https://crimea.ria.ru/20220713/voz-prizvala-mir-snova-nadet-maski-1123836935.html

ВОЗ призвала мир снова надеть маски

ВОЗ призвала мир снова надеть маски - РИА Новости Крым, 13.07.2022

ВОЗ призвала мир снова надеть маски

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус выразил обеспокоенность новыми волнами заболеваемости коронавирусом и призвал страны мира... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T22:03

2022-07-13T22:03

2022-07-13T22:03

распространение коронавируса в рф

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус выразил обеспокоенность новыми волнами заболеваемости коронавирусом и призвал страны мира вернуться к профилактическим мерам, в частности, ношению масок.Он подчеркнул, что пандемия коронавируса "далека от завершения", а новые варианты штамма "омикрон" продолжают вызывать очередные волны заболеваемости, а также растущее число смертей по всему миру. В этой связи лава ВОЗ призвал правительства "применить проверенные меры, такие как ношение масок, улучшенная вентиляция и протоколы тестирования и лечения".Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что снова вводить в России антиковидные ограничения в связи с ростом числа заражений не требуется. По ее словам, несмотря на рост заболеваемости, новый штамм уже не так опасен, так как протекает мягче, а значит, значительное изменение числа тяжелых случаев маловероятно.

https://crimea.ria.ru/20220713/komu-i-gde-sleduet-nosit-maski--mnenie-vracha-1123823447.html

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распространение коронавируса в рф, в мире