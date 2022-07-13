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В Роспотребнадзоре рассказали, к чему приведет рост заражений COVID в РФ - РИА Новости Крым, 13.07.2022
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В Роспотребнадзоре рассказали, к чему приведет рост заражений COVID в РФ
В Роспотребнадзоре рассказали, к чему приведет рост заражений COVID в РФ - РИА Новости Крым, 13.07.2022
В Роспотребнадзоре рассказали, к чему приведет рост заражений COVID в РФ
В очередной раз вводить в России антиковидные ограничения в связи с ростом числа заражений не требуется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T10:53
2022-07-13T10:53
российская федерация (россия, рф)
роспотребнадзор
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В очередной раз вводить в России антиковидные ограничения в связи с ростом числа заражений не требуется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, несмотря на рост заболеваемости, новый штамм уже не так опасен, так как протекает мягче, а значит, значительное изменение числа тяжелых случаев маловероятно.Тем не менее ввиду того, что для омикрона характерна большая заразность, гражданам, особенно людям из уязвимых категорий, не рекомендуется пренебрегать основными мерами предосторожности."Рекомендуется носить маски в общественных местах, пользоваться антисептическими средствами", – уточнили в ведомстве.Сохраняется и рекомендация ревакцинироваться от COVID-19 два раза в год.2 июля постановлением главы Роспотребнадзора Анны Поповой в РФ сняты все антиковидные ограничения. При этом в ведомстве уточнили, что мониторинг эпидпроцесса продолжается, и в случае необходимости действие ограничений могут быть возобновлены.Ранее врач-эпидемиолог предупредил, что в случае роста числа заражений COVID-19, тяжелых протеканий болезни и увеличения смертности антикоронавирусные меры в России однозначно вернутся.Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн предупреждал о том, что пока в Америке и Европе уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остается высоким, в России будет сохраняться угроза нового роста случаев заражения.
/20220712/v-rossii-rezko-vyroslo-chislo-patsientov-s-covid-19-1123817414.html
/20220712/v-krymu-otmeneny-ogranicheniya-po-covid-19-1123816240.html
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РИА Новости Крым
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российская федерация (россия, рф), роспотребнадзор, распространение коронавируса в рф
В Роспотребнадзоре рассказали, к чему приведет рост заражений COVID в РФ

Вводить ограничения в России из-за роста случаев заражения COVID не требуется – Попова

10:53 13.07.2022
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит влажную уборку
Медицинский работник проводит влажную уборку - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В очередной раз вводить в России антиковидные ограничения в связи с ростом числа заражений не требуется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, несмотря на рост заболеваемости, новый штамм уже не так опасен, так как протекает мягче, а значит, значительное изменение числа тяжелых случаев маловероятно.
"Заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, протекает мягче, чем вызванное штаммами "альфа" или "дельта". Введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 не требуется", – сказала Попова.
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Тем не менее ввиду того, что для омикрона характерна большая заразность, гражданам, особенно людям из уязвимых категорий, не рекомендуется пренебрегать основными мерами предосторожности.
"Рекомендуется носить маски в общественных местах, пользоваться антисептическими средствами", – уточнили в ведомстве.
Сохраняется и рекомендация ревакцинироваться от COVID-19 два раза в год.
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2 июля постановлением главы Роспотребнадзора Анны Поповой в РФ сняты все антиковидные ограничения. При этом в ведомстве уточнили, что мониторинг эпидпроцесса продолжается, и в случае необходимости действие ограничений могут быть возобновлены.
Ранее врач-эпидемиолог предупредил, что в случае роста числа заражений COVID-19, тяжелых протеканий болезни и увеличения смертности антикоронавирусные меры в России однозначно вернутся.
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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн предупреждал о том, что пока в Америке и Европе уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остается высоким, в России будет сохраняться угроза нового роста случаев заражения.
 
Российская Федерация (Россия, РФ)РоспотребнадзорРаспространение коронавируса в РФ
 
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