мобильном приложении увеличилось на треть - РИА Новости Крым, 14.07.2022

РНКБ: количество платежей в мобильном приложении увеличилось на треть

За первые полгода 2022 года ежемесячное количество платежей в интернет-банке и мобильном приложении крупнейшего банка Крыма - РНКБ 24/7 - увеличилось более чем... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T12:16

2022-07-14T12:16

2022-07-14T12:16

рнкб (пао)

экономика

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. За первые полгода 2022 года ежемесячное количество платежей в интернет-банке и мобильном приложении крупнейшего банка Крыма - РНКБ 24/7 - увеличилось более чем на 30%, сообщает пресс-служба банка.В январе этот показатель составил более 9 миллионов платежей в месяц, а в июне – более 13 миллионов. В топ-3 категорий с максимальным приростом количества платежей за последние полгода вошли мобильная связь, оплата услуг интернета и ТВ, оплата услуг ЖКХ.В пресс-службе РНКБ пояснили, что прирост платежей связан в том числе с растущей популярностью сервиса "Мои подписки", который автоматически уведомляет клиентов о появлении новых начислений за услуги ЖКХ и интернета. Сегодня этим сервисом пользуются около 350 тысяч клиентов, которые получают более миллиона уведомлений о начислениях ежемесячно. Также в банке реализован обмен информацией с основными поставщиками услуг ЖКХ, благодаря чему пользователи мобильного приложения получают данные о начислениях и задолженности по своему лицевому счету, а также передают показания приборов учета."В настоящее время мы принимаем в кассе одного операционного офиса всего около 40 платежей в сутки, и это примерно вдвое меньше, чем летом прошлого года. При этом количество платежей в мобильном приложении и интернет-банке постоянно растет и сейчас достигает около 500 тысяч в день. Наши клиенты знают, что могут совершить необходимые платежи в любое время и в любом удобном для них месте без визита в офис, а мы, в свою очередь, постоянно добавляем новые возможности для пользователей. Сегодня практически всеми банковскими услугами желающие могут воспользоваться с помощью мобильного приложения, включая оформление кредитов и депозитов", - сказал заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

https://crimea.ria.ru/20220707/zhiteli-i-gosti-kryma-v-iyune-sovershili-35-mln-tranzaktsiy-v-terminalakh-rnkb-1123771694.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), экономика, крым, общество