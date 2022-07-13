https://crimea.ria.ru/20220713/v-rospotrebnadzore-rasskazali-k-chemu-privedet-rost-zarazheniy-covid-v-rf-1123826600.html

В Роспотребнадзоре рассказали, к чему приведет рост заражений COVID в РФ

В Роспотребнадзоре рассказали, к чему приведет рост заражений COVID в РФ - РИА Новости Крым, 13.07.2022

В Роспотребнадзоре рассказали, к чему приведет рост заражений COVID в РФ

В очередной раз вводить в России антиковидные ограничения в связи с ростом числа заражений не требуется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T10:53

2022-07-13T10:53

2022-07-13T10:53

российская федерация (россия, рф)

роспотребнадзор

распространение коронавируса в рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В очередной раз вводить в России антиковидные ограничения в связи с ростом числа заражений не требуется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, несмотря на рост заболеваемости, новый штамм уже не так опасен, так как протекает мягче, а значит, значительное изменение числа тяжелых случаев маловероятно.Тем не менее ввиду того, что для омикрона характерна большая заразность, гражданам, особенно людям из уязвимых категорий, не рекомендуется пренебрегать основными мерами предосторожности."Рекомендуется носить маски в общественных местах, пользоваться антисептическими средствами", – уточнили в ведомстве.Сохраняется и рекомендация ревакцинироваться от COVID-19 два раза в год.2 июля постановлением главы Роспотребнадзора Анны Поповой в РФ сняты все антиковидные ограничения. При этом в ведомстве уточнили, что мониторинг эпидпроцесса продолжается, и в случае необходимости действие ограничений могут быть возобновлены.Ранее врач-эпидемиолог предупредил, что в случае роста числа заражений COVID-19, тяжелых протеканий болезни и увеличения смертности антикоронавирусные меры в России однозначно вернутся.Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн предупреждал о том, что пока в Америке и Европе уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остается высоким, в России будет сохраняться угроза нового роста случаев заражения.

/20220712/v-rossii-rezko-vyroslo-chislo-patsientov-s-covid-19-1123817414.html

/20220712/v-krymu-otmeneny-ogranicheniya-po-covid-19-1123816240.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), роспотребнадзор, распространение коронавируса в рф