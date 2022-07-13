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ВОЗ призвала мир снова надеть маски - РИА Новости Крым, 13.07.2022
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ВОЗ призвала мир снова надеть маски
ВОЗ призвала мир снова надеть маски - РИА Новости Крым, 13.07.2022
ВОЗ призвала мир снова надеть маски
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус выразил обеспокоенность новыми волнами заболеваемости коронавирусом и призвал страны мира... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T22:03
2022-07-13T22:03
распространение коронавируса в рф
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус выразил обеспокоенность новыми волнами заболеваемости коронавирусом и призвал страны мира вернуться к профилактическим мерам, в частности, ношению масок.Он подчеркнул, что пандемия коронавируса "далека от завершения", а новые варианты штамма "омикрон" продолжают вызывать очередные волны заболеваемости, а также растущее число смертей по всему миру. В этой связи лава ВОЗ призвал правительства "применить проверенные меры, такие как ношение масок, улучшенная вентиляция и протоколы тестирования и лечения".Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что снова вводить в России антиковидные ограничения в связи с ростом числа заражений не требуется. По ее словам, несмотря на рост заболеваемости, новый штамм уже не так опасен, так как протекает мягче, а значит, значительное изменение числа тяжелых случаев маловероятно.
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РИА Новости Крым
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распространение коронавируса в рф, в мире
ВОЗ призвала мир снова надеть маски

Гендиректор ВОЗ призвал страны мира вернуть маски для защиты от коронавируса

22:03 13.07.2022
 
© Фото: pixabay.comМаска
Маска
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус выразил обеспокоенность новыми волнами заболеваемости коронавирусом и призвал страны мира вернуться к профилактическим мерам, в частности, ношению масок.
Он подчеркнул, что пандемия коронавируса "далека от завершения", а новые варианты штамма "омикрон" продолжают вызывать очередные волны заболеваемости, а также растущее число смертей по всему миру.
"Я обеспокоен тем, что число случаев COVID-19 продолжает расти, что создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников",— цитирует Гебрейесуса "Коммерсант".
В этой связи лава ВОЗ призвал правительства "применить проверенные меры, такие как ношение масок, улучшенная вентиляция и протоколы тестирования и лечения".
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что снова вводить в России антиковидные ограничения в связи с ростом числа заражений не требуется. По ее словам, несмотря на рост заболеваемости, новый штамм уже не так опасен, так как протекает мягче, а значит, значительное изменение числа тяжелых случаев маловероятно.
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